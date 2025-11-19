Спасти планету: как технологии выводят экологию на биржу

Эксперт: чистота воздуха получила рыночную цену, гарантированную сотрудничеством стран по всему миру

Еще недавно спасение планеты было делом волонтеров и энтузиастов. Сегодня этот тренд переживает капиталистическую трансформацию, превращаясь в многомиллиардную индустрию. Объем добровольного рынка углеродных кредитов достиг $114,8 млрд в 2024 году и вырастет, по прогнозам, до $474,2 млрд к 2034 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста около 15,8%. Центральным элементом этой новой реальности стал рынок углеродных кредитов, где тонны CO из абстрактного понятия превращаются в торгуемый цифровой актив. Особую динамику этому процессу придают страны БРИКС, которые не просто следуют глобальным трендам, а активно формируют новую архитектуру «зеленого» будущего, отмечает в авторской колонке для «Реального времени» digital-экономист Равиль Ахтямов.

Кризис доверия: стена между намерениями и действиями

Изначально рынок углеродных кредитов напоминал ранние, неорганизованные биржи — он был медленным, непрозрачным и доступным лишь для избранных. Три ключевые проблемы мешали его развитию: невозможность проверить реальность экологических проектов, высокий порог входа и засилье посредников. Исследование 2023 года показало, что 94% проанализированных лесных углеродных кредитов не принесли заявленной климатической пользы из-за завышенных базовых показателей. Этот кризис доверия достиг пика, когда инвесторы начали требовать гарантий и прозрачности.

Технологический прорыв: биржа для CO. Ответом на вызовы традиционного рынка стал симбиоз двух ключевых технологий — интернета вещей (IoT) и блокчейна. IoT становится системой объективного учета: датчики на ветряных электростанциях и спутниковый мониторинг лесных массивов генерируют непрерывный поток данных о реальном сокращении выбросов.

Датчики на ветряных электростанциях и спутниковый мониторинг лесных массивов генерируют непрерывный поток данных о реальном сокращении выбросов. Реальное время / realnoevremya.ru

Блокчейн превращает эти данные в капитал, выполняя роль биржи, депозитария и регулятора одновременно. Неизменяемый реестр фиксирует каждое сокращение выбросов в виде уникального цифрового токена, смарт-контракты автоматически проводят сделки, а возможность дробления токенов на микродоли открывает доступ на рынок для малого бизнеса и частных лиц.

БРИКС: новая архитектура «зеленого» будущего

Пока западные страны формировали правила углеродного рынка, страны БРИКС начали создавать собственную экосистему. В 2024 году на саммите в Казани была запущена инициатива «Партнерство БРИКС по углеродным рынкам», которая начала полноценную работу в 2025 году.

Ключевые торговые площадки и инициативы БРИКС

Страна Статус Ключевые инициативы и достижения Китай Крупнейший в мире национальный рынок Национальная система торговли квотами (2257 эмитентов); 6,8 трлн юаней в зеленую энергетику в 2024 г.; цель — углеродная нейтральность к 2060 г. Индия Финальная стадия разработки системы Объем рынка — $1,2 млрд; 860 климатических проектов; 29% всех проектов БРИКС Бразилия Запуск рынка к COP30 (2025) Борьба с обезлесением; развитие зеленого водорода (бюджет 18,3 млрд реалов) ЮАР Добровольный рынок с 2023 года Разработка стандартов для конвертации кредитов; интеграция с международными реестрами Россия Введение платы за выбросы с 2028 г. Нацпроект «Экологическое благополучие» (>1,2 трлн рублей); развитие национальной системы углеродных единиц

Перед странами БРИКС стоит сложный выбор между двумя путями интеграции: техническая настройка взаимного признания национальных стандартов или инвестиции в многостороннюю систему через Статью 6 Парижского соглашения. Главными препятствиями являются разные стандарты, конкуренция за инвестиции и различная структура экономик участников.

Глобальная экосистема: от регулируемых гигантов до DeFi-протоколов

Сформировалась разветвленная экосистема торговых площадок. С одной стороны — регулируемые системы, такие как Европейская система торговли выбросами (EU ETS) и Китайская национальная система. С другой — инновационные добровольные площадки, такие как AirCarbon Exchange в Сингапуре и децентрализованные протоколы типа Toucan Protocol.

Перед странами БРИКС стоит сложный выбор между двумя путями интеграции: техническая настройка взаимного признания национальных стандартов или инвестиции в многостороннюю систему. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

По оценкам экспертов, глобальный рынок углеродных кредитов может достичь $1,6 трлн к 2028 году. Страны БРИКС стремятся занять на нем значимое место через взаимное признание национальных систем. Практическим примером такого сотрудничества стало финансирование Новым банком развития БРИКС проекта по созданию первого в Китае углеродно нейтрального аэропорта в Тайюане на сумму 1,448 млрд юаней.

В ответ на случаи гринвошинга рынок движется к большей строгости. Появляются инициативы по стандартизации, такие как «Основные углеродные принципы» (Core Carbon Principles), направленные на обеспечение реальных, измеримых и дополнительных сокращений выбросов.

От токенов к реальности: как города становятся «фабриками активов»

Более 1 000 городов по всему миру, объединенных инициативой ООН Cities Race to Zero, стали живыми лабораториями новой экологической парадигмы. Копенгаген нацелен стать первой в мире углеродно нейтральной столицей к 2025 году через инвестиции в энергоэффективность и развитие концепции «пятиминутного города». Масдар в ОАЭ представляет город будущего — с полным энергоснабжением от солнца и транспортом без выхлопных газов.

Новый банк развития БРИКС финансирует проект по созданию первого в Китае углеродно нейтрального аэропорта в Тайюане на сумму 1,448 млрд юаней. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждое такое сокращение выбросов — это реальный актив, который технологии оцифровывают и выводят на биржу. Страны БРИКС активно участвуют в этом процессе, предлагая альтернативные модели экологизации экономики.

Что это значит для нас? Для бизнеса — это переход от имиджевых ESG-отчетов к активному управлению портфелем углеродных активов. Для инвесторов — появление нового класса активов, обеспеченных реальными экологическими действиями. Для всех нас — работающий механизм, способный направить триллионы долларов частных инвестиций туда, где они реально спасают планету.

Эпоха, когда экология была уделом энтузиастов, заканчивается. Начинается эра, где чистота воздуха имеет точную рыночную цену, гарантированную математикой и сотрудничеством стран по всему миру, от традиционных финансовых центров до динамичных экономик БРИКС. Биржа для планеты открыта. Торги начались.