В Госдуме выступили за расширение льготы на лекарства детям
Предлагается увеличить возрастной порог с 6 до 14 лет
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила увеличить максимальный возраст детей из многодетных семей, в отношении которых родители имеют право получать бесплатные лекарственные препараты, с 6 до 14 лет, пишет РИА «Новости».
В обращении отмечается, что целесообразно актуализировать действующую норму, установив право на получение бесплатных лекарств по рецептам врачей для многодетных родителей в отношении детей до 14 лет.
По словам Лантратовой, последствия заболеваний особенно чувствительны для многодетных семей, поскольку вероятность последовательного заражения детей внутри семьи выше, а расходы на лекарства возникают одновременно в отношении нескольких детей.
Расширение возрастного порога, как указано в документе, позволит обеспечить более полную реализацию конституционных гарантий охраны здоровья детей и усилить адресную поддержку многодетных семей.
