Часть рейсов «Аэрофлота» отправили в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве

Это связано с массивными атаками БПЛА на столицу

Фото: Мария Зверева

Часть рейсов «Аэрофлота» отправлены в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве. Это связано с массивными атаками БПЛА на столицу, сообщает ТАСС.

В ночь с 10 на 11 декабря в московском авиаузле ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы — в Санкт‑Петербург, Нижний Новгород и Казань.



Одновременно в Росавиации сообщили, что во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. На данный момент эти ограничения уже сняли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь система ПВО сбила 32 беспилотных летательных аппарата.

Наталья Жирнова