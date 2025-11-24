Инвестиции в российскую недвижимость могут рухнуть по итогам 2025 года?

Эксперты прогнозируют спад почти на 40%, однако риелторы называют оценки преувеличенными

Фото: Динар Фатыхов

Согласно прогнозам компании IBC Real Estate, по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость снизится на 39%, до 800 млрд рублей. Однако эксперты «Реального времени» крайне скептически отнеслись к такой мысли. Они выразили уверенность, что рынок входит в активную фазу и сможет нагнать показатели в ноябре — декабре. Подробнее — в материале издания.

Снижение инвестиций на 39%

В России объем инвестиций в недвижимость по итогам 2025 года может снизиться на 39% в сравнении с 2024 годом, до 800 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

— Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 800 млрд рублей (-39% в годовой динамике), — цитирует его ТАСС.

По мнению Ефимова, снижение инвестиций связано с нормализацией рынка после двух лет пиковых значений.

В России объем инвестиций в недвижимость по итогам 2025 года может снизиться на 39% . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Статистика за январь — ноябрь 2025 года уже демонстрирует значительное снижение инвестиционной активности. Общий объем вложений в недвижимость России составил 723 млрд рублей, что на 33% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее существенное падение наблюдается в сегменте офисной недвижимости (-52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и жилой недвижимости (-52%). Инвестиции в складские помещения сократились на 27%, в то время как торговая недвижимость показала рост на 99% в годовом выражении.

«Люди продолжают вкладываться в недвижимость»

Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин в разговоре с «Реальным временем» выразил серьезные сомнения в столь пессимистичном прогнозе — заявленные цифры необоснованно высокие.



— Я не готов согласиться с прогнозом о снижении объема инвестиций в недвижимость на 39%, до 800 миллиардов рублей по итогам 2025 года. Эта сумма снижения слишком большая, и я не вижу глобального снижения спроса на недвижимый сектор, не вижу снижения чеков по стоимости в разных категориях потребителей, — сказал он.

По словам Сафина, в условиях снижения ключевой ставки недвижимость сохраняет свою привлекательность как надежный актив. Как частные инвесторы, так и бизнес продолжают рассматривать этот рынок в качестве перспективного направления для вложений.

По словам Сафина, в условиях снижения ключевой ставки недвижимость сохраняет свою привлекательность как надежный актив. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он признал определенные сложности в текущей ситуации на рынке и отметил, что незначительное снижение действительно может произойти. Однако явных внешних факторов для этого нет.

— Сейчас в коммерческой недвижимости срок окупаемости больше 15 лет — это норма. Все хотят найти уникальный лот, дешевый и суперокупаемый, но таких историй мало. Поэтому люди продолжают покупать то, что есть — наиболее ликвидное. Меньше интересуются неликвидным жильем, больше — ликвидной недвижимостью: коммерческой, офисной, торговой, складской, — охарактеризовал он поведение инвесторов.

«Цыплят по осени считают»

Другой эксперт «Реального времени» — руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова также со скепсисом отнеслась к прогнозам об обрушении инвестиций в российскую недвижимость. Она выразила мнение, что делать какие-либо вывода пока рано.



— Я не согласна с этим прогнозом. Цыплят по осени считают. Вполне возможно, что этот объем можно нагнать за ноябрь — декабрь. Сейчас как раз идет нарастающий поток, — сказала она.

Гизатова также допустила, что некоторое сокращение может произойти в связи с сокращением инструментов для инвестирования:

— Даже если они (инвестиции, — прим. ред.) будут меньше, то это будет связано с тем, что стало меньше инструментов для инвестирования. А главным инструментом для многих инвесторов являлась льготная ипотека. Так как льготной ипотеки все меньше, эти деньги на рынок не поступают.

Гизатова также допустила, что некоторое сокращение может произойти в связи с сокращением инструментов для инвестировани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт отметила, что рынок новостроек исторически зависел от государственных программ поддержки, однако не считает ситуацию критической. Напротив, она наблюдает ажиотажный спрос в условиях возможного прекращения действия льготных программ.

— Рынок новостроек подпитывался в первую очередь за счет льготных государственных программ. Раз их количество снижается, то и объем инвестиций снижается. Но это не будет так катастрофично, как предполагалось. При угрозе отмены семейной ипотеки семьи прыгают в последний вагон и покупаю жилье под 6%, — подытожила собеседница «Реального времени».