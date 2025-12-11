За ночь российские силы ПВО уничтожили 287 украинских дронов

Из них 32 летели на Москву

Фото: Татьяна Демина

За ночь российские силы ПВО уничтожили 287 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи, в период с 23.00 мск 10 декабря до 7.00 мск 11 декабря, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Самое большое количество уничтоженных дронов зарегистрировано в Брянской области — 118 БПЛА. Также по 40 дронов летели в сторону Калужской и Московской областей, 32 из которых перехватили около Москвы.

Также было уничтожено:

27 — над территорией Тульской области,

19 — над территорией Новгородской области,

11 — над территорией Ярославской области,

10 — над территорией Липецкой области,

6 — над территорией Смоленской области,

5 — над территорией Курской области,

5 — над территорией Орловской области,

4 — над территорией Воронежской области,

2 — над территорией Рязанской области.

Напомним, что часть рейсов «Аэрофлота» отправили в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве.

Наталья Жирнова