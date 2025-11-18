Не Гуляндам, а товарищ Акбирдина, или Возвращение Сайдаша

В Кариевском театре нашли продолжение первой любви великого композитора

Сайдашев один, а Гуляндам — трое. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

Кариевский театр продолжает серию спектаклей о выдающихся личностях. После певца Рашида Вагапова и поэта Роберта Миннуллина наступил черед композитора Салиха Сайдашева. Но на самом деле «Тынлык» / «Молчание» (16+) — это вовсе не о нем. Это основанная на документалистике история казанской пианистки, которая сделала все, чтобы сохранить семью.

Старт от Амирхана Еники

У пьесы три автора. Точка отсчета — это «маленький роман» «Воспоминания барышни Гуляндам» («Гөләндәм туташ хатирәсе») Амирхана Еники, который вышел впервые в журнале «Казан утлары» в 1975 году. Писатель построил историю вокруг судьбы реальной женщины по имени Фатима-Зухра, дневник которой хранится в Национальном музее РТ.

Режиссер Виктория Печерникова и Айдар Ахмадиев, директор музея Салиха Сайдашева (учреждение вновь откроется 3 декабря), дополнили и доработали историю первой любви композитора. Выяснилось, что героиня вновь виделась с ним в 1949 году.

Печерникова училась в школе оперного пения Галины Вишневской, закончила курс Олега Кудряшова в ГИТИСе, и это еще не все. Она и поет, играет на пианино. Пьесу с Ахмадиевым они сотворили за две недели, и соавтор признается, что много новой информации узнал от нее. При этом реальный прототип Гуляндам выходила замуж два раза, у нее был не один ребенок, а три. «Молчание» — сложное сочетание документалистики и фантазии.

Формально спектакль создан к 125-летию Сайдашева. Но сюжет у нее такой: в 1980-м году внучка Гуляндам находит дневник, а ее отец Роберт поначалу не хочет, чтобы она его читала. Но девочка, волей драматургов позволяющая себе резкие высказывания, убеждает родителя. И они погружаются вместе в историю бабушки: иногда просто подолгу сидят в углу зала, пока на сцене идет действие. У пьесы пять временных отрезков, но в основном действие происходит в 1918—1919, 1949 и 1980 годах.

Было, но прошло

Главная героиня пьесы — молодая девушка, которая становится пианисткой, преподавателем музыки и женой врага народа. Гуляндам в спектакле играют три актрисы — это Гулюса Гибадуллина, Альбина Гайзуллина и Фирюза Зинатуллина. Все в синих платьях от Ксении Кочубей. Из робеющей девушки она превращается в женщину, пригвожденную к инвалидному креслу. В ее жизни случилась встреча с Сайдашевым, он учил ее играть на инструменте, закружил в танце. Кстати, этот сентиментальный номер поставил адепт урбана Марат Казиханов.

Сайдашев познакомил Гуляндам с писателем и военным Шамилем Усмановым, актрисой Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, композитором Султаном Габяши и другими звездами татарской культуры, вызвав восторги служанки Сабиры в исполнении Альбины Нугмановой. Сайдашев впервые вывел Гуляндам на сцену. Но потом исчез из ее жизни.

Гуляндам выдали замуж за Азиза (Ильназ Хабибуллин), которого она в итоге полюбила. И когда над сидевшим в тюрьме мужем товарища Акбирдиной нависла угроза не выйти на свободу, она решилась на страшный поступок. Главный режиссер Кариевского Ренат Аюпов даже уточнил на разборе: не стоит ли присвоить спектаклю ценз 18+? Очевидно, не из-за визуализации, а самого сюжета. Пианино Гуляндам закрыла на ключ, запретив кому-либо прикасаться к нему.

Это порождает много вопросов и вспышек ревности у Роберта (Рауф Шакиров/Ильнар Низамиев), которого мама, вообще-то, при рождении назвала Салихом.

Сайдашев знакомит девушку с Каримом Тинчуриным и Ашраф Синяевой. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Вечно молодой

Сайдашев в спектакле — один. Это артист Инсаф Халяутдинов, в белом, в шляпе, вечно молодой. И если юная Гуляндам его смущается, то в образе Альбины Гайзуллиной проявляет уже материнское покровительство — прошло 30 лет, шутка ли.

Все действие происходит в квартире-классе с портретами классиков, огромным окном, откуда падает свет авторства Антона Поморева. Герои то и дело садятся за пианино, чтобы сыграть что-то несложное — их этому учили в музыкальном колледже имени Аухадеева. За мелодии в целом отвечает Миляуша Хайруллина, которая то и дело цитирует классика.

Если говорить о вопросах, которые возникают во время просмотра спектакля, то режиссер говорит, что многое будет решено в ходе игры на сцене. Нужно время. Вообще, после многих постановок возникает вопрос: а кто впервые придумал, что премьеры — это не готовый спектакль, что еще нужно семь или десять раз вывести его на сцену, чтобы все заблестело и засверкало.

К примеру, в живых концертах такой концепции нет. Театроведы могут себе позволить ходить на несколько показов и написать потом рецензию, в журналистике такой опции не существует.

Поэтому, к примеру, нескольких журналистов смутило, что Гульназ Вафина играет и мать героини, и актрису Ашраф Синяеву. А Фернат Насибуллин — и отца, и Карима Тинчурина.

Действие происходит в нескольких годах одновременно. предоставлено пресс-службой театра Кариева

При этом каких-то различий в их образах не заметишь. Печерникова отметила, что для Гуляндам актриса и драматург выступают в образах родителей.

С другой стороны, Алсу Шакирова сначала выходит на сцену в виде фигуристой узбекской коллеги Гуляндам по имени Шукран, а потом — холодной Сахибжамал. В целом, сцена с историческими персонажами провисает пока что в действии, а она необходима, потому что потом эти герои исчезнут, а Сайдашева окружит стена молчания.

После композитора Кариевский возьмется за спектакль о жизни своего основателя Фарида Хабибуллина. Заявлено, что в 2026 году будут премьеры, посвященные Габдулле Тукаю и Габдулле Кариеву. Интересно, будет ли это буквальным прочтением биографий классиков или авторы этих спектаклей, как тандем Печерникова — Ахмадиев, окажутся более смелыми, сместят акценты, спутают карты и сыграют не по нотам?