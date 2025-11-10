«Сильная республика» Хуснутдиновой, Дикиджи в погоне за Малининым и фактор Бойковой — Козловского

Итоги третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани получился богатым на сенсации. У женщин первенствовала 16-летняя уроженка Татарстана Дина Хуснутдинова, для которой победа стала первой на взрослом уровне. В мужской части не было равных Владиславу Дикиджи, а Артур Даниелян вырвался на вторую строчку, опередив Глеба Лутфуллина. В парном катании впервые за долгое время Александра Бойкова и Дмитрий Козловский «переиграли» Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Итоги казанского этапа — читайте в материале «Реального времени».

Хуснутдинова — продолжатель дела Загитовой и татарских фигуристов



Самые интригующие события на турнире для казанской публики происходили в женском одиночном катании. Здесь на победу претендовала местная воспитанница Дина Хуснутдинова, этим летом перебравшаяся в штаб лучшего тренера в мире фигурного катания Этери Тутберидзе. Дина лидировала после короткой программы, набрав столько же баллов, что и Софья Муравьева. Но контент у Хуснутдиновой был заявлен гораздо сложнее, чем у соперницы, поэтому в воскресенье все ждали от нее борьбы за золото.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эти ожидания полностью оправдались. «Наследница Алины Загитовой» качественно откатала свою произвольную программу. Хуснутдинова единственная из претенденток на медали успешно исполнила элементы ультра-си — два тройных акселя. Выступление получилось на грани идеального. Уроженка Татарстана выглядела очень уверенно и хладнокровно добилась победы. И это на фоне постоянно ошибавшихся соперниц.

Для Хуснутдиновой победа на этапе в Казани стала первой во взрослой карьере. 16-летняя фигуристка лишь в этом сезоне перешла в «профессионалы». Ранее она выступила в Магнитогорске, где заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Анне Фроловой совсем немного. Вкупе за два этапа новый бриллиант группы Тутберидзе набрала 32 очка и вырвалась в лидеры общего зачета Гран-при России.

Следующим турниром, где выступит Хуснутдинова, станет чемпионат страны. К главному старту российских фигуристов в эпоху санкций фигуристка обещала дотренировать четверной тулуп. С чистыми тройными акселями и квадом у нее будет реальная возможность с ходу завоевать титул чемпионки России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем Хуснутдинова показала себя очень рассудительной девушкой. После завершения прокатов фигуристка раздала множество интервью, где успела поблагодарить всех своих тренеров и людей, помогавших ей тренироваться в Казани. А еще Хуснутдинова отметилась яркой похвалой в адрес всей республики. Кажется, термин «татарская фигуристка» окончательно закрепился в форме марки высшего качества.

— У нас сильная республика, много хороших спортсменов. Я очень рада, что представляю Татарстан. Мы вместе защищаем честь республики и боремся за медали. Пример для подражания? Я очень сильно следила за Алиной Загитовой, можно сказать, что она мой кумир. Я рада, что она имеет в себе частичку Татарстана и Казани. Горжусь, что такая звезда, как Загитова, представляла Татарстан. Она начинала в Альметьевске, у нас и сейчас оттуда приезжает много фигуристок. Мне кажется, для них она тоже является примером, — сказала Хуснутдинова в эфире Первого канала.

Садкова и Фролова взяли медали

Хуснутдиновой повезло (если можно так сказать про победу в короткой программе) выступить последней. К этому времени все ее соперницы успели каждая совершить по несколько грубых ошибок в своих прокатах. Дине оставалось откатать без помарок, с чем она справилась с большим запасом.

Второй в итоге стала Дарья Садкова, коллега Хуснутдиновой по команде Тутберидзе. В ее произвольной программе было заявлено два четверных тулупа, но исполнить их чисто она не смогла. Фигуристка выполнила шесть квадов без каких-либо помарок на тренировке и ошиблась в соревновательной части. И это уже не первый случай, когда Садкова идеально исполняет прыжки ультра-си при подготовке к старту, а затем проваливается перед судьями. При идеальном исполнении программ вице-чемпионка казанского этапа готова бороться за победу на больших международных турнирах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На медали до последнего претендовала Софья Муравьева. В нынешнем сезоне бывшая прима группы Евгения Плющенко занимается у тренера Алексея Мишина. Только вот проблемы у фигуристки остались пока прежние. Муравьева не совладала не с программой, а исключительно со своими нервами. Ее прокат выглядел одним из лучших по цельности и насыщенности, за что она заслуженно получила наивысшие баллы в компонентах. Ошибки в итоге не позволили Софье попасть на пьедестал почета, судьи предпочли поставить на третью строчку Анну Фролову.

