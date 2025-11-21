В реестр ОКН внесли еще три объекта Татарстана

Среди них — церковь, первоначально построенная в XVI веке

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Комитет Татарстана по охране ОКН провел историко-культурную экспертизу еще пяти объектов, расположенных в районах республики. По итогам проверки в перечень включили сразу три памятника, среди них — братская могила, мечеть 1902—1903 годов постройки и церковь 1792—1799 годов. Не поставили под охрану памятник павшим воинам в Ютазинском районе и мечеть 1873 года постройки. Подробнее — в материале «Реального времени».

В реестр добавили братскую могилу в Нурлате

На сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) появилось несколько актов ГИКЭ о включении или невключении памятников в реестр. В частности, два из них касаются истории Великой Отечественной войны.

Выявленный объект культурного наследия — это пограничный статус для памятников, которые проходят экспертизу. В случае положительного заключения комиссии их включают в реестр ОКН, который дает объекту охранный статус.

Положительное заключение экспертизы получила братская могила советских воинов, умерших от ран в эвакогоспитале станции Нурлат в 1942—1945 годах. Она располагается на территории кладбища в поселке Тарн-Варн.

Положительное заключение экспертизы получила братская могила советских воинов. скриншот акта ГИКЭ

Эвакогоспиталь открылся здесь по приказу Наркомздрава СССР в 1941 году — подобные появились по всей России, а в Татарстане их насчитывалось наибольшее количество. По установленным данным, госпиталь с коечным фондом в 450 мест занимал несколько корпусов: две школы и здание городской больницы.

Следом на кладбище поселка Тарн-Варн появилось и госпитальное захоронение, а поблизости проходит крупная Куйбышевская железнодорожная ветка. Памятник здесь соорудили 9 мая 1965 года. На нем были установлены красная звезда и табличка с надписью на русском языке: «Список военнослужащих, умерших в ЭГ-3654 и похороненных на кладбище дер. Тарн-Варн Татарской АССР». В списке 10 похороненных. В 2014 году мемориал реконструировали, сохранив прежнюю планировку.

Монумент павшим воинам до реконструкции, 2013 год. скриншот акта ГИКЭ

Авторы экспертизы отмечают историческую и научную ценность самого захоронения — оно остается значимым элементом истории города и имеет высокую степень подлинности. При этом памятный знак, по их мнению, не обладает ценностью.

Отрицательное заключение получил другой памятник Великой Отечественной войны — монумент павшим воинам в Ютазинском районе Татарстана. Его открыли 9 мая 1986 года в местном парке Победы, однако в ходе реконструкции демонтировали. Изначально он представлял собой постамент, облицованный гранитом, посреди трех бетонных силуэтов в виде штыков, олицетворяющих три вида Вооруженных сил, и с «возложенным» бронзовым венком, в центре которого зажжен Вечный огонь.

Утрата подлинности мечети XIX века

Еще три выявленных объекта — религиозного назначения. Так, например, в реестр включили мечеть XX века в Нижнекамском районе и церковь Богоявленскую XVIII века в Зеленодольском районе.

Мечеть построили в 1902—1903 годах в селе Нижние Челны на средства Мустафы хазрата Сайдашева — представителя известной династии казанских купцов, которые оставили немалый след в экономическом, политическом и религиозном развитии Казанской губернии рубежа ХIХ—ХХ веков. Семья стояла у истоков формирования новых органов административного управления Казани и всей губернии.

Объект относится к типу поволжских двухзальных татарских мечетей с минаретом на крыше. Но его выделяет бутовый камень на известковом растворе — это нетипично для подобных сооружений, что строились из дерева и кирпича.

Мечеть построили в 1902—1903 годах в селе Нижние Челны. скриншот акта ГИКЭ

Храмом исследуемый объект был недолго. На протяжении столетия его использовали для разных целей: в здании находилась школа, в военные годы его использовали под склад, затем в качестве сельского клуба. В 2010-е годы здание бывшей мечети было заброшено.

Эксперты заключили: здание — редкий пример сельской мечети, выполненной из бутового камня, является памятником исламской культуры начала ХХ века в традиционном объемно-планировочном стиле. Сохранившись практически в первозданном виде до наших дней, в дальнейшем оно может продолжить служить по прямому предназначению.

Положительное заключение также получила Богоявленская церковь в деревне Исаково Зеленодольского района Татарстана. Сначала на этом месте в 1565—1567 годах возвели деревянную церковь, а в 1792—1799 годах на средства прихожан соорудили каменный храм в стиле барокко.

Церковь Богоявленская до восстановления в 2003 году. скриншот акта ГИКЭ

Церковь приобретала новые черты в последующие годы: в 1825-м здесь соорудили колокольню в стиле классицизма, а в конце 1870-х годов на средства казанского купца Прибыткова — приделы Покрова Пресвятой Богородицы и пророка Ильи в стиле эклектики.

В 1930-х годах церковь закрыли, а позднее разграбили. После этого здание использовали как зернохранилище. Лишь в 2003-м его вернули верующим, и начались восстановительные работы.

Объект сохранил свою подлинность и является значимым элементом истории деревни Исаково и всего Татарстана, заключили эксперты.

Решение о невключении в реестр ОКН принято в отношении Первой Соборной мечети в селе Молвино Зеленодольского района. Ее построили в 1873 году и реконструировали в 1990-м. Однако объект утратил свой исторический облик в ходе реконструкции — деревянные фасады обложили силикатным кирпичом.

Решение о невключении в реестр ОКН принято в отношении Первой Соборной мечети. скриншот акта ГИКЭ