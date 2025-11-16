В Болгаре нашли клад, в Австралии — Люцифера, в кофе — пользу для сердца

Интересные новости науки за неделю с 10 по 16 ноября

Фото: Реальное время

Кофе не вызывает аритмию, а защищает от нее?

Медики из США, Канады и Австралии исследовали взаимосвязь употребления кофе и мерцательной аритмии. Они изучили состояние 200 пациентов со стойкой формой мерцательной аритмии. Людей разделили на две группы случайным образом. Участники исследования из первой группы полгода каждый день пили кофе с кофеином (минимум чашку), а люди из другой группы — наоборот, полностью отказались от кофеина. Их состоянии отслеживали медики, и каждый случай возвращения мерцательной аритмии фиксировали.

В итоге оказалось, что рецидивы мерцательной аритмии наблюдались у 47% пациентов из группы, которая пила кофе каждый день. А вот во второй группе аритмия повторялась у 62% участников. Риск повторной фибрилляции предсердий у «кофеманов» оказался ниже на 39%.

Результат неожиданный, ведь все привыкли считать, что кофе, наоборот, усиливает сердцебиение и вредит людям с мерцательной аритмией. Но оказалось, что кофе не то что не вредит — он еще, похоже, и защищает от аритмии!

Ученые попытались объяснить этот странный эффект. Во-первых, они списывают его на мочегонное действие, которое имеет кофеин, — это может снизить артериальное давление, а вслед за ним — нагрузку на сердце. Второе объяснение может крыться в том, что люди, которые пьют кофе, более бодры и физически активны — эта косвенная причина помогает укреплять сердечно-сосудистую систему. В-третьих, свою роль в уменьшении аритмических проявлений может сыграть наличие в кофейных зернах биологически активных веществ противовоспалительного характера.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Биологи продолжают исследования, но предупреждают: благотворное влияние пока отмечено только от одной чашки кофе в день. Злоупотреблять и пить кофе литрами все-таки не стоит.

В Болгаре нашли клад XIII века

Болгарский отряд Института археологии РАН опубликовал предварительные результаты раскопок, которые археологи провели в Болгаре летом 2025 года. В 50 метрах от остатков ханского дворца на городище нашли клад из семи серебряных монет. Это дирхемы, которые датировали концом XIII века.

Напомним, древний город Болгар сначала был центром собственного государства, а в XIII веке здесь располагалась столица Золотой Орды. Именно в ордынский период и был заложен ханский дворец.

Нынешним летом раскопки на Болгарском городище продолжились — новый раскоп археологи заложили рядом с ханским дворцом. Экспедиция нашла остатки 28 жилых и хозяйственных построек — скорее всего, это была городская усадьба. В остатках подвала нашелся и небольшой клад — семь серебряных дирхемов, на которых отчеканены тамги в квадратах. Менее ценные медные и серебряные монеты в древней усадьбе тоже найдены — более 170 штук! А еще — обожженный кирпич в строительных остатках, товарную пломбу западноевропейского происхождения, фрагменты керамики из Китая. Значит, хозяева усадьбы были богатыми людьми и могли себе позволить покупки со всех концов тогдашней ойкумены. Здесь же нашли каменные заготовки для бусин.

В более нижних, еще домонгольских слоях раскопа тоже были найдены интересные артефакты. Это предметы из кости и рога, бусы, накладки на пояс, пряжки. И самое интересное — фрагмент южнорусской писанки. Писанки — полые шары из керамики, которые были распространены от Карпат до самой Скандинавии тысячу лет назад, в XI веке. На раскопках Билярского городища остатки писанки уже находили. В Болгаре это первая такая находка.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Древний Болгар продолжает открывать свои тайны — совместная археологическая экспедиция АН РТ и РАН на Болгарском городище продолжит работу и следующим летом. Раскапывать дальше будут домонгольские прослойки и объекты X—XI века, которые сконцентрированы на севере и востоке раскопа.

Возможно, неандертальцев никто не истреблял — их популяция могла просто слиться с Homo sapiens

Исчезновение неандертальцев — ближайших родственников человека разумного — до сих пор бередит умы антропологов. Они населяли Евразию целых 400 тысяч лет, и последние находки говорят о том, что их культура была достаточно развитой даже для того, чтобы в ней зародилось искусство. Но 40 тысяч лет назад они таинственным образом вымерли. Всего через 10—15 тысяч лет после того, как на просторы Евразии массово мигрировали из Африки Homo Sapiens, неандертальцев и в помине не осталось.

Есть несколько версий этого прискорбного явления. Первая — самая простая: у сапиенсов хватило ума истребить своих менее развитых сородичей (прогнать с благоприятных для жизни мест, а тех, кто не соглашался, — перебить). Вторая версия — чисто демографическая: неандертальцев было слишком мало, в племенах они постоянно практиковали близкородственные скрещивания, и в итоге их вид просто угас (правда, подозрительно быстро после прихода человека разумного). По третьей версии, наши «двоюродные братья» вымерли, заразившись от нас болезнями, к которым не имели иммунитета.

