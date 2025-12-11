В Татарстане вдвое увеличилось количество заболевших гонконгским гриппом и ОРВИ

По данным за первую неделю декабря 2025 года (с 1 по 7 декабря), было зарегистрировано 14,3 тыс. случая заболеваний

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным за первую неделю декабря 2025 года (с 1 по 7 декабря), было зарегистрировано 14,3 тыс. случая заболеваний. Этот показатель остался на уровне предыдущей недели и оказался ниже эпидемического порога на 16,3%. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Среди выявленных случаев значительную долю — 69,9% — составляет грипп. Всего зафиксировано 696 случаев гриппозной инфекции, при этом преобладающим типом остается гриппА (H3N2), или гонконгский грипп. Параллельно регистрируется заболеваемость COVID‑19: за 49‑юнеделю было выявлено 240 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился в 3,6 раза.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сообщается, что для сдерживания распространения инфекций в республике реализован полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Важным элементом профилактики стала масштабная прививочная кампания: на текущий момент вакцинировано свыше 2 млн жителей, что составляет 51,8% от общей численности населения региона. Напомним, что в Татарстане выросло число людей с онкологией. Впервые в этом году выявили почти 20 000 случаев.

Наталья Жирнова