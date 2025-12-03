Боевое крещение Светланы Ромашиной: у нового тренера сборной прошел первый старт

В числе подопечных легендарной чемпионки — две спортсменки из Татарстана Агния Тулупова и Александра Кленина

Светлана Ромашина . Фото: Ринат Назметдинов

В Калининграде прошел Кубок России по синхронному плаванию, ставший первым стартом, который семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина наблюдала в новом качестве — главным тренером сборной страны. «Реальное время» рассказывает о биографии и карьере одной из наиболее титулованных спортсменок, чья жизнь вплотную связана с Казанью.

Казанские достижения Ромашиной

До 2017 года спортивный путь Светланы Ромашиной связан с Казанью исключительно приятными воспоминаниями. Здесь она выиграла два золота Универсиады 2013 года по синхронному плаванию, в первый и в последний раз включенному в состав студенческих игр как дополнительный вид спорта. Ромашина выступала, имея высшее образование, полученное в МГУЭСИ, а на момент Универсиады обучалась в МГУ. Через два года Светлана приехала на чемпионат мира в Казани в качестве посла ЧМ, а уехала, завоевав три золотые медали нашей Акватики.

В следующие два года Ромашина выиграла золото в Рио-де-Жанейро, вышла замуж и родила ребенка. Кстати, муж спортсменки, Николай Захаров, уроженец Казани. «Учился на юрфаке КГУ, потом начинал в Казани адвокатскую деятельность, преподавал, будучи кандидатом юридических наук. Его дедушка и папа также трудились здесь на преподавательской стезе. Так что я частенько бывала в Казани, потихоньку изучая город, который мне очень нравится», — признавалась сама Светлана.

Синхронистка приехала в наш город с идеей поступить учиться в Поволжскую академию спорта, как тогда назывался профильный вуз. Началось взаимовыгодное сотрудничество школы синхронного плавания республики и спортсменки. У Ромашиной, кстати, все было просчитано на ходы вперед, как у сильного шахматиста. Готовясь стать мамой, она не теряла времени зря, а работала с юниорками, приведя их к титулу чемпионок России и Европы, а потом ассистировала тренерскому штабу национальной сборной во время чемпионата мира-2017 в Будапеште. Трехлетняя учеба в академии спорта, куда она поступала на платной основе, позволила ей получить профильное образование, после чего в спортшколу она пришла не просто знаменитой в прошлом спортсменкой, а человеком с опытом практикующего тренера.

В Москве сильных синхронисток так много, что там дефицит тренерских вакансий. Именно поэтому Ромашина решила поступить в Поволжскую академию спорта в Казани: «У многих знаменитых спортсменок прошлого есть свои школы синхронного плавания, в частности, у Марии Киселевой, Ольги Брусникиной, Анастасии Давыдовой. Поэтому в Москве профессионалов высшего уровня предостаточно. А при общении с ректором Академии спорта Юсупом Якубовым, я поняла, что здесь есть намерение открыть кафедру синхронного плавания. Благо база для работы —бассейны — есть, проблема — в тренерских кадрах».

Кубок Светланы Ромашиной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ромашина возобновила спортивную карьеру после рождения дочери

Ректор спортивного вуза Юсуп Якубов отмечал: «У Светланы колоссальный олимпийский опыт. Для нас очень важно, что она мотивирована на получение образования в аспирантуре и защиту кандидатской».

Казань стала активно взаимодействовать с Ромашиной, которая после рождения ребенка приезжала сюда, чтобы дать мастер-класс в казанском бассейне «Олимпиец».

— Пока я кормящая мать, в мое отсутствие с ребенком приходится управляться моему мужу и близким, и теперь надо решить вопрос с няней. Но я отмечу, что желание вернуться в спорт не остыло, более того, меня в этом стремлении поддерживает семья, — делилась с корреспондентом «Реального времени» Ромашина, отмечая мастерство и заряженность казанских девочек. — Не всегда при работе со старшими девочками можно увидеть подобное искреннее желание, когда спорт уже превращается в нечто вроде профессии. Тогда бывают моменты, когда невольно повышаешь голос и таким образом быстрее доносишь свои мысли до подопечных.

Свою соревновательную практику Ромашина возобновила опять же в Татарстане.

— Очень рада, что мое возвращение в Казань состоялось. Вдвойне приятно, что моя мама смогла приехать посмотреть. Это, можно сказать, было триумфальное выступление, потому что мы со Светой Колесниченко здесь впервые выступали вместе шесть лет назад, на чемпионате России. Для нас это символичный выход в свет — мне кажется, что удалось. Первоначально я планировала совмещать учебу с обязанностями мамы (улыбается), но выяснилось, что это очень сложно. Быть мамой — это такая тяжелая работа и ответственность. Тяжело уезжать из дома, сердце разрывается, но это моя работа. Хотя, когда приходишь после тренировки, дома тоже есть работа, основная: я мама, — лирично прокомментировала спортсменка, которая к тому моменту представляла общество «Динамо РТ», будучи избранной на пост вице-президента федерации синхронного плавания Татарстана.



