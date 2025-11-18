«Стрела-Ак Барс» проиграла финал и потеряла золото в регби-7

Казань в один вечер лишилась двух действующих чемпионов страны

Тренировка «Стрелы-Ак Барс». Фото: Динар Фатыхов

В Сочи завершился чемпионат России по регби-7. В финальном матче встретились претенденты на чемпионство — московское «Динамо» и «Стрела-Ак Барс» из Казани. «Бело-голубые» вновь оказались сильнее. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Казанцы достойны фейр-плей за победу над Красноярском

Первый день соревнований стартовал с разгрома ростовских «Богатырей» — 35:0, после чего казанцы, не сбавляя темп, с крупным счетом переиграли «Балтийский шторм» из Калининграда — 33:5. Любопытно, что в каждом из поединков отличались попытками Антон Сычев и Максим Шевцов, которых поддержали Герман Давыдов и Артем Радченко плюс Владислав Созонов с Эдди Людиком. В заключительном матче тура нам противостояла тяжелая машина из Красноярска — «Енисей-СТМ». Но интрига этого противостояния состояла в том, что его победитель выходил в четвертьфинале на пензенский «Локомотив», чего не хотелось бы. «Стрелки» начали с двух попыток, первая из которых в исполнении Омари Гриняева осталась без реализации, а вторую занес Герман Давыдов с реализацией, после чего казанцы слегка потеряли концентрацию и со своей схватки получили контратаку, завершившуюся попыткой с реализацией — 12:7.

Во втором тайме казанцы занесли очень красивую попытку в исполнении Давыдова. Прорываясь к зачетке красноярцев, он дважды себе на ход ударил ногой, первый раз с руки, после чего еще раз пнул по мячу, уже скачущему. В итоге эта красивая попытка даже не была засчитана Давыдову, поскольку соперник нарушил правила — и арбитры присудили казанцам штрафную попытку. Казанцам можно было бы вручить неофициальный фейр-плей за то, что они не стали уходить от борьбы в четвертьфинале.

В другой группе московское «Динамо» переиграло пензенский «Локомотив» — 14:12, после чего команды еще потолкались уже после финального свистка. Никому не хотелось выходить в четвертьфинале на казанцев. Интересное противостояние было в матче питерской «Заставы» и «Таганьего Рога» из Таганрога. В итоге они сыграли вничью, и Питер занял первое место благодаря тому, что набрал на одно очко больше, чем таганрожцы.



В финальном матче встретились претенденты на чемпионство — московское «Динамо» и «Стрела-Ак Барс» из Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В финал устремились две команды

Четвертьфинальный день начался с противостояния московского «Динамо» и «Балтийского шторма» из Калининграда. Обслуживал матч казанский судья Андрей Поликарпов, но само по себе это не давало никакого преимущества «стрелкам». Как и другой факт — действия пензенского судьи Кирилла Захарова были признаны неверными в четырех из семи эпизодов прошлого полуфинала между «динамовцами» и «стрелками». Что-то многовато: четыре ошибки на 14 минут игры.

Что касается четвертьфинала с Калининградом, то «динамовцы» победили достаточно убедительно, и далее в соперники им попался «Таганий Рог», убедительно переигравший красноярский «Енисей-СТМ». Кстати, в составе таганрожцев завершал карьеру 39-летний Юрий Гостюжев, в прошлом игрок сборной России, выигравший в составе «семерки» старт казанской Универсиады 2013 года.

Самый главный четвертьфинал между Казанью и Пензой превратился в театр одного актера. Подзаголовок «из пункта А в пункт Б» мог бы касаться и пензенской команды в случае ее победы над «стрелками». Тогда «Локомотив» мог бы очно побороться за бронзовые медали с питерской «Заставой» и сделать подарок своему капитану Сергея Янюшкину, отмечавшему 39-й год рождения — два из них он провел в казанской «Стреле-Агро», предыдущей регбийной команде столицы Татарстана. 35:10 — таков итог четвертьфинала со «Стрелой-Ак Барс», у которой две попытки занес Максим Шевцов, по разу отличились Герман Давыдов, Владислав Сазонов и Омари Гриняев. Тренер-консультант казанцев Александр Алексеенко был заряжен до конца настолько, что даже в чате трансляции просили успокоиться, гарантируя победу казанцам.



Тренировочные будни «стрелков». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победа «стрелков» в четвертьфинале принесла итоговую бронзу Питеру

Тем временем питерская «Застава» выиграла свой четвертьфинал у «ВВА-Подмосковье», досрочно завоевала бронзовые медали чемпионата и в этом качестве вышла на полуфинал с Казанью. С одной стороны, бронза была завоевана Питером не без помощи казанских «стрелков», которые победили их конкурента, но нельзя не отметить спурт команды из Северной столицы во второй части чемпионата страны по регби-7. На зимний перерыв они уходили, набрав 26 очков и отставая от Пензы, у которой было 34 очка. Уже в третьем туре чемпионата Питер настиг «Локомотив», у обеих команд стало по 44 очка.

