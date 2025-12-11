«Зумер» признан словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру»

На втором месте оказалось слово «выгорание», на третьем — «ред‑флаг»

Фото: Артем Дергунов

Портал «Грамота.ру» подвел итоги по выбору слова 2025 года. Победителем стало слово «зумер», которое получило поддержку 42% экспертов, участвовавших в рейтинговом голосовании. На втором месте оказалось слово «выгорание» (38% голосов), на третьем — «ред‑флаг» (37%). Четвертую строчку заняло слово «промпт», набравшее 36% голосов.

В шорт‑лист акции вошли 12 кандидатов. Для определения победителя было организовано голосование среди филологов из разных регионов России. В нем приняли участие 469 специалистов из 23 организаций, расположенных в Москве, Санкт‑Петербурге и других крупных городах страны — от Владивостока до Петрозаводска и от Майкопа до Петропавловска‑Камчатского.

— С моей точки зрения, акция «Слово года» — это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество. Само слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения, — рассказала завотделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

Ранее были объявлены итоги проекта «Слово года — 2025». «Тревожность» признали главным словом года.

Наталья Жирнова