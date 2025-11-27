Почему Рахимов не читает комментарии в соцсетях, что делал Даку и как Сиве вел себя с тренером

Репортаж с тренировки «Рубина» в преддверии матча с «Зенитом»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» после вылета из Кубка России начал подготовку к следующему матчу в чемпионате против «Зенита». Игра состоится 30 ноября в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени. Между тем болельщики призывают отправить главного тренера Рашида Рахимова в отставку. Как команда готовится на фоне поражения от «Арсенала» узнал корреспондент «Реального времени», побывавший на открытой тренировке «Рубина».

«Надо двигаться дальше»



Разговоры об отставке тренера возникли не на пустом месте. Этому способствуют как результаты команды, так и внутренние конфликты в клубе. Вылет из Кубка России лишь подогрел ситуацию для Рашида Рахимова. От тренера всерьез ждали выхода в полуфинал турнира. Такая задача легко объясняется, в клубе любят отчитываться об успехах команды. В прошлом сезоне «Рубин» дошел до второго четвертьфинала Кубка России, в этот раз ожидали, что пройдут на один раунд дальше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако достичь желаемого не удалось. Не вышло даже повторить прошлогодний результат. Здесь сошлось сразу несколько факторов: не самый оптимальный состав из-за отсутствия лидеров, сложная логистика и состояние газона. Команда после матча с «Ахматом» не получила достаточного времени для восстановления, так как пришлось отменять перелет в Калугу из-за закрытия тамошнего аэропорта и ехать из Домодедово на автобусе. В итоге случилось поражение по пенальти, где решающий гол не забил Далер Кузяев, которого к тому же, считают сугубо креатурой тренера.

Но, по данным источников «Реального времени», клуб не рассматривает вариант отставки Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина» как минимум до зимнего перерыва. Смысла увольнять тренера нет, тем более до конца первой половины сезона осталось всего две игры. Сам Рахимов заявил, что не читал комментарии в соцсетях, но относится с пониманием к чувствам болельщиков.

— Всегда так бывает. У меня столько времени читать комментарии. Мы прекрасно понимаем, что надо было забивать еще один пенальти — тогда, я думаю, комментариев было бы меньше. Но в любом случае я не на этом должен делать акцент. То, что есть мнение болельщиков, — кто-то переживает, кто-то критикует, — это нормально. Мы должны делать выводы. Мы должны двигаться дальше и реагировать на поражение, — передает слова Рахимова корреспондент «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Даку ходит, но пока не бегает

На фоне грустного вылета из Кубка России и разговоров болельщиков об отставке тренера было интересно глянуть тренировку команды. Тульская логистика вмешалась в планы тренерского штаба и при возвращении с выезда. Так, теорию пришлось перенести на вечер четверга, немного передвинув игровую часть занятия. В итоге пришедшие журналисты в общей сложности пробыли на базе на Копылова более трех часов.

Тренировка разделилась на три части. Вначале прошла разминка, после которой Рахимов объяснял игрокам тактические моменты предстоящего матча с «Зенитом». На третью часть остались только те футболисты, кто не играл или провел менее 40 минут с «Арсеналом». Оставшиеся играли футбол на четверти поля, где больше всех выделялся Константин Нижегородов. Защитник тренировался в защитном шлеме из-за травмы в игре с «Ахматом», но умудрился забить 2-3 красивых гола в укороченном формате.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдельно интересовало самочувствие Мирлинда Даку. Лучший бомбардир казанцев в любом случае пропускал матч с «Зенитом» в связи с перебором желтых карточек. Однако помимо этого албанец травмировал голеностоп в предыдущей игре чемпионата и отсутствовал на тренировке. В разговоре с журналистами Рахимов заявил, что нападающий уже ходит, но бегать пока не может. Его возвращения, по самым лучшим прогнозам, ждут на следующей неделе. Однако есть риск того, что футболист в этом году уже не поможет команде.

При этом сам Даку посетил тренировку «Рубина». Нападающий стоял возле кромки поля и что-то бурно обсуждал со спортивным директором Константином Дзюбой. Мирлинд ушел ближе к концу занятия, когда остались лишь те, у кого мало игровой практики. Футболист выглядел довольным, а уходя, даже обменялся шутками с Рахимовым.

Сиве внимательно слушал Рахимова

В целом в команде царит нормальная рабочая атмосфера. Ничего не предвещает каких-либо изменений. И даже Жак Сиве занимался с полной отдачей и внимательно слушал подсказки тренера. Интересно, что к французу, после слов Рахимова, через все поле подбегал переводчик и доносил требования наставника. Ни о каком конфликте с тренером нет и речи. Хотя в соцсетях, после матча с «Арсеналом», форсилось видео, на котором Сиве отворачивается от Рахимова, шедшего к нему с рукопожатием. По всей видимости, кто-то активно пытается всколыхнуть обстановку в коллективе, но пока это не удается.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За игроков перед журналистами отдуваться подошел Егор Тесленко. Защитник выглядел строгим и немного злым. Он поведал, что задачи у команды не поменялись и никаких разговоров с руководством у игроков после «Арсенала» не было.

— Да, мы сейчас к следующей игре с «Зенитом» готовимся, реабилитироваться за поражение в Кубке. Негативно отреагировали, потому что мы хотели пройти дальше, хотели побороться за Кубок, но у нас это не получилось. Да, бывает такое, что мы не можем забить. На мое счастье, не пропускаем, но, к сожалению, забиваем мало. Считаю, мы способны на большее, — сказал Тесленко.

Игру с «Зенитом» точно пропустит Угочукву Иву. Футболист приехал с неприятной травмой из стана сборной Армении. Есть большая вероятность, что опорный полузащитник «Рубина» выбыл на долгий срок. В этом году его мы вряд ли увидим в составе казанцев.

10 лет назад Рахимов разгромил «Зенит» в конце ноября

Следующий соперник «Рубина» набрал неплохой ход в чемпионате. «Зенит» в последний раз проигрывал в РПЛ в августе — от «Ахмата» (0:1). С тех пор питерцы идут без поражений. В 12 матчах команда лишь четыре раза сыграла вничью, остальные выиграла. К встрече с казанцами «Зенит» подходит в тройке лидеров. От идущего первым «Краснодара» отрыв всего один балл. В Питере мечтают закончить первую половину сезона на вершине турнирной таблицы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом подопечные Семака не выглядят непобедимой силой. У экспертов есть большие вопросы по качеству игры питерцев. Особенно плачевно выглядят нападающие. Лусиано Гонду, Александр Соболев и Матео Кассьерра забили на троих в чемпионате семь голов. Причем в последний раз — в конце сентября «Оренбургу» (5:2).

У «Рубина» точно будут шансы отобрать очки у «Зенита». Но сделать это без Даку будет сложно. Рахимову предстоит искать новые козыри. Интересно, что 10 лет назад в конце ноября его «Ахмат» разгромил «Зенит» с Халком и Витселем со счетом 4:1. Тот матч вспоминали сегодня и на открытой тренировке, так что параллели с той игрой, вероятно, еще будут.