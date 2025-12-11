В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Он действовал более восьми часов
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.
Он действовал более восьми часов — с 1:43 по мск.
Напомним, что ранее часть рейсов «Аэрофлота» отправили в аэропорт Казани из-за невозможности сесть в Москве. Это связано с массивными атаками БПЛА на столицу — за ночь было сбито 32 дрона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».