За ночь российские силы ПВО уничтожили 287 украинских дронов
Из них 32 летели на Москву
За ночь российские силы ПВО уничтожили 287 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи, в период с 23.00 мск 10 декабря до 7.00 мск 11 декабря, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.
Самое большое количество уничтоженных дронов зарегистрировано в Брянской области — 118 БПЛА. Также по 40 дронов летели в сторону Калужской и Московской областей, 32 из которых перехватили около Москвы.
Также было уничтожено:
- 27 — над территорией Тульской области,
- 19 — над территорией Новгородской области,
- 11 — над территорией Ярославской области,
- 10 — над территорией Липецкой области,
- 6 — над территорией Смоленской области,
- 5 — над территорией Курской области,
- 5 — над территорией Орловской области,
- 4 — над территорией Воронежской области,
- 2 — над территорией Рязанской области.
Напомним, что часть рейсов «Аэрофлота» отправили в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».