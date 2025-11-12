Российские ватерполисты одними из первых пробили «окно в Европу»

Что готовит нам это возвращение на международную арену?

Синтезовцам пора готовиться к возвращению на международные старты. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на мировом уровне в нейтральном статусе. Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение допустить наших ватерполистов, начиная с 1 января 2026 года. Однако им будет запрещено ассоциировать себя с Россией, используя национальную символику и флаг. «Реальное время» разбирает перспективы этого решения.

Ватерполисты не первые

Если не вдаваться в детали, то ФИНА допустила российские команды к международным стартам гораздо раньше. Прыгуны в воду, выступающие в синхронных прыжках, эстафетные команды (в одной эстафете могут плыть до восьми участников с учетом предварительных стартов), наконец, команды в синхронном плавании, где набирается по восемь девушек — что это, как не командные соревнования?

Помимо того, первой российской сборной, допущенной до международных соревнований, стали представители слэдж-хоккея. Произошло это по хитрой формулировке Международного паралимпийского комитета, якобы, допустившего российских паралимпийцев до участия в международных соревнованиях. Но допустили только тех, кто не входит в большую семью с другими спортсменами. Допустим, Российский футбольный союз организует соревнования футболистов, мини-футболистов, пляжников и футболистов ПОДА. Баскетбольная федерация проводит старты баскетболистов, стритболистов и команд, играющих в баскетбол на колясках. Все они остаются в числе отстраненных. Допустили только тех, кто действует под управлением федерации с собственной юрисдикцией. У российских паралимпийцев из командных видов спорта таким был только слэдж-хоккей. Правда, отбор на Паралимпиаду завершился, а приглашать россиян вне конкурса или в качестве дополнительного участника не стали.

Вот и допуск российских ватерполистов произошел в тот момент, когда отбор на чемпионат Европы по водному поло уже завершился. Правила соревнований по водным видам спорта причудливы. Чемпионаты мира включают в себя всех «водоплавающих» — плавание и плавание на открытой воде, прыжки в воду и синхронное плавание, хай-дайвинг и водное поло. А что касается чемпионатов Европы, то у ватерполистов он проводится отдельно, и в 2026 году Евро будет принимать Белград, который ранее, летом 2024-го, принимал чемпионат Европы по водным видам спорта. Ватерполистов на нем не было, поскольку они свои медали разыграли еще в январе, и хозяйкой того турнира стала Хорватия. Тогда, кстати, был форс-мажор, поскольку изначально в хозяевах значился Израиль, но военные действия с его участием привели к тому, что у Израиля право принимать чемпионат отняли. А право стартовать без отбора на ЧЕ оставили. Иначе израильтяне могли не отобраться в число участников.

Ни одна из стран-участниц мужского турнира не настроена категорически против россиян. предоставлено СК «Синтез»

Плюсы международного водного поло для россиян

Сейчас же никаких исключений для россиян и россиянок делать не будут. Мужской турнир чемпионата Европы стартует 10 января, завершится 25 января, и единственное исключение, по сравнению с предыдущими турнирами, будет в психологии. Россияне будут смотреть на эти старты с точки зрения того, что и они могли бы быть в числе участников. Ситуацию усугубляет то, что чемпионат Европы будет еще и отбором на чемпионат мира 2027 года. Следовательно россияне могут и туда не попасть, не участвуя в отборе. В качестве подобного примера можно вспомнить татарстанского велогонщика Ильнура Закарина на Олимпиаде 2016 года в Рио. Когда его допустили к соревнованиям в общей массе ранее отстраненных российских спортсменов, его велогонка уже завершалась.

Но есть и плюсы. Например: в перечислении участников чемпионата Европы. Помимо хозяев, Сербии, в нем снова будет стартовать Израиль, что неожиданно, а также Венгрия и Греция, Хорватия и Черногория, Испания и Италия, Грузия и Турция, Словакия и Словения, Румыния и Франция, Нидерланды и Мальта. Сейчас даже международные спортивные федерации зачастую не могут повлиять на ситуацию. Страны-хозяйки чемпионатов отказывают в выдаче виз спортсменам некоторых стран. Еще в 2017 году хозяйка чемпионата Европы Украина не выдала визы части боксеров из РФ, мотивируя это тем, что ранее они побывали в Крыму. Но тогда хотя бы была опция замены. Сейчас же только за текущий год россиянам отказали в праве участвовать в чемпионатах, проводимых в Польше и Чехии. Сборные отказываются играть с нашей сборной, к примеру, с российскими футболистами в стыках ЧМ-2022 отказались играть Польша, Чехия, Швеция.

Но сейчас ни одна из стран-участниц мужского турнира по водному поло не настроена категорически против россиян. У женщин, кстати, чей чемпионат стартует 26 января в Португалии, такая же ситуация. Там будут стартовать Англия со Швейцарией, но главные соперники России всем известны — это Польша и Чехия плюс страны Прибалтики и Скандинавии.

