Казань стала лидером роста цен на жилье в России

Квартиры в столице Татарстана подорожали на 19,5% за 2025 год, опередив Москву и Петербург

Фото: Динар Фатыхов

Казань стала лидером по росту цен на жилье среди крупных городов России по итогам 2025 года. Стоимость квартир в столице Татарстана за год увеличилась на 19,5%, следует из доклада Росконгресса «Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента», пишет РИА «Новости».

В целом цены на вторичное жилье в крупных городах России в 2025 году выросли на 5,8%, что соответствует уровню инфляции. К декабрю средняя стоимость квадратного метра в городах с населением более 500 тысяч человек достигла 147 тысяч рублей, следует из данных «Циан».

Помимо Казани, среди лидеров роста оказались Москва и Санкт-Петербург. В столице, по данным «Домклик», квадратный метр подорожал на 9,3% — до 320 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил от 12 до 17%, а средняя цена — от 215 до 245 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от источника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Ижевске жилье за год подорожало на 16% — до 109,1 тысячи рублей за квадратный метр, в Севастополе — на 14%, до 201,8 тысячи рублей. В Чебоксарах цены выросли на 12% — до 127 тысяч рублей. В Калининграде, Перми, Набережных Челнах, Кирове и Оренбурге рост в среднем составил около 11%.

При этом Московская область и Краснодарский край показали снижение цен на 2,7 и 3,3% соответственно. Эксперты связывают это с оттоком спроса в крупнейшие города и перенасыщением локальных рынков.

Авторы доклада также отмечают разницу в оценках стоимости жилья в Москве и Санкт-Петербурге у разных источников. Так, по данным «Циан», средняя цена квадратного метра в Москве составила 285 тысяч рублей с ростом на 4,9%, тогда как «Домклик» оценивает ее в 320 тысяч рублей с ростом на 9,3%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты указывают и на сохраняющийся разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках. После отмены массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года этот разрыв начал сокращаться, однако к концу 2025 года он составил в среднем 27% по России против 20% годом ранее. В Москве первичное жилье по объявлениям стоит в среднем 513 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное — 402 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — 324 тысячи и 236 тысяч рублей соответственно.

По прогнозу авторов доклада, в 2025–2026 годах спред между первичным и вторичным рынком может сократиться до 25–30% за счет стагнации первичного рынка и более медленного роста цен на вторичное жилье.

Ранее «Реальное время» писало, что рынок недвижимости в РФ не ожидает обвал после ужесточения ипотеки.



Ариана Ранцева