Ученые проверили четвертую, самую гуманную версию. На этой неделе была опубликована статья о математической модели, которую разработали для того, чтобы рассчитать вероятность мирного растворения неандертальцев в человеческой популяции. По этой версии, населившие Евразию Homo Sapiens постепенно смешивались с неандертальцами. В итоге небольшая популяция прежних жителей материка полностью растворилась в прибывающих волнах переселенцев. Кстати, эта версия объясняет, почему в геноме современных людей есть от 1 до 4% неандертальских генов.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Математическая модель, построенная итальянскими и швейцарскими исследователями, показала, что могло произойти с генофондом неандертальцев, если раз в несколько поколений эту группу разбавляли сапиенсы.

Расчеты показали: если за один цикл вмешивать в популяцию 1—8% мигрантов, то на практически полное замещение генов (до 99%) уйдет 10—30 тысяч лет. Ведь численность неандертальцев была небольшая — около 70 тысяч особей. А сапиенсов приходило на порядок больше. Генетический переток, таким образом, получался односторонний. В итоге неандертальцы просто растворились в нашем геноме и исчезли как отдельный вид.



В Австралии обнаружен «Люцифер»

В Западной Австралии открыли новый вид пчел. Они живут в районе горного хребта Бремер, и самки имеют короткие острые рожки. Благодаря этой особенности пчелу назвали в честь Люцифера — Megachile Lucifer. Возможно, первооткрывателя — энтомолога Кита Прендергаста из университета Южного Квинсленда — вдохновил на «неправославное» название еще и недавно просмотренный сериал «Люцифер» (по крайней мере, в этом он признается и сам).

Пчела-люцифер — не очень симпатичное насекомое. В длину всего 1 сантиметр, окрашена в черный цвет, самцы украшены оранжевым кончиком брюшка, а самки — рогами. Зачем нужны рожки, установить пока не удалось. Это точно не турнирное оружие (потому что их нет у самцов), но, возможно, самки используют их для строительства гнезд и для защиты источников пищи.

Находка была сделана еще в ноябре 2019 года, но описан новый вид только сейчас. Новую для науки пчелу поймали, когда энтомологи изучали, кто опыляет один из очень редких видов австралийских растений. В роли «подозреваемых» оказались 19 пчел, видовую принадлежность которых установить не получилось. Генетический и морфологический анализ показал, что перед учеными новый вид — совпадений не нашли ни в музеях, ни в генетических банках.

скриншот с сайта Curtin Univercity

Увы, только что описанный вид сразу же относят к числу самых уязвимых. Экосистема горного хребта Бремер страдает от антропогенного влияния, а растения, на цветах которых кормятся бедные люциферы, находятся на грани вымирания. Значит, опасность грозит и рогатой пчеле. Вид находится на грани полного исчезновения.

Нейросетевой Ньютон самостоятельно изучил основы физики и готов делать открытия

Команда физиков и математиков из Пекинского университета разработала модель искусственного интеллекта, которая, по задумке, может самостоятельно открывать физические законы. Дело в том, что большинство моделей ИИ могут надежно выявлять закономерности в больших массивах данных, но вот использовать эти закономерности для того, чтобы выводить из них общие научные концепции, пока не умеют. Китайские ученые решили восполнить этот пробел нейросетевого разума и попытались научить свою модель выводить фундаментальные законы из набранных данных.

Модель имитирует человеческий научный процесс, постепенно накапливая базу знаний о концепциях и законах. Способность выявлять концепции, которые несут определенную пользу, будет значит, что система способна находить и жизнеспособные научные идеи. Сама, без предварительного программирования человеком!

Разумеется, назвали модель AI-Newton. И она уже даже самостоятельно вывела второй закон Ньютона, который описывает, как связаны сила, масса и ускорение.

AI-Newton использует математический подход — символическую регрессию. При нем модель ищет наилучшее математическое уравнение, которое описывает наблюдаемое физическое явление. Систему запрограммировали так, чтобы поощрять ее к выведению концепций. И подход этот многообещающий — ведь на его основе работают и физики-люди.

Чтобы генерировать данные для обучения системы, физики из Пекина использовали специальный симулятор. Он поставлял «электронному Ньютону» данные по 46 физическим экспериментам: свободное движение шариков и пружин, столкновения предметов, разнообразные вибрации, колебания, маятниковое движение и поведение систем в этих условиях. А еще хитрый симулятор намеренно вносил в массивы данных статистические погрешности, чтобы все было, как в настоящем мире.

Так, получив данные о положении мяча в заданный момент времени, система составила математическое уравнение, объясняющее взаимосвязь между временем и положением мяча. Получилось уравнение для расчета скорости. А в следующем наборе задач она использовала это уравнение, чтобы вычислить массу мяча, используя второй закон Ньютона.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

О том, как можно использовать такие модели, до сих пор ведутся споры в научной среде. Разработчики «Ньютона» согласны, что их творение пока еще далеко от того, чтобы автономно совершать по-настоящему важные открытия. Но их работа может помочь будущие ИИ использовать данные реального мира для открытия новых общих законов физики. Другие ученые настаивают на том, что голая математика — это слишком мало для открытия фундаментальных концепций. Важно, чтобы ИИ участвовал и в других этапах научных проектов: в выявлении проблем, требующих решения. В экспериментах. В анализе полученных данных. В построении гипотез. Ведь физика — это не только уравнения на доске. В конце концов, легенда о яблоке, упавшем на голову Ньютону, родилась не просто так.