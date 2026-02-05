Татарстан занял 16-е место по кредитному рейтингу жителей

Средний показатель заемщиков в России по итогам 2025 года — 710 баллов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по уровню кредитного рейтинга жителей за 2025 год. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро «Реальному времени».

Средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном разрезе по итогам 2025 года составил 710 баллов. В 2024 году этот показатель был на 2 пункта выше и равнялся 712 баллам.

Максимальный средний кредитный рейтинг в 2025 году зафиксирован у заемщиков Москвы — 776 баллов. По сравнению с 2024 годом показатель в столице снизился на 1 пункт.

В ОКБ отмечают, что рейтинг отражает обобщенную оценку платежной дисциплины и долговой нагрузки населения в разных регионах страны.

Ранее «Реальное время» писало, что ОКБ зафиксировало рост среднесрочной просрочки по картам.



Ариана Ранцева