Здесь, наконец, начали проводить Кубок Светланы Ромашиной, в период, когда российский спорт отстранили от крупных международных соревнований.

Групповые упражнения на Кубке Светланы Ромашиной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Игры дружбы» — это был прорыв, спасение для спортсменов»

После Олимпиады в Токио Светлана Ромашина делилась своими впечатлениями: «Осознание того, что закрывается железный занавес и нет возможности поехать на международные соревнования, для спортсменов было критическим. Было тяжело для меня как для человека с большим спортивным опытом, что уж говорить о наших юниорах. Нужна была чья-то помощь. И я скажу за водные виды спорта: помощь пришла из Татарстана. Здесь предложили проведение соревнований под названием «Игры дружбы» с очень интересным форматом. Это был прорыв, спасение для спортсменов. Игры проходили в три этапа «Мир», «Спорт», «Легенды», с более чем тремя тысячами участников. Кроме того, эти соревнования зажгли новые звездочки, такую как Агния Тулупова, выигравшую пять золотых медалей».

После проведения Олимпийских игр в Японии Ромашина триумфально завершила карьеру, во время которой завоевала семь золотых олимпийских медалей, 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых наград чемпионатов Европы, которыми она, преимущественно, пожертвовала, став мамой. Казань тем временем продолжала принимать старты по синхронному плаванию.

Выброс. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В мире всего полтора десятка синхронистов

Соревнования проходят для спортсменов, которые с 2022 года не могут участвовать в международных стартах, пропустили три чемпионата мира и проходящий «в параллель» с Играми стран БРИКС чемпионат Европы по водным видам спорта в Белграде. На ЧЕ в синхронном плавании у мужчин стартовали семь участников, в произвольной программе — шесть. Больше их просто нет, поскольку эта дисциплина развивается с 2015 года, дебютировав на казанской Акватике. Кстати, и тогда количество мужчин-синхронистов колебалось в зависимости от старта: от шести до десяти. И это чемпионат мира, дисциплина, которую «глобальный Юг», в большинстве своем приехавший посоревноваться в Казань, не стремится развивать. На Азиатских играх 2023 года в китайском Ханчжоу было только два старта синхронисток, мужчины вообще не участвовали. На Африканских играх 2023 года синхронного плавания не было, как никогда не было этой дисциплины на главных соревнованиях Черного континента.

На ЧМ было всего 14 синхронистов, включая Кэнтинана Адисаисирибутра из Таиланда, стабильно занимающего шестые-седьмые места в мировой табели о рангах. Можно задаваться вопросом: почему до Казани не доехали бразилец, китаец и кубинец, но даже они не сильно добавили бы массовости Играм стран БРИКС.

Именно итоги Игр стран БРИКС будут определяющими при назначении сумм спортивных стипендий на следующий год, как ранее в 2022 году эти суммы определяли Игры дружбы и Спартакиада сильнейших. Ранее, одномоментно получая премии за медали, спортсмены зарабатывали себе, назовем его «оклад», денежное содержание на ближайшие год-два. Сейчас международных стартов во многих видах спорта нет, и тот же стоящий в одиночке на пьедестале почета синхронист Александр Мальцев своей победой обозначил себе «сумму прописью» на следующий сезон. Именно так расписал Минспорт собственные регламенты на представителей неигровых видов, которым платит не по итогам чемпионатов и кубков страны, а по результатам с международных соревнований.

Первые шаги на пути в сборную. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый олимпийский цикл, новая должность

После возвращения российских синхронисток на международную арену во время чемпионата мира 2025 года в Сингапуре произошла смена главного тренера сборной. Легендарная Татьяна Покровская уступила свой пост Светлане Ромашиной. Покровской — 75 лет, старт в Сингапуре дался ей непросто, перемена часовых поясов вызвала проблемы со здоровьем, и именно это обстоятельство, а не сами соревнования, в которых россиянки отступили с золотых позиций, вызвало смену наставника сборной.

Российские синхронистки сейчас находятся в начале нового олимпийского цикла, к концу которого стремятся вернуться на золотой пьедестал в Лос-Анджелесе-2028 года. Поэтому было принято решение назначить Ромашину, которой в сентябре исполнилось 36.



Сейчас ее функции на тренерском посту заключаются в том, чтобы аккумулировать опыт и знания таких зубров, как Наталья Мендыгалиева, Татьяна Данченко, Гана Максимова. Присоединить к ним практические знания недавних подруг по сборной, таких как Александра Пацкевич, в честь которой Ромашина назвала дочь Александрой. И в группе Пацкевич тренировала второй номер татарстанской синхронки Александра Кленина. Первый номер — Агния Тулупова — теперь «по наследству» от Покровской переходит к Ромашиной. И для Татарстана очень важно, чтобы эти спортсменки были в составе сборной России. Новой наставнице предстоит найти такое соло, дуэты и группы девочек, чтобы вернуться с ними на верхнюю ступень олимпийского пьедестала.

Максим Платонов / realnoevremya.ru