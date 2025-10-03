На трассе М-12 задержаны наркокурьеры с крупной партией запрещенных веществ

Сотрудниками полиции изъято 7 кг запрещенных веществ

Сотрудники МВД Татарстана задержали двух наркокурьеров с партией запрещенных веществ весом около 7 килограммов. Задержание произошло на трассе М-12 возле села Столбище Лаишевского района, сообщает ведомство в телеграм-канале.

При досмотре автомобиля подозреваемых под обшивкой двери были обнаружены 15 свертков с наркотиками. Также изъяты 400 тыс. рублей, банковские карты и упаковочные материалы.

— В ходе осмотра автомобиля под обшивкой задней левой двери были обнаружены 15 свертков с наркотическим средством «4-СМС» массой 6730,1 грамма и наркотическим средством «PVP» массой 53,7 грамма, — сказано в сообщении

Задержанными оказались двое 28-летних жителей Набережных Челнов, один из которых ранее был судим. Наркотики были получены в Ленинградской области для распространения в Татарстане, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Мордовии и Чувашии.

Сообщается, что рыночная стоимость изъятой партии составляет около 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, они заключены под стражу.

Наталья Жирнова