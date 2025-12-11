За сутки в Татарстане произошло три пожара в жилых домах

Напомним, что ранее МЧС опровергло слухи о масштабном пожаре в Аметьево

За сутки в Татарстане произошло три пожара в жилых домах. Всего было ликвидировано 10 возгораний, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Спасатели совершали выезды по большому количеству ложных вызовов — таких случаев зарегистрировано 18. Помимо этого, семь раз сотрудники экстренных служб взаимодействовали с другими оперативными подразделениями для координации совместных действий. Также пять вызовов были связаны с ликвидацией последствий ДТП. При этом на водных объектах за указанный период происшествий не зафиксировано.

Напомним, что ранее МЧС опровергло слухи о масштабном пожаре в Аметьево. Сообщается о возгорании только одного дома, в 08:32 пожар был локализован.

Наталья Жирнова