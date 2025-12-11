Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -11 градусов
В отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Прогнозируется снег, в отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром ожидается порядка -4 градусов, днем — от -1 до -6 градусов, местами на востоке до -11 градусов. На дорогах гололедица.
