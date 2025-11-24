Инвестиции в российскую недвижимость могут рухнуть по итогам 2025 года?
Эксперты прогнозируют спад почти на 40%, однако риелторы называют оценки преувеличенными
Согласно прогнозам компании IBC Real Estate, по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость снизится на 39%, до 800 млрд рублей. Однако эксперты «Реального времени» крайне скептически отнеслись к такой мысли. Они выразили уверенность, что рынок входит в активную фазу и сможет нагнать показатели в ноябре — декабре. Подробнее — в материале издания.
Снижение инвестиций на 39%
В России объем инвестиций в недвижимость по итогам 2025 года может снизиться на 39% в сравнении с 2024 годом, до 800 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.
— Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 800 млрд рублей (-39% в годовой динамике), — цитирует его ТАСС.
По мнению Ефимова, снижение инвестиций связано с нормализацией рынка после двух лет пиковых значений.
Статистика за январь — ноябрь 2025 года уже демонстрирует значительное снижение инвестиционной активности. Общий объем вложений в недвижимость России составил 723 млрд рублей, что на 33% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее существенное падение наблюдается в сегменте офисной недвижимости (-52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и жилой недвижимости (-52%). Инвестиции в складские помещения сократились на 27%, в то время как торговая недвижимость показала рост на 99% в годовом выражении.
«Люди продолжают вкладываться в недвижимость»
Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин в разговоре с «Реальным временем» выразил серьезные сомнения в столь пессимистичном прогнозе — заявленные цифры необоснованно высокие.
По словам Сафина, в условиях снижения ключевой ставки недвижимость сохраняет свою привлекательность как надежный актив. Как частные инвесторы, так и бизнес продолжают рассматривать этот рынок в качестве перспективного направления для вложений.
Он признал определенные сложности в текущей ситуации на рынке и отметил, что незначительное снижение действительно может произойти. Однако явных внешних факторов для этого нет.
— Сейчас в коммерческой недвижимости срок окупаемости больше 15 лет — это норма. Все хотят найти уникальный лот, дешевый и суперокупаемый, но таких историй мало. Поэтому люди продолжают покупать то, что есть — наиболее ликвидное. Меньше интересуются неликвидным жильем, больше — ликвидной недвижимостью: коммерческой, офисной, торговой, складской, — охарактеризовал он поведение инвесторов.
«Цыплят по осени считают»
Другой эксперт «Реального времени» — руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова также со скепсисом отнеслась к прогнозам об обрушении инвестиций в российскую недвижимость. Она выразила мнение, что делать какие-либо вывода пока рано.
Гизатова также допустила, что некоторое сокращение может произойти в связи с сокращением инструментов для инвестирования:
— Даже если они (инвестиции, — прим. ред.) будут меньше, то это будет связано с тем, что стало меньше инструментов для инвестирования. А главным инструментом для многих инвесторов являлась льготная ипотека. Так как льготной ипотеки все меньше, эти деньги на рынок не поступают.
Эксперт отметила, что рынок новостроек исторически зависел от государственных программ поддержки, однако не считает ситуацию критической. Напротив, она наблюдает ажиотажный спрос в условиях возможного прекращения действия льготных программ.
— Рынок новостроек подпитывался в первую очередь за счет льготных государственных программ. Раз их количество снижается, то и объем инвестиций снижается. Но это не будет так катастрофично, как предполагалось. При угрозе отмены семейной ипотеки семьи прыгают в последний вагон и покупаю жилье под 6%, — подытожила собеседница «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».