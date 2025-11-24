В Казани прошел международный турнир по самбо

Кубок раиса Татарстана собрал всех сильнейших

Фото: Динар Фатыхов

Во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли Международные соревнования Гран-при по спортивному и боевому самбо. Это был уже девятый по счету старт, на который собрались более 140 спортсменов, определявших лучших в 21 весовой категории. Подробности — в «Реальном времени».

Праздник с юными болельщиками на трибунах

При входе во дворец выстроилась очередь за бесплатными обедами, которые могли получить юные болельщики. Дело в том, что их свезли со многих районов республики. Это ребята из числа занимающихся самбо, дзюдо, а подчас обоими видами единоборства. Когда диджей начал спрашивать — откуда прибыли, то детские голоса называли Зеленодольск и Буинск. В итоге собрались почти полные трибуны зрителей, часть из которых вспоминала, как приезжала болеть еще в прошлом году, на Играх стран БРИКС. Оказалось, что тогда для счастливых болельщиков разыгрывали велосипед.

Вот и сейчас разыгрывалась очередная лотерея, которая задержала болельщиков на трибунах до самого конца спортивного праздника.

Соревнования проходили на трех коврах, на двух — спортсмены боролись, а на третьем бились в боевом самбо, напоминающем и поединки ММА, и рукопашный бой, и карате с элементами джиу-джитсу.

— У нас очень представительный турнир, — заявил исполнительный директор федерации Альберт Валиуллов «Реальному времени». — На турнире выступают 10 самбистов сборной России, действующих чемпионов мира по спортивному и боевому самбо.



В Казани прошел представительный турнир. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Высокий уровень участников соревнований

Причем когда Валиуллов рассказывал о чемпионках мира, одна из них проиграла свой поединок в финале. Правда, дело касалось двух россиянок, выступавших в куртках под названием ФИАС, Международной федерации самбо.



— Это легко объяснить. У нас очень высокий уровень участников соревнований, каждый из которых мог бы претендовать на самые высокие места на международных стартах, — отметил Валиуллов.

Действительно, девять команд-участниц выступали на международных стартах, представляя Россию — ФИАС-1, Белоруссию — ФИАС-2 и другие страны: Армению, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Послабее остальных выглядела сборная Абхазии, приехавшая в Казань в составе только трех бойцов. Россиян и белорусов сложно было определить — все они были одеты в куртки без национальной символики.

— И это объяснимо, — говорил Валиуллов. — Спортсмены, что называется, приехали в своем, тех куртках, которые они используют для международных стартов. Но на внутренних соревнованиях россияне представляют Россию. белорусы — Белоруссию.

Но даже здесь случались загадки. Например, Антон Брачев представлял Свердловскую область, а на самбистской куртке у него была надпись Севастополь, поскольку он родом оттуда и до 2015 года представлял Украину. В Казани он в поединке за третье место одолел хозяина ковра Ивана Рыбакова из Елабуги. После окончания поединка Брачев отправился готовиться к церемонии награждения, а Рыбаков пошел к врачу, поскольку во время поединка получил травму.

Женское спортивное самбо. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иногда по небольшим деталям можно понять куда больше. Например, процесс общения самбиста из Узбекистана с российскими журналистами состоялся благодаря помощи его тренера. Хотя он сам был лет сорока, но, видимо, еще застал обучение в школе на русском языке, которого его более молодой подопечный уже не знал.

Главный тренер сборной Абхазии Роберт Новоян тоже владеет великим и могучим, он пояснил «Реальному времени», что благодаря двойному российскому и абхазскому гражданствам его подопечные могут выступать на соревнованиях в Южном регионе — Краснодарском крае, который является для них своеобразным отбором на чемпионаты или Кубки России, в которых самбисты Абхазии тоже могут принимать участие. В случае если и там добьются успеха, то могут стартовать на международных соревнованиях как представители России, под тем самым обозначением ФИАС-1. Зато на прошлогодних Играх стран БРИКС абхазы выступали отдельной командой, завоевав медали, включая борца Рахмана Напиджева, ставшего бронзовым призером в своей категории. Кстати, в этот раз Напиджев повторил свой прошлогодний успех, снова став третьим. Правда, тут его соперник не вышел на поединок, получив травму.

Нынешний приезд в Казань случился в том числе потому, что незадолго до стартов министр спорта Абхазии Таращ Хагба побывал с визитом в гостях у коллеги, министра спорта Татарстана Владимира Леонова, который пригласил абхазов на ближайшие старты.



Тренер Артур Новоян. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россияне на международных стартах по самбо

Самбо — единственный вид спорта, в котором по отношению к спортсменам России и Белоруссии с 2022 года не изменилось ровным счетом ничего. С этого времени прошли четыре чемпионата мира, начиная с 2022 года в Бишкеке, затем Ереване, Астане и снова в Бишкеке. В столице Кыргызстана было три случая, когда представители России и Украины стояли на одном пьедестале почета. В категории до 79 килограмм у мужчин и в двух категориях — до 72 кг и до 80 кг у женщин. В последней категории редко какой старт обходится без того, чтобы на пьедестал почета поднялись россиянка Дарья Речкалова и Галина Ковальская из Украины. Они и в финале боролись друг против друга. И бронзовые медали завоевывали одновременно, а в самбо в таком случае спортсмены стоят на одной ступени пьедестала почета. С обязательными церемониями рукопожатия и совместного фото. Ни одного случая игнора с любой стороны, а на чемпионатах мира россияне и украинцы совместно поднимались на пьедестал почета семь раз (три раза у мужчин и четыре — у женщин), за четыре чемпионата мира.

Еще дюжина совместного награждения прошла по итогам чемпионатов Европы в Сербии, Израиле, снова в Сербии и на Кипре. Семь награждений у мужчин, пять награждений у женщин. Чемпионат мира в Астане в 2024 году имел статус отборочного на 12-е Всемирные игры, мультиспортивные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Они прошли в августе этого года в китайском Чэнду. В нынешнем году еще прошел Кубок мира по самбо, разделившись на два места проведения — Ереван и Душанбе. Между тем на этих событиях боролись не только по правилам спортивного самбо, но и куда более жесткого — боевого.

В борьбе за захват. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Украинцы пропустили чемпионаты мира в Бишкеке и чемпионат Европы в Нови Саде в 2022 году. В 2023 году в Ереване на чемпионате мира выступала так называемая сборная беженцев, состоявшая из жителей Арцаха, который в тот год перешел из Армении в Азербайджан.

