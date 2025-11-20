«Девять хозяйств хотели скинуться, но...»: Атня зовет инвесторов в переработку молока

К 2028 году сельхозпредприятия Атнинского района увеличат надои молока до 800 тонн в сутки — достаточно, чтобы «ставить» переработку на месте

Фото: Динар Фатыхов

Крупные хозяйства Атнинского района Татарстана вложили в этом году свыше 4 млрд рублей в строительство современных молочных комплексов, что позволит довести поголовье КРС до 22 тысяч голов. «Но вся продукция перерабатывается за пределами района и республики. Создание молокоперерабатывающего завода мощностью от 400 тонн в сутки могло бы позволить организовать полный производственный цикл», — рассуждал новый глава района Рустем Хисамиев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития. На повестке стандартные задачи — запустить гостиничный бизнес, агротуризм и производство. Нетривиальную идею подбросила Талия Минуллина, предложившая переделать древний особняк татарских ханов под гостиницу, обыгрывая национальную аутентичность. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Портрет Шигабутдина Марджани висит в Британской академии наук»

45-летний руководитель Атнинского района Татарстана Рустем Хисамиев принял приглашение стать гостем «Муниципального часа» без колебаний. Он был избран в сентябре этого года и спустя пару месяцев согласился встретиться с бизнес-сообществом, чтобы поделиться перспективными идеями по развитию «молочного края». «Рустем Шагитович, для вас сейчас все двери открыты, как у нового руководителя. Новые мысли, новые идеи, новые контакты… Наверное, есть какое-то свое новое видение, понимание, новое прочтение», — напутствовала позднее Талия Минуллина.

Новый руководитель не стал отступать от традиций. Подобно своему предшественнику, он видит в районе прежде всего духовный центр татарского народа. «Здесь в полной мере сохранились народные обряды, традиции и татарский литературный язык. Тюльпан в гербе символизирует верность, а перо внутри — символ многовековой просвещенности и культуры Атнинской земли», — с этих слов он начал презентацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Портрет нашего земляка Шигабутдина Марджани, великого просветителя и философа, висит рядом с портретом Исаака Ньютона в Британской академии наук в Лондоне, — сообщил он.

Затем перечислил имена всех великих людей, родившихся в Атне. Это татарский поэт Габдулла Тукай, профессор Стамбульского университета Рашид Рахмати Арат, известный татарский поэт Сибгат Хаким, первый татарский архитектор, профессор Исмаил Гайнутдинов. Понятно, что с этими именами связано богатое историко-культурное наследие. Но пока местные власти не нашли способа его «монетизировать»: нет туристических маршрутов, а в картах «Яндекса» пока не отражается прекрасное здание национального театра, согласился позднее глава района. Зато татарскими именами называют рестораны, например «Калатау». Или новый спорткомплекс, который назвали «Ашет».

Пора браться за переработку молока

Экономических достижений у Атнинского района не отнять. ВРП за 2024 год составил 6,7 млрд рублей, а по итогам этого года ожидается рост до 7,3 млрд рублей, сообщил Рустем Хисамиев. Основным драйвером экономики является АПК. На его долю приходится 71%, на промышленность — более 7%, строительство — 3,2%, торговлю — 2,1%, дорожное хозяйство — 2,6%.

В этом году аграрии планируют получить рекордную выручку в 9 млрд рублей, похвастался глава района. Сельчане произвели 107 тысяч тонн молока и 4 тысячи тонн мяса, что на фоне роста цен на продукцию принесет им хорошую выгоду. Конъюнктура способствовала привлечению инвестиций в расширение поголовья скота. В этом году три крупных хозяйства вложили по 1,3 млрд рублей в строительство новых молочно-животноводческих комплексов по 3 000 голов каждый, сообщил Рустем Хисамиев. Инвесторами выступили СХПК «Ватан», ООО «Шахтер» и агрофирма «Уныш».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, СХПК имени Ленина начал строительство фермы на 414 голов с инвестициями на 160 млн. Хозяйство планирует завершить строительство кормового центра до конца года, чтобы обеспечить кормами личные подсобные хозяйства района. Объем инвестиций в кормовой центр — 22 миллиона рублей. Также будут введены в эксплуатацию кормовые и зерносушильные центры.

Суточный надой молока превышает 400 тонн, пора развивать собственную переработку, заметил Рустем Хисамиев.

— На данный момент вся произведенная продукция перерабатывается за пределами района и республики. Создание молокоперерабатывающего завода мощностью от 400 тонн в сутки могло бы позволить организовать полный производственный цикл с высокой добавленной стоимостью и значительно увеличить налоговое поступление в местный бюджет, — сообщил он.

Правда, желающих вкладываться пока не нашлось. «Мы не рассматриваем и не обсуждаем, потому что есть для нас более значимые проекты. А именно нужно строить помещения для содержания коров», — объяснил нежелание директор ООО «Тукаевский» Ильфат Хакимов.

Попытки привлечь инвесторов в создание молокоперерабатывающего комплекса предпринимались давно, добавил глава исполкома Айрат Каюмов: «В 2021 году к нам приезжали китайцы, рассматривали вопрос строительства завода по переработке молока. К сожалению, помешал коронавирус. После этого у них интерес пропал. Потом девять наших крупных хозяйств, очень сильные, хотели скинуться и построить завод сами. Но это в процессе обсуждения».

«Мы не рассматриваем и не обсуждаем, потому что есть для нас более значимые проекты. А именно нужно строить помещения для содержания коров», — объяснил нежелание директор ООО «Тукаевский» Ильфат Хакимов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вот, пожалуйста, как раз молокопереработка — это свободная ниша, — резюмировала глава АИР.

500 учащихся — это настоящий капитал

Непочатый край работы в области гостиничного бизнеса — здесь нет ни одного отеля. Нетривиальную идею в ходе мозгового штурма подбросила Талия Минуллина. Она предложила переделать древний особняк татарских ханов под гостиницу, обыгрывая национальную аутентичность.

Но прямо сейчас глава озабочен строительством молодежного центра и благоустройством парка. Власти рассчитывают удержать молодежь, которая учится в местном техникуме. «У нас обучается около 500 человек. С ними активно ведем работу. Без них никакие встречи не проходят. Сейчас запланировано строительство парка на набережной. Вот это как бы центр притяжения для них», — резюмировал Рустем Хисамиев.

