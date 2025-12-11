Новости общества

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

10:10, 11.12.2025

Он действовал более восьми часов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.

Он действовал более восьми часов — с 1:43 по мск.

скриншот приложения МЧС

Напомним, что ранее часть рейсов «Аэрофлота» отправили в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве. Это связано с массивными атаками БПЛА на столицу — за ночь было сбито 32 дрона.

Наталья Жирнова

