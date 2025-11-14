Хайдар Бигичев — краш: как историю жизни «татарского Муслима Магомаева» показали через детей

В Казани прошел концерт «Калеб», посвященный Хайдару Бигичеву

Фото: Предоставлено творческим объединением "Калеб"

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся третий концерт творческого объединения «Калеб» из цикла «Кайтаваз» («Эхо»). Он был посвящен певцу, народному артисту ТАССР Хайдару Бигичеву. В программе прозвучали как песни из репертуара легендарного артиста, так и новые композиции, созданные современным поколением поэтов и композиторов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Бигичев — в недосягаемости»

Историю жизни и творчества «татарского Муслима Магомаева» на сцене Госфилармонии показали через детей, воспитанников театральной студии «Апуш». Такую идею организаторов воплотил режиссер музыкально-театрального вечера Булат Гатауллин, для которого это был первый опыт работы в рамках творческого объединения «Калеб». Артист Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева и педагог детской театральной студии признался, что, получив предложение, сначала даже растерялся.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Хайдар Бигичев для меня великая личность, которая находится в недосягаемости, на вершине творческого Олимпа. Говоря о нем, мы подразумеваем благородство, высокий вкус. К сожалению, его не так хорошо знает молодое поколение, и мы своей постановкой хотели исправить эту несправедливость — постарались раскрыть его через песни, письма, видеозаписи, личные вещи, — рассказал молодой режиссер.

По сценарию, автором которого стала поэтесса и драматург Резеда Губаева, школьники сбегают с урока и прячутся в комнате, которая оказывается музеем Хайдара Бигичева. Здесь они находят его пластинки, костюмы, книги, письма жене Зухре Сахабиевой. А в завершение своего путешествия приходят к выводу, что Хайдар Бигичев — краш (сленговое слово, пришедшее из английского языка и означающее человека, к которому испытывают сильную симпатию).

Автор сценария рассказала, что изучила много воспоминаний о великом теноре и открыла его для себя как человека немногословного, но очень деятельного, того, кто доводил свою работу до высочайшего уровня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У каждого талантливого человека есть миссия. Все жизненные перипетии приводят его в конце концов к своей цели. Хайдар абый как будто случайно попадает на сцену, только после этого его замечают. Но было ли это на самом деле случайностью? Ответ на этот вопрос — мы ищем вместе со зрителем, — объяснила Губаева.

О детстве артиста, его удивительной истории, когда он из рабочего завода стал знаменитым певцом, рассказывает со сцены сотрудник музея, роль которой сыграла актриса театра имени Карима Тинчурина Резеда Салахова. Постановка переплетается с выступлениями известных исполнителей Филюса Кагирова, Айдара Сулейманова, Артура Исламова, Эльзы Заяри, Ильгиза Шайхразиева, Илюсы Хузиной, Ильгиза Мухутдинова, Алмаса Хусаинова и других в сопровождении оркестра Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина под руководством Ильяса Камала.

С завода на «Алло, мы ищем таланты»

Среди ребят-актеров есть и победитель телевизионного музыкального фестиваля «Сәйлән» телеканала «ШАЯН ТВ», призер специальной премии XIX Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова Рустам Хусаинов. По сценарию, он мечтает петь, выступать на сцене и однажды слышит объявление по радио «Кайтаваз» о конкурсе «Калеб ищет новые имена», и его мечта сбывается.

Такая же история случилась и с молодым Бигичевым. После службы в армии он уехал в Москву и работал на заводе. Тогда очень популярным был всесоюзный телевизионный конкурс «Алло, мы ищем таланты!». Один из друзей Бигичева посоветовал ему принять участие в смотре, где певец в итоге стал лауреатом. Председатель жюри конкурса композитор Микаэл Таривердиев высоко оценил талант молодого исполнителя и посоветовал заняться музыкой профессионально.

скриншот из видео «Хәйдәр Бигичев. Туган җирем — Татарстан» с канала «ТатБаш — татарские и башкирские клипы»

В 1971 году по просьбе известного татарского певца народного артиста РСФСР Фахри Насретдинова, ректор Казанской государственной консерватории Назип Жиганов организовал прослушивание Хайдара Бигичева, по результатам которого, уже после окончания вступительных экзаменов, его зачислили в вуз. Будучи еще студентом Казанской консерватории, он стал одним из ведущих солистов Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля.

Наследие Бигичева

Концерт «Кайтаваз. Хәйдәр Бигичев», организованный творческим объединением «Калеб», состоялся при поддержке комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, и мэрии Казани.

По мнению основателя и идейного вдохновителя творческого объединения «Калеб», вице-мэра Казани Гузель Сагитовой, это не просто концерт, это еще одна возможность выразить почтение выдающимся деятелям нашей республики.

— Нам нужен был проект, который несет в себе глубокий смысл, и он у нас появился. Им стал цикл концертов «Кайтаваз», посвященный легендам татарской музыки. Первые два вечера мы посвятили Альфие Авзаловой и Ильхаму Шакирову. Третий — Хайдару Бигичеву. Нам показалось, что его уникальной личности уделяется недостаточно внимания, а наследие, которое он оставил за свою короткую, но такую яркую жизнь, огромно, — отметила Сагитова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В планах организаторов не ограничиваться концертом в память Бигичева, но и возродить музыкальный конкурс его имени. А следующий концерт из цикла «Кайтаваз» («Эхо») будет посвящен творчеству первой татарской женщины-композитора, актрисы и певицы Сары Садыковой.