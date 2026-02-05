Сегодня утром в Татарстане ожидается до -29 градусов
Днем температура составит от -9 до -14 градусов, на востоке местами до -18 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. К утру температура составит от -16 от -21 градуса, на востоке до -24..-29 градусов. Днем ожидается от -9 до -14 градусов, на востоке местами до -18 градусов. На дорогах гололедица.
