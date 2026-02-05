В России онлайн-заказы еды из кафе и ресторанов выросли на 33%

Спрос увеличился с начала декабря 2025 года по 20 января 2026 года

Фото: Надира Хасанова

Количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе в России с 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в совместном исследовании аналитиков платежного сервиса ЮKassa и сервиса бронирования «Суточно.ру», пишет ТАСС.

Оборот заведений за этот период увеличился на 43%, а средний чек вырос на 7% и достиг 1 265 рублей.

Аналитики отмечают, что зимой 2026 года на фоне холодной погоды сформировался устойчивый тренд на «ленивый» досуг, при котором россияне чаще выбирают домашние форматы отдыха. Так, оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла год к году более чем в два раза, как и оборот этого сегмента. При этом средний чек снизился на 9% — до 529 рублей.

Число оплат подписок на музыку, книги и фильмы увеличилось на 29%, а оборот сегмента вырос на 45%. Также зафиксирован рост интереса к творческим занятиям: спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, что обеспечило рост оборота онлайн-площадок на 22% при среднем чеке 4 096 рублей, который остался на прежнем уровне.

Ариана Ранцева