К бронзовой медалистке казанского этапа есть некоторые вопросы. В прошлые сезоны Фролова вполне справедливо считалась лучшей среди российских фигуристок, не владеющих прыжками ультра-си. Сейчас складывается ощущение, что ее медальные места идут скорее по инерции.

Не столь ярко на этот раз выступила Вероника Яметова, которая два последних года удерживала статус любимицы публики. Мария Захарова вполне могла занять место Фроловой, но ей для этого надо было исполнить хоть один чистый квад.

Дикиджи в погоне за Малининым

В мужской части соревнований не было равных Владиславу Дикиджи. Он заявлялся в ранге главного фаворита этапа и без нервов доказал чемпионский статус. Фигурист третий год подряд не проигрывает в Казани. Ранее Дикиджи побеждал в столице Татарстана в сериях Гран-при в 2023 и 2024 годах. На этот раз ему удалось стать чемпионом, даже пропустив в произвольной программе обязательный элемент.

— Двойной аксель я обычно цепляю к сальхову во второй половине. Но неожиданно у меня получился сальхов, который не получался, и я немножко выпал с этого. А к лутцу уже не стал добавлять. Немножко слабину дал. Я в голове все подсчитал примерно, сколько у меня получится, и хотел силы сэкономить на акселе, чтобы помощнее дорожку откатать. Не особо мощно вышло, но пойдет, первый блин чуть-чуть комом на дорожке. Потом обязательно будет лучше, — объяснил свою ошибку Дикиджи в эфире Первого канала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем Дикиджи планирует добавить в свой контент пятый четверной прыжок. Такими темпами у России появится свой чемпион, который сможет на равных бороться с Ильей Малининым, лучшим фигуристом планеты «прямо сейчас».

А вот за второе место развернулась интересная битва между тремя фигуристами. Первым из претендентов на лед вышел Макар Игнатов. Муж Александры Трусовой допустил ошибки, но прокат получился ярким, и он всерьез мог надеяться на лучший исход для себя. Но затем свою программу откатал Артур Даниелян и переиграл всех, даже еще не выходившего Глеба Лутфуллина — выходца из татарстанского фигурного катания. Последний занервничал, наошибался и упустил серебро.

Бойкова — Козловский заслужили победу

В парном катании произошло то, чего ждали с марта 2023 года. Все это время Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не могли выиграть у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, но сейчас получилось. В этом дуэту из группы Тутберидзе подсобили чистый четверной выброс и массовые ошибки соперников. Можно было бы оставить только первую часть предложения, но Бойкова и Козловский сами не обошлись без помарок. В частности, уже на первом прыжке партнерша приземлилась на две ноги на секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По сумме двух соревновательных дней Бойкова — Козловский набрали 215,34 балла. Правда, в их победе хочется отметить фактор психологии. После двух лет неудач, казалось, что пара была близка к распаду этим летом. К тому же российских спортсменов не допустили на квалификацию к Олимпийским играм в парном катании. Бороться было не за что, но Бойкова и Козловский умудрились найти мотивацию и выйти на новый уровень. Четверной выброс сальхова придал уверенности, и пара вновь засияла.

А их соперники, наоборот, начали срываться друг на друга. Точнее, Галлямов — на партнершу. Уже на выходе со льда фигурист не подал руки Мишиной, а затем позволил себе недопустимое поведение на выставлении оценок. Позже Галлямов публично извинился за свои слова в кисс-энд-край, но осадок остался.

Впрочем, интересно было не только в борьбе за золото. Уроженка Татарстана Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко шли после короткой программы третьими. В воскресенье от них ждали очередных медалей с почти родного казанского льда. Осокина еще не уезжала с этапа в Казани без призового места. На этот раз не получилось, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов обошли их буквально на один балл и забрали бронзу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий, четвертый этап Гран-при России пройдет в Москве с 15 по 16 ноября. Финал турнира состоится только в марте в Челябинске, но это будет уже после Олимпиады.