Безусловно, это огромный плюс водного поло, как вида спорта, что оппоненты не имеют возможности влиять своими решениями на допуск — не допуск наших сборных и команд ни по национальным командам, ни по молодежным и юниорским, как у мужчин, так и у женщин. Но и здесь, что называется, есть нюансы. Не исключено, что даже в число финалистов чемпионата Европы 2028 года россиянам придется пробиваться через сито отбора, и кто даст гарантию, что хозяйкой отборочного турнира не будет недружественное государство.

Новость о допуске россиян — первый инфоповод, привлекший внимание СМИ к этому виду спорта. предоставлено СК «Синтез»

В водном поло самая благоприятная международная обстановка

Положительная для россиян сегрегация наблюдается и в клубных соревнованиях. Лига чемпионов и Кубок Европы состоят из команд, представляющих дружественные нашей стране или вполне нейтральные государства. А политические противники России в соревнованиях по водному поло выступают в новом турнире — Кубок челлендж либо в неофициальных соревнованиях, наподобие Северной лиги. Гораздо тяжелее обстоят в этом плане дела с гандболом, где на лидирующих позициях скандинавы, и с волейболом, где Польша и Чехия разыгрывали бронзовые медали на последнем чемпионате мира среди мужских команд, а также с баскетболом, где традиционно сильна Прибалтика. С футболом и хоккеем, где сборных, не готовых сыграть с нами, едва ли не больше, чем идущих на какое-либо подобие контактов.

Еще одна положительная деталь — это возможность более плотного взаимодействия нашего водного поло на международном уровне. Не секрет, что в момент недопуска с россиянами мало кто имел дело. С нами играли Китай, Иран, Турция, при этом даже сербы были в этом отношении весьма осторожны, объясняя, что подчас им не советуют играть с нашими командами представители не спортивного, а политического руководства, опасаясь санкций в свою сторону.

В этом плане гораздо сложнее придется белорусам, поскольку они как раз пребывают в арьергарде европейского водного поло. С другой стороны, есть пример футбола, где белорусские сборные и команды играют на уровне УЕФА со всеми, без какого-либо исключения.

Что даст возвращение россиян на международную арену?

Другое дело, что ситуация вокруг российского водного поло до сих пор продолжает напоминать «белый шум». При этом был объясним режим информационной тишины, установленный год назад, когда это было одним из условий для участия российских пловцов в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Чемпионат завершился, россиянам дали возможность комментировать триумфальное возвращение в основном для внутренней аудитории.

Вот и сейчас. Новость о допуске россиян на международную арену — это первый инфоповод, привлекший внимание практически всех СМИ страны к этому виду спорта. Ранее была новость о создании Евразийской ватерпольной лиги, про которую к нынешнему периоду успели забыть. Вид спорта продолжает оставаться на дальних закоулках болельщицкого внимания, и новое руководство федерации пока не переломило прискорбную ситуацию. Более того, в начале осени успели проанонсировать международный турнир в Астрахани с участием сборной Ирана, которую в итоге заменил Казахстан. Почему произошла замена? Как развивается турнирная ситуация в Евразийской лиге? Что нам несет возвращение российских сборных на международную арену?

Из актуального: 7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали шестые Игры исламской солидарности. В программе соревнований легкая атлетика, по которой мы до сих пор не соревнуемся на международном уровне, и тяжелая атлетика. В программе конный спорт и настольный теннис, командные игры — волейбол и гандбол, мини-футбол и стритбол. Казалось бы, подвернулся отличный повод стартовать на международных соревнованиях.

Николай Шепелев может вернуться на международные старты с юниорской сборной России. предоставлено СК «Синтез»

Потенциально на чемпионате Европы могут стартовать несколько воспитанников белорусского водного поло — Константин Аверка и Дмитрий Холод (сборная Белоруссии), Артем Дегтяренко (Грузия). Собери их в один состав, прибавь к нему Родиона Зюзина (Россия), Максима Малышева (Грузия), Федора Аверка или Илью Редько, который транзитом через питерскую «Балтику» и московский «Восток» в это межсезонье перешел в греческую команду «Ханья», и европейское водное поло получило бы еще одного крепкого середняка.

Также в чемпионате Европы в Сербии собирается стартовать и экс-россиянин Константин Харьков (Хорватия). В период отстранения России от международных соревнований на молодежных стартах за Грузию сыграли москвичи Георгий Сурмава («Жемчужина-Запад») и Лука Хурцилава (ЦСКА). Вот этот отток спортсменов, который пока представляет ручеек, мог быть самым страшным ударом по перспективам российского водного поло в случае продолжения отстранения. Сейчас в Европе играют Иван Гусаров, Анатолий Евдокушин, Никита Круг, Даниил Меркулов, и время, проведенное ими за границей, уже позволяет рассчитывать на получение паспорта того или иного государства. Недавно к ним присоединился Дмитрий Алексеев. Потерять кого-то из них было бы крайне неприятно.