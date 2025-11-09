Хуснутдинова: «Очень рада, что представляю Татарстан, как мой кумир Загитова»

Чемпионка этапа Гран-при России по фигурному катанию рассказала о своих эмоциях после победы

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионка этапа Гран-при России по фигурному катанию Дина Хуснутдинова заявила после победы, что рада представлять Татарстан и побеждать на турнирах.

— У нас сильная республика, много хороших спортсменов. Я очень рада, что представляю Татарстан. Мы вместе защищаем честь республики и боремся за медали. Пример для подражания? Я очень сильно следила за Алиной Загитовой, можно сказать, что она мой кумир. Я рада, что она имеет в себе частичку Татарстана и Казани. Горжусь, что такая звезда, как Загитова, представляла Татарстан. Она начинала в Альметьевске, у нас и сейчас оттуда приезжает много фигуристок. Мне кажется, для них она тоже является примером, — сказала Хуснутдинова в эфире Первого канала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хуснутдинова лидировала после короткой программы вместе с Софьей Муравьевой. Во второй соревновательный день фигуристка чисто откатала произвольную программу и завоевала итоговую победу на казанском этапе.

Второе место на Гран-при России в Казани завоевала Дарья Садкова, третьей стала Анна Фролова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дина Хуснутдинова впервые победила на официальных турнирах на взрослом уровне. В минувшем сезоне 16-летняя фигуристка выступала в юниорах. Хуснутдинова тренируется в тренерском штабе Этери Тутберидзе, где ранее занималась олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Зульфат Шафигуллин