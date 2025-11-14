Как конференция оказалась важнее чемпионата

Казань простилась с последним чемпионатом страны в уходящем году

Андрей Минаков отправляется в заплыв. Фото: Артем Дергунов

В Казани на этой неделе завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. Сам турнир, потеряв статус отборочного, вышел на другой уровень, благодаря событиям, случившимся вокруг него. Подробнее о длинном послевкусии «короткой воды» в татарстанской столице — в материале «Реального времени».

Как минусы превратить в плюсы

Невозможность стартовать на чемпионате Европы в Польше и потеря статуса отборочного, могла ударить по чемпионату в Казани в плане мотивации участников. А могла и повысить ее, потому что тренерские штабы и спортсмены могли позволить себе выплеснуть в чаше Дворца водных видов спорта всю накопленную энергию, не экономя ее для международных стартов, которых нет, и для Кубка Владимира Сальникова, завершающего соревновательный календарный год российских пловцов.

Прошедшие казанские соревнования позволили целому ряду участников выдать на-гора свой максимум здесь и сейчас. Питерец Егор Корнев побил два рекорда России на полтиннике баттерфляем: в квалификационном и полуфинальном заплывах. Юношеский рекорд мира установил Григорий Вековищев на 400 метров вольным стилем, а еще есть рекорд страны Савелия Лузина на дистанции вдвое больше — 800 метров. Стоит отметить юношеский рекорд России Ралины Гилязовой, позволившей татарстанской спортсменке выиграть золото на 100 метров комплексным плаванием.

Впечатление от этих результатов немного двоякое. С одной стороны жаль, что подобных побед не было на летних первенствах мира и Европы, с другой — там была «длинная вода», а плавание на 25 метров — это зачастую больше про технику выполнения поворотов, а не про чистое плавание. Поэтому рекорды перечисленных спортсменов стали неплохим подарком для российских ценителей плавания.

Рекорды перечисленных спортсменов стали неплохим подарком для российских ценителей плавания. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что в сухом остатке у Татарстана?

Двоякое впечатление и от медального итога хозяев бассейна. В сухом остатке у нас два золота Гилязовой, два серебра Софьи Дьяковой на 400 и 800 метров вольным стилем. Плюс две бронзы в эстафетных дисциплинах: 4 по 200 метров вольным стилем (Дьякова, Дарья Черемина, Анастасия Колпакова, Камиля Гиниятова) и 4 по 50 метров вольным стилем (Алексей Крутых, Алексей Мерзляков, Нурия Салахова, Валерия Александрова).

Все эти медали можно сложить в одну копилку для годовой отчетности Минспорта для церемонии «Спортсмен года» и итоговой коллегии. Итак, золото на 100 метров комплексом выглядит красиво, но в контексте олимпийских дистанций 200 и 400 метров оно несущественно. Надо смотреть на скоростную выносливость спортсменки, что могут оценить только специалисты. Один из них объяснял про известного казанского пловца Егора Куимова: «50 метров ему мало, 200 — много, остается только стометровка, где Егор и выдает свои лучшие секунды». Касаемо Гилязовой, то на чемпионате в Казани на 200 и 400 метров комплексом ее не было.

В этом плане гораздо перспективнее выглядит четвертое место Гилязовой на 50 метров брассом. В Лос-Анджелесе — это будет олимпийский заплыв, и сейчас Ралина совсем немного не доплыла до пьедестала. Челнинку опередили Евгения Чикунова, 28-летняя Ника Годун и 33-летняя Юлия Ефимова, что дает некий оптимизм в том плане, что до олимпийских стартов еще три года, которые 18-летней Ралине могут пойти в актив, а ее возрастным соперницам — нет. Софья Дьякова оба раза уступала своей главной конкурентке Ксении Мишариной из Москвы, но ее дистанции — 400 и 800 метров как раз больше «про повороты», в отличие от полтинника Гилязовой.

Ну и бронза эстафетчиков — это показатель глубины состава того или иного региона. Татарстан в этом олимпийском четырехлетии, судя по всему, сделал упор на своих плюс капитана команды Андрея Минакова. Наш лидер в этот раз участвовал в эстафетах, но даже его мастерство не смогло поднять его с партнерами до медальных мест. Комплектование татарстанских «водоплавающих», которое в олимпийские четырехлетия Рио — Токио было ориентировано на приглашение: чета Андрусенко, Тарасевич; Токио — Париж: Саламатина и Устинова, Зуев и Скворцов; сейчас ждет отдачи от школы «Акватики», открытой 10 лет назад, а также от многочисленных школ в Казани и регионах.

Плавательный Татарстан, может быть, и выступил хуже относительно прошлых результатов, когда сборная солировала на тех же 4 по 200 метров, последовательно мужской, а затем и женской командами. Но его актуальные результаты свои. В последний раз такое было только в начале нулевых, когда Яна Мартынова и Станислав Зацепин, Лилия Зиатдинова и Диана Чиняева «зажигались» на момент, когда полтинников в республике было меньше, чем конкурентных пловцов.

Важнейшим итогом казанского чемпионата стала конференция Федерации водных видов спорта. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уход Покровской далеко не сенсация

Помимо итоговых секунд в бассейне важнейшим итогом казанского чемпионата стала Конференция Федерации водных видов спорта, проведенная во время экватора турнира. Потеряли в спортивном качестве чемпионата, лишившись опции отбора на Евро в Польшу, но сколько приобрели взамен. Девять лет назад, 10 ноября 2016 года, в острой конкурентной борьбе на отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации плавания (ВФП) был избран на пост президента федерации Владимир Сальников, а спустя четыре года — переизбран, и все это происходило в Казани, в рамках проведения чемпионата страны. Но такие статусные мероприятия, как подведение спортивных итогов года, долго проводились в Санкт-Петербурге во время проведения «Кубка Владимира Сальникова». Сейчас новое руководство объединенной федерации решило провести эти мероприятия не в Северной столице, а в нашем городе.

Появились новые проекты развития плавания в стране, помимо «Веселого дельфина» и программы «Я хочу стать чемпионом». И вот очередной турнир проходит в Казани не весной, как было ранее, а в начале ноября, после чего стартует чемпионат страны, а руководители федерации и частной организации подписывают соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Следующая новость — возврат российских сборных по водному поло на международные соревнования. «Реальное время» посвятило этой теме отдельный материал, в том числе потому, что костяк мужской молодежной и юниорской сборных страны — это казанские «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Но во время конференции в Казани новость была дополнена тем, что сборная России вернется на международную арену участием во втором дивизионе Кубка мира.

И вот очередной турнир проходит в Казани не весной, как было ранее, а в начале ноября, после чего стартует чемпионат страны. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наконец, самым запоминающимся событием периода проведения казанского чемпионата страны стала замена главного тренера сборной России по синхронному плаванию, когда вместо 75-летней Татьяны Покровской сборную возглавила ее ученица Светлана Ромашина. Само назначение Ромашиной требует отдельного материала, а вот переход Татьяны Николаевны из статуса главного тренера в статус советника президента Федерации был ожидаем. И это вовсе не спортивные итоги чемпионата мира в Сингапуре, где россиянки ожидаемо выступили ниже своих кондиций. Все кто знаком с ситуацией, знает, что «Акватика» в Сингапуре очень тяжело далась Татьяне Николаевне в плане здоровья, и замена выглядела логичной в начале следующего олимпийского цикла.