Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -11 градусов

07:00, 11.12.2025

В отдельных районах метель

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Прогнозируется снег, в отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром ожидается порядка -4 градусов, днем — от -1 до -6 градусов, местами на востоке до -11 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

