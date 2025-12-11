QR‑коды из «Госдоков» могут заменить паспорт при посадке на поезд и самолет

Сообщается, что такая мера способна упростить процедуру паспортного контроля и повысить комфорт пассажиров во время поездок и путешествий

Фото: Айдар Раманкулов

Минтранс России выразил поддержку предложению о внедрении QR‑кодов из сервиса «Госдоки» для посадки на междугородний транспорт — автобусы, поезда и самолеты. Как сообщили в пресс‑службе ведомства агентству РИА «Новости», такая мера способна упростить процедуру паспортного контроля и повысить комфорт пассажиров во время поездок и путешествий.

Инициатива оформлена в виде проекта изменений в постановление правительства. Документ, подготовленный Минцифры России, был представлен 5 декабря. В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения. В Минтрансе подчеркнули, что, несмотря на общую поддержку инициативы, проект требует тщательной проработки совместно с профильными ведомствами.



В перспективе QR‑код планируют задействовать в более широком круге ситуаций: в финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления госуслуг, салонах операторов сотовой связи, частных медицинских учреждениях и при заселении в гостиницы.



Наталья Жирнова