Как конференция оказалась важнее чемпионата
Казань простилась с последним чемпионатом страны в уходящем году
В Казани на этой неделе завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. Сам турнир, потеряв статус отборочного, вышел на другой уровень, благодаря событиям, случившимся вокруг него. Подробнее о длинном послевкусии «короткой воды» в татарстанской столице — в материале «Реального времени».
Как минусы превратить в плюсы
Невозможность стартовать на чемпионате Европы в Польше и потеря статуса отборочного, могла ударить по чемпионату в Казани в плане мотивации участников. А могла и повысить ее, потому что тренерские штабы и спортсмены могли позволить себе выплеснуть в чаше Дворца водных видов спорта всю накопленную энергию, не экономя ее для международных стартов, которых нет, и для Кубка Владимира Сальникова, завершающего соревновательный календарный год российских пловцов.
Прошедшие казанские соревнования позволили целому ряду участников выдать на-гора свой максимум здесь и сейчас. Питерец Егор Корнев побил два рекорда России на полтиннике баттерфляем: в квалификационном и полуфинальном заплывах. Юношеский рекорд мира установил Григорий Вековищев на 400 метров вольным стилем, а еще есть рекорд страны Савелия Лузина на дистанции вдвое больше — 800 метров. Стоит отметить юношеский рекорд России Ралины Гилязовой, позволившей татарстанской спортсменке выиграть золото на 100 метров комплексным плаванием.
Впечатление от этих результатов немного двоякое. С одной стороны жаль, что подобных побед не было на летних первенствах мира и Европы, с другой — там была «длинная вода», а плавание на 25 метров — это зачастую больше про технику выполнения поворотов, а не про чистое плавание. Поэтому рекорды перечисленных спортсменов стали неплохим подарком для российских ценителей плавания.
Что в сухом остатке у Татарстана?
Двоякое впечатление и от медального итога хозяев бассейна. В сухом остатке у нас два золота Гилязовой, два серебра Софьи Дьяковой на 400 и 800 метров вольным стилем. Плюс две бронзы в эстафетных дисциплинах: 4 по 200 метров вольным стилем (Дьякова, Дарья Черемина, Анастасия Колпакова, Камиля Гиниятова) и 4 по 50 метров вольным стилем (Алексей Крутых, Алексей Мерзляков, Нурия Салахова, Валерия Александрова).
Все эти медали можно сложить в одну копилку для годовой отчетности Минспорта для церемонии «Спортсмен года» и итоговой коллегии. Итак, золото на 100 метров комплексом выглядит красиво, но в контексте олимпийских дистанций 200 и 400 метров оно несущественно. Надо смотреть на скоростную выносливость спортсменки, что могут оценить только специалисты. Один из них объяснял про известного казанского пловца Егора Куимова: «50 метров ему мало, 200 — много, остается только стометровка, где Егор и выдает свои лучшие секунды». Касаемо Гилязовой, то на чемпионате в Казани на 200 и 400 метров комплексом ее не было.
В этом плане гораздо перспективнее выглядит четвертое место Гилязовой на 50 метров брассом. В Лос-Анджелесе — это будет олимпийский заплыв, и сейчас Ралина совсем немного не доплыла до пьедестала. Челнинку опередили Евгения Чикунова, 28-летняя Ника Годун и 33-летняя Юлия Ефимова, что дает некий оптимизм в том плане, что до олимпийских стартов еще три года, которые 18-летней Ралине могут пойти в актив, а ее возрастным соперницам — нет. Софья Дьякова оба раза уступала своей главной конкурентке Ксении Мишариной из Москвы, но ее дистанции — 400 и 800 метров как раз больше «про повороты», в отличие от полтинника Гилязовой.
Ну и бронза эстафетчиков — это показатель глубины состава того или иного региона. Татарстан в этом олимпийском четырехлетии, судя по всему, сделал упор на своих плюс капитана команды Андрея Минакова. Наш лидер в этот раз участвовал в эстафетах, но даже его мастерство не смогло поднять его с партнерами до медальных мест. Комплектование татарстанских «водоплавающих», которое в олимпийские четырехлетия Рио — Токио было ориентировано на приглашение: чета Андрусенко, Тарасевич; Токио — Париж: Саламатина и Устинова, Зуев и Скворцов; сейчас ждет отдачи от школы «Акватики», открытой 10 лет назад, а также от многочисленных школ в Казани и регионах.
Плавательный Татарстан, может быть, и выступил хуже относительно прошлых результатов, когда сборная солировала на тех же 4 по 200 метров, последовательно мужской, а затем и женской командами. Но его актуальные результаты свои. В последний раз такое было только в начале нулевых, когда Яна Мартынова и Станислав Зацепин, Лилия Зиатдинова и Диана Чиняева «зажигались» на момент, когда полтинников в республике было меньше, чем конкурентных пловцов.
Уход Покровской далеко не сенсация
Помимо итоговых секунд в бассейне важнейшим итогом казанского чемпионата стала Конференция Федерации водных видов спорта, проведенная во время экватора турнира. Потеряли в спортивном качестве чемпионата, лишившись опции отбора на Евро в Польшу, но сколько приобрели взамен. Девять лет назад, 10 ноября 2016 года, в острой конкурентной борьбе на отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации плавания (ВФП) был избран на пост президента федерации Владимир Сальников, а спустя четыре года — переизбран, и все это происходило в Казани, в рамках проведения чемпионата страны. Но такие статусные мероприятия, как подведение спортивных итогов года, долго проводились в Санкт-Петербурге во время проведения «Кубка Владимира Сальникова». Сейчас новое руководство объединенной федерации решило провести эти мероприятия не в Северной столице, а в нашем городе.
Появились новые проекты развития плавания в стране, помимо «Веселого дельфина» и программы «Я хочу стать чемпионом». И вот очередной турнир проходит в Казани не весной, как было ранее, а в начале ноября, после чего стартует чемпионат страны, а руководители федерации и частной организации подписывают соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Следующая новость — возврат российских сборных по водному поло на международные соревнования. «Реальное время» посвятило этой теме отдельный материал, в том числе потому, что костяк мужской молодежной и юниорской сборных страны — это казанские «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Но во время конференции в Казани новость была дополнена тем, что сборная России вернется на международную арену участием во втором дивизионе Кубка мира.
Наконец, самым запоминающимся событием периода проведения казанского чемпионата страны стала замена главного тренера сборной России по синхронному плаванию, когда вместо 75-летней Татьяны Покровской сборную возглавила ее ученица Светлана Ромашина. Само назначение Ромашиной требует отдельного материала, а вот переход Татьяны Николаевны из статуса главного тренера в статус советника президента Федерации был ожидаем. И это вовсе не спортивные итоги чемпионата мира в Сингапуре, где россиянки ожидаемо выступили ниже своих кондиций. Все кто знаком с ситуацией, знает, что «Акватика» в Сингапуре очень тяжело далась Татьяне Николаевне в плане здоровья, и замена выглядела логичной в начале следующего олимпийского цикла.
