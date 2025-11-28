Битва Черчесова за место в «Динамо», экзамен Талалаева для «Спартака» и «Рубин» без Даку

Что ждать от матчей 17-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продлятся на три игровых дня. С субботы до понедельника болельщиков ждут интересные встречи, по итогам которых должна появиться определенная конкретика в турнирной таблице. До зимнего перерыва командам осталось провести по два поединка, все будут стремиться улучшить свое положение. Что ждать от 17-го тура РПЛ — в материале «Реального времени».

Лидеры обязаны побеждать



«Краснодар», ЦСКА и «Зенит» встречаются в 17-м туре с соперниками, которых обязаны побеждать, если хотят бороться за чемпионство. И все трое лидеров играют у себя дома. У краснодарцев на этой неделе противостояние с «Крыльями Советов», занимающими 11-е место в турнирной таблице. Самарцы набрали ровно вдвое меньше южан за 16 матчей, и нет никаких предпосылок, что у них получится отнять очки на поле чемпиона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА в этом туре сыграет с «Оренбургом». Ильдар Ахметзянов у руля оренбуржцев полтора месяца и за это время успел починить оборону команды. В пяти матчах чемпионата «газовики» ни разу не пропустили больше одного мяча за игру. При этом в Кубке России защита «Оренбурга» трещит по швам — 13 пропущенных в трех матчах. Армейцам предстоит найти отгадку, что именно делает оборону оренбуржцев уязвимой, и бить по больному месту. Правда, у Фабио Челестини есть огромные проблемы с атакой. Нападающие ЦСКА Тамерлан Мусаев и Алеррандро в этом сезоне на двоих забили два гола в чемпионате.

«Зенит» в последнее время набрал неплохой ход в РПЛ. У питерцев шесть побед в семи матчах и всего пять пропущенных голов. Для «Рубина» это плохой знак. В составе казанцев не будет дисквалифицированного Мирлинда Даку. Лучший бомбардир команды Рашида Рахимова всегда любил забивать в ворота питерцев. В его отсутствие тренеру придется придумать другой способ отличиться с «Зенитом».

Реальное время / realnoevremya.ru

Матч ожидается горячим: казанцы на днях вылетели от «Арсенала» в Кубке России, а подопечные Сергея Семака «улетели» в Путь регионов, уступив в серии московскому «Динамо». Обе команды будут настроены доказать, что в кубковых баталиях произошло нелепое недоразумение.

Талалаев против «Спартака» Романова

В «Спартаке» настала новая эра. «Красно-белые» отставили Деяна Станковича и назначили Вадима Романова. Пока с приставкой «и. о.», но тренер с ходу начал побеждать — обыграны ЦСКА (1:0) в Кубке России и «Локомотив» (3:2) в чемпионате. Болельщики уже запустили новый спартаковский цикл, ожидая чемпионства команды в нынешнем сезоне.

Однако для начала неплохо было бы показать себя в матче с «Балтикой». Игра ожидается для «красно-белых» тяжелой. Андрей Талалаев будет мотивирован показать себя против «Спартака», куда он не прочь перейти зимой в качестве главного тренера. В «Балтике» он выстроил отличную команду, где главенствует надежная оборона. В 17 турах «балтийцы» пропустили всего семь мячей. От лидера чемпионата калининградцев отделяют пять очков, у них есть все шансы остаться в медальной гонке до весны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот у «Спартака» как раз таки могут возникнуть сложности с атакой. Манфред Угальде пропустит игру с «Балтикой» из-за дисквалификации. На его место мог бы выйти Ливай Гарсия, но после возвращения из сборной он пропустил уже два матча в связи с повреждением. Если тринидадец не успеет восстановиться, то на острие придется выйти Антону Заболотному, у которого ноль голов в этом сезоне.

Черчесов проэкзаменует Гусева

Интересная битва ожидается в Грозном, где «Ахмат» примет московское «Динамо». Игра важна для обоих тренеров. Грозненцы после прихода Станислава Черчесова одержали несколько ярких побед и вылезли из подвала турнирной таблицы. Но затем последовал упадок, сейчас команда идет с показателем в пять поражений подряд. Продлевать серию нельзя, снизу подпирает зона стыков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Ролана Гусева своя борьба. Он возглавил тренерский штаб после отставки Валерия Карпина. Весной у него уже был такой опыт, который признали успешным, но главным не утвердили. Сейчас Гусеву дали реальный шанс получить полноценный статус рулевого «Динамо» после зимы. Однако для этого команде необходимо выиграть все оставшиеся матчи. С этой задачей «бело-голубые», по сути, не справились, уступив во второй кубковой игре «Зениту». Но москвичи прошли дальше по итогам двухматчевого противостояния, поэтому на это боссы могут закрыть глаза.

А вот одним из кандидатов на место главного тренера «Динамо», в случае неудачи Гусева, называют Черчесова. Несмотря на провал с «Ахматом», Станислава Саламовича продолжают продвигать на эту должность. И победу в очном противостоянии его сторонники наверняка используют в пользу экс-рулевого сборной России.

Короткой строкой

«Акрон» может установить новый клубный рекорд в РПЛ. Для этого команде Заура Тедеева необходимо обыграть дома бедовый «Пари НН». На сегодня у волжан в активе три победы подряд, следующая станет рекордной. Нижегородцы в этом сезоне проиграли все семь гостевых матчей в чемпионате, забив всего один гол.

Следующий забитый мяч Джона Кордобы станет для колумбийца знаменательным. Пока нападающий делит лидерство по голам за «Краснодар» с Федором Смоловым — по 68. Его оппонент давно завершил карьеру, поэтому догнать уже не сможет. Реальная возможность забить представится уже в эти выходные. В среднем «Крылья Советов» пропускают на выезде почти 2 мяча за игру — идеальный соперник для Кордобы.

За два тура до конца первой части сезона гонка бомбардиров в РПЛ немного застопорилась. Лидер таблицы снайперов Алексей Батраков не забивает уже три матча подряд, а догоняющий его Даку рискует пропустить остаток года из-за травмы. У хавбека «Локомотива» будет отличный шанс оторваться от албанца. В 17-м туре «железнодорожники» сыграют с «Ростовом», и от Батракова ждут гола. Пора бы ему проснуться.

Расписание матчей 17-го тура РПЛ:

Суббота, 29 ноября

«Акрон» –:— «Пари НН»

ЦСКА –:— «Оренбург»

«Балтика» –:— «Спартак»

Воскресенье, 30 ноября

«Краснодар» –:— «Крылья Советов»

«Ростов» –:— «Локомотив»

«Ахмат» –:— «Динамо» Москва

«Зенит» –:— «Рубин»

Понедельник, 1 декабря

«Сочи» –:— «Динамо» Махачкала