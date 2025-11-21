«Средняя температура по больнице»: эксперты оспорили лидерство Казани в росте цен на вторичное жилье

При этом статистика говорит о 22-процентном росте стоимости

Фото: Максим Платонов

Казань возглавила рейтинг российских городов-миллионников по темпам подорожания вторичного жилья — согласно данным исследования, с начала года стоимость квадратного метра на рынке увеличилась на 22%. Однако эксперты «Реального времени» подвергают эти данные критике. По их мнению, реальный рост цен не превышает 2—3%. Подробнее о ситуации на рынке вторичного жилья Казани — в материале издания.

Казань — лидер по темпу роста цен на «вторичку»

Казань заняла первое место по темпам удорожания стоимости вторичного жилья среди российских миллионников в октябре 2025 года. Средняя цена «квадрата» здесь составила 214,5 тыс. рублей, что на 22% больше, чем в начале года, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на соответствующее исследование.

Второе место в рейтинге заняла Москва — рост с начала года составил 18,8% (до 419,7 тыс. рублей). На третьей позиции с ростом цен с начала года на 17% оказался Санкт-Петербург (до 244,6 тыс. рублей).

Средняя цена «квадрата» в Казани составила 214,5 тыс. рублей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На четвертом месте оказался Нижний Новгород (+16,8%, до 167,9 тыс. рублей), а замыкает первую пятерку рейтинга Пермь (+16,6%, до 122,1 тыс. рублей).

Снижения цен с начала 2025 года не выявлено ни в одном мегаполисе, а самый слабый рост зафиксирован в Волгограде (+2,9%, до 106,3 тыс. рублей).

Не реальная статистика, а погрешность

Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в корне не согласилась с данными о росте цен на вторичное жилье в Казани — в разговоре с «Реальным временем» она выразила сомнения в самой методологии исследования. По ее мнению, сравнение «средней температуры по больнице» может давать существенную погрешность. Более корректным был бы анализ однородных групп застройщиков и объектов в разных городах.

По ее мнению, картину могла исказить одна из особенностей рынка недвижимости Казани:



— В отличие от других регионов, в Казани не так достаточно предложений новостроек, поэтому спрос на «вторичку» может быть вызван ограниченным количеством предложений на «первичку».

Кроме того, казанские застройщики зачастую придумывают различные акции и рассрочки при продаже жилья в новостройках. При этом они искусственно поднимают стоимость квадратного метра. Эта особенность первичного рынка создает спрос на вторичном.

— Нельзя сказать, что «вторичка» в Казани дорожает быстрее, чем в Москве и Питере. Нельзя же сказать, что дорожает вообще весь рынок. Речь только о том, что сейчас находится в продаже, кто-то вовсе отказался от реализации. Я считаю, что мы никого не обогнали по стоимости квадратного метра. Стоимость повышается и падает везде одинаково, — добавила Гизатова.

Кроме того, казанские застройщики зачастую придумывают различные акции и рассрочки при продаже жилья в новостройках. Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперт указала, что статистический рост могло вызвать резкое подорожание лишь отдельных сегментов, например однокомнатных хрущевок, в то время как цены на двухкомнатные квартиры могли остаться стабильными. По ее словам, говорить об удорожании всего рынка некорректно.

Что касается прогнозов, то собеседница издания ожидает высокой активности на вторичном рынке в ноябре-декабре 2025 года и в Казани, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. По ее мнению, это благоприятное окно для продавцов, после которого рынок может перейти в стагнацию.

Реальный рост цен фиксируется на уровне 2—3%

Другой эксперт «Реального времени» — руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин — также выразил скептицизм относительно данных о рекордном росте цен на вторичном рынке жилья Казани. По его словам, объективно рынок не демонстрирует столь значительного подорожания.



— Назвать рост цен большим будет неправильно. Кардинально на рынке ничего не изменилось. Скорее всего, это статистическая погрешность. Реальный рост цен составляет около 2—3%, но никак не 20%, — выразил он свое мнение.

По его словам, спрос на вторичную недвижимость действительно возрос примерно на 20%. Это повлияло на поведение продавцов:

— Многие чуть-чуть приподняли цены либо меньше торговались. Но чтобы цены просто подняли именно на этом фоне — такого нет. Скорее всего, стало просто больше сделок с большим чеком. Именно это повлияло на статистику, а не общее подорожание всех объектов

Сафин назвал несколько факторов, которые повлияли на рост спроса на «вторичку»:

сезонный предновогодний всплеск активности на рынке недвижимости;

снижение ключевой ставки, что сделало депозиты менее привлекательными и высвободило средства для инвестиций в жилье;

изменения в программе семейной ипотеки, в результате чего вторичное жилье стало выгоднее новостроек на 20—30%.

— В среднем вторичная недвижимость растет при обычной рыночной ситуации где-то на пять процентов в год. Я думаю, что этот тренд сохранится. Предпосылок к кардинальным изменениям на рынке нет, — заключил он.