Не дождавшись подарков от партнеров, именинник Сергей Янюшкин едва не получил такой от соперников из Подмосковья, когда в противостоянии с ними его жестко уронили в захвате, проведенном сзади. Но наши ветераны сделаны из такого теста, что способны на подарки сами себе. В данном случае Янюшкин выдернул мяч из рук Дмитрия Дрождина, столь неласково обошедшегося с ним в первом тайме. А партнеры воспользовались пасом Янюшкина, занеся попытку. Какое-никакое, а утешение под окончание неудачного сезона.

«Динамовцы» столкнулись с отчаянным сопротивлением Пензы на групповом этапе и с трудом одолели команду из Таганрога в полуфинале, у казанцев до финала серьезного сопротивления не наблюдалось. В их полуфинале с Питером три попытки Виталия Созонова, Виталия Живатова, Максима Шевцова с одной реализацией принесли «стрелкам» солидное преимущество еще в первом тайме. Роман Рощин в начале второго тайма занес и реализовал собственную попытку, увеличив счет до 24:5. После чего Герман Давыдов отлично занес, воспользовавшись пасом ногой сам себе, — 31:5. Питер выиграл чемпионство уходящего года в мужском гандболе и прибавил к нему бронзу в регби-7. Правда, одно золото у него отняли казанские баскетболисты на колясках из команды «Крылья Барса».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финал в регби-7

Казанскому арбитру Поликарпову довелось отработать в матче, интерес к которому подогрело то, что одна из команд осталась вчетвером. Это «ВВА-Подмосковье» — на фоне двух удалений игроков до конца игры потеряло еще и удаленного регбиста. Когда была назначена схватка, в ней остались трое монинцев, а оставшийся ввел мяч в игру, после чего ему элементарно некому было пасовать. Речь идет о противостоянии за седьмое место с Калининградом, то самое, которое можно без всякой иронии называть золотой серединой в соревновании 12 команд.

На финальный тур в составе казанской команды прибыли Сайвали Искандаров и Станислав Тимошенко, отданные перед сезоном в регби-15 в аренду новокузнецкому «Металлургу». Причем Искандаров, как, собственно, еще один «стрелок» Антон Сычев, перед началом сезона перешел в «Стрелу-Ак Барс», но затем казанцы отдали его сибирской команде, чтобы она смогла провести полноценный сезон. На финал у казанцев восстановился Роман Рощин, травмировавшийся год назад в игре с московским «Динамо». С учетом кадровых потерь в составе казанской команды, которую покинули Гиорги Закашвили и Егор Зыков, Александру Колев и Иван Нежданов, южноафриканец с российским паспортом Дин Гордон, контуры казанской команды 2026 года становятся более четкими.

Финал в регби-7 стартовал в 16:30 по московскому времени. Увы, все сразу стало очень плохо. Ошибка Антона Сычева в передаче привела к первой попытке «динамовцев». Рядом с Сычевым стоял Виталий Живатов, но Антон зачем-то сделал какой-то натужный пас, сравнимый с попыткой выйти из защиты через обводку в футболе. Лейтон Экстин перехватил мяч и начал голевую контратаку, которую не смог предотвратить Максим Швецов, несмотря на имевшийся гандикап.



Наставник казанцев Рамиль Юсупов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затем Виталий Живатов с Омари Гриняевым не выловили мяч после ввода его с центра поля, и «динамовцы» тут же закрепили успех — 14:0. Нереализованная попытка Германа Давыдова в начале второго тайма чуть приблизила казанцев к сопернику — 14:5, но они все равно оставались на расстоянии двух попыток и тающего на табло времени. Одну из них провел Виталий Живатов — 14:10, и у казанцев был шанс на набор очков в последней попытке, который бездарно испортил Антон Сычев. «Стрела-Ак Барс» проиграла матч, финал четвертого тура и золото чемпионата страны. Логичный итог того, что казанцы уступили «динамовцам» в трех очных противостояниях в последних турах начиная со второго.

В Сочи перед матчами за медали начался дождь, а в Москве отчаянно боролись за продолжение борьбы в Гимнастической премьер-лиге казанские «Крылатые барсы». Будучи действующими чемпионами страны, гимнасты уступали на стадии четвертьфинала соперникам из «Легенд спорта» — 9:17. Оставалось еще два снаряда, но казанцы смогли догнать соперников только по итогам упражнения на брусьях — 17:17.

При счете 20:20 было объявлено о необходимости розыгрыша на дополнительном снаряде, которым по жребию оказалась перекладина. Москвичи выиграли эту микродуэль и прошли в полуфинал, а казанцы завершили старты. Таким образом, в один вечер Казань лишилась двух действующих чемпионов, сложивших свои полномочия.

