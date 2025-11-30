«Незаслуженное поражение»: план Рахимова почти сработал, но не помог в игре с «Зенитом»

Кузяев снова не забил в решающий момент, а Питер ликовал от одного удара в створ за матч

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обидно проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:1 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Рашид Рахимов после игры назвал поражение незаслуженным. Понять тренера можно: за 90 минут поединка питерцы совершили всего один удар в створ казанцев. Это действие в итоге стало голевым. Как «Рубин» едва не отнял очки у вице-чемпиона страны — в материале «Реального времени».

Гости без Даку



Встречу в Санкт-Петербурге пропустил лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку. Нападающий получил дисквалификацию за перебор желтых карточек по итогам матча в минувшем туре с «Ахматом» (1:0). Но не только это стало причиной пропуска. Даку на неделе не вышел на кубковую игру с тульским «Арсеналом» (0:0 по пен.2:3) из-за травмы голеностопа. Футболист пока даже не тренируется с командой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В тактическом плане Рашид Рахимов выбрал привычную схему с двумя крайними вингерами. Причем в напарники к Дардану Шабанхаджаю тренер отправил Николу Чумича, который не появлялся на поле чуть ли не с начала осени. На острие вышел Жак Сиве. У француза пока не так много шансов в «Рубине», и ситуация с Даку превратилась для нападающего в возможность побороться за место в старте. В центре поля действовала связка Богдана Йочича и Далера Кузяева, когда-то становившегося чемпионом с питерским клубом.

«Зенит» оставил в запасе всех своих трех форвардов. Решение Александра Семака понять можно: Александр Соболев, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра не забивают с конца сентября. В воротах с первых минут вышел Денис Адамов, в этом сезоне забравший себе роль стартового голкипера питерцев.

«Зенит» не знал, как вскрывать оборону «Рубина»

В отсутствие Даку рисунок игры «Рубина» считывался задолго до стартового свистка арбитра. Казанцы приехали в Санкт-Петербург терпеть, обороняться и по возможности выбегать в контратаки. С терпением и обороной ворот в первом тайме было у гостей все хорошо. Играющий без номинальных нападающих «Зенит» долго владел мячом возле штрафной Ставера, но ни разу не потревожил вратаря. Голкипер «Рубина» может быть доволен защитниками — все три удара соперника пришлись мимо створа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот с контратаками у команды Рахимова вначале не задалось. Казанцы частенько включались в активный прессинг в зоне питерцев, перехватывали передачи, но выбегать в контрвыпады не получалось. «Рубин» старался играть компактно, не оставляя свободных участков на поле. «Зенит» буквально не знал, как вскрывать насыщенную оборону гостей.

На 43-й минуте казанцы могли выйти вперед в счете. Андерсон Арройо раскачал на правом фланге Нуралы Алипа и подал в штрафную, где удар Чумича в упор отразил Адамов. Голкипер хозяев после этого эпизода даже похвалил серба за момент. Тут же голевой эпизод не реализовал Сиве. «Рубин» разыграл угловой, а удар француза с линии вратарской зоны ушел мимо ворот. В целом первый тайм остался за казанцами, которые полностью контролировали ход игры и имели возможность забить.

Кузяев снова не забил в конце матча

Все изменилось после 60-й минуты, когда тренеры обменялись двойными заменами. У «Зенита» на поле вышел первый нападающий в матче — Семак бросил в бой Соболева. Именно он спустя восемь минут поучаствовал в голевой комбинации. Соболев сбросил мяч в центр штрафной, и защитник Нино переправил в ворота — 1:0. Для казанцев гол получился обидным. Пару мгновений до этого игроки «Рубина» классно вбежали в штрафную Адамова, но запнулись при выполнении последнего паса и упустили возможность забить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тут же мог забить Глушенков: Соболев выцарапал мяч в центре поля и пасом вывел партнера на рандеву с вратарем. Хавбек «Зенита» пробросил мимо Ставера, но голкипер дотянулся рукой до мяча и остановил прорыв соперника.

— Забей Глушенков, и игра бы закончилась. Там защитник дотянулся. Момент с голом? Я сделал то, что должен был — выиграл борьбу. Достаточно тяжело играть с защитниками «Рубина». Надо отдать должное, они всю игру боролись, — сказал в эфире «Матч ТВ» Соболев.

Но игра и не собиралась заканчиваться. «Рубин» не терял надежд отыграться. Не зря ведь казанцы весь матч боролись и терпели на питерском поле. Шанс сравнять счет нашелся уже в добавленное арбитром время. На 93-й минуте гости выполнили угловой, Адамов ошибся на выходе — и мяч отскочил к Кузяеву. Далер остался один на один с пустыми воротами, однако ударил мимо. У Кузяева это уже второй такой момент за неделю. Ранее полузащитник не забил решающий удар в серии пенальти с «Арсеналом», после чего казанцы вылетели из турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже после финального свистка на поле чуть не завязалась массовая драка. Вильмар Барриос схлестнулся в центре с капитаном казанцев Игором Вуячичем. Разнимать прибежали все игроки и тренеры обеих команд. Для защитника «Рубина» был риск, что он будет удален за второе предупреждение в матче, но по итогу инцидента судья показал желтую карточку Ходже.

«Незаслуженное поражение»

Рахимов после игры назвал поражение от «Зенита» незаслуженным. С тренером можно согласиться. «Рубин» имел два железных момента для гола, план казанской команды работал лучше, чем у соперника. И это притом что в составе не было двух ключевых игроков. С Даку и Иву игра могла пойти по абсолютно другому сценарию. Как тут не вспомнить осенний матч, когда Мирлинд открыл счет, но его мяч не засчитали и «Зенит» додавил казанцев. Сейчас «Рубину» не хватило такого игрока впереди.

— Очень неприятные ощущения. Это был единственный удар в створ у «Зенита». Если вспомнить какие‑то моменты, то уже в концовке Глушенков выходил к воротам. Больше ничего не помню. Мы должны были реализовывать два убойных момента в первом тайме. Пропустили после простого момента. Команду не в чем упрекнуть. Если подводить итог, очень незаслуженное поражение, но оно в футболе встречается. Нужно уметь перебороть такие моменты. Мы показали очень качественную игру. Мы видим «Зенит», который очень долго пытался начать от ворот, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» показал характер, команду не в чем упрекнуть по итогам встречи. Но это все равно ноль очков в копилку чемпионата. После такого поражения стало жалко, что в клубе так ни разу и не поступились принципами и не выполняли условий Рахимова по формированию состава. И, кажется, этого никогда уже не случится. Все идет к тому, что клуб и специалист спокойно расстанутся друг с другом по окончании контракта тренера в мае. До этого времени «Рубин» продолжит идти седьмым, без амбиций и задач в чемпионате.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 68, Нино (Соболев).

Следующий матч «Рубин» проведет 6 декабря в Ростове-на-Дону с «Ростовом» в 14:00 по московскому времени. Командам осталось провести по одной игре до конца года. После этого в чемпионате с 7 декабря по 1 марта наступает зимний перерыв.