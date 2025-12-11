Часть рейсов «Аэрофлота» отправили в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве
Это связано с массивными атаками БПЛА на столицу
Часть рейсов «Аэрофлота» отправлены в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве. Это связано с массивными атаками БПЛА на столицу, сообщает ТАСС.
В ночь с 10 на 11 декабря в московском авиаузле ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы — в Санкт‑Петербург, Нижний Новгород и Казань.
Одновременно в Росавиации сообщили, что во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. На данный момент эти ограничения уже сняли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь система ПВО сбила 32 беспилотных летательных аппарата.
