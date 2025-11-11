«Стрела-Ак Барс» снова будет оспаривать чемпионство с московским «Динамо»

«Бело-голубые» во второй раз подряд были сильнее в очном противостоянии в рамках регби-7

«Стрелки» готовятся к чемпионскому завершению сезона . Фото: Динар Фатыхов

В Сочи состоялся третий, предпоследний тур чемпионата России по регби-7. Казанская «Стрела-Ак Барс» заняла по его итогам третье место. Теперь распределение медалей в чемпионате будет зависеть от результатов заключительного тура, который состоится через неделю. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В городе Сочи отличные дни

Завершение регбийного чемпионата пришлось на ясные дни, а в матчах двухдневного противостояния регбистов — еще и жаркие. Увы, в этой жаре сгорела потаенная мечта «Стрелы-Ак Барс» о том, чтобы обеспечить себе комфортный заключительный тур, максимально оторвавшись от преследователей. Хотя ситуация, прямо скажем, благоволила. Все было в руках казанцев, но это «все» просто выпадало из их рук во временном промежутке между окончанием первого и началом второго таймов полуфинала с «Динамо».

«Семерка» — это формат, через который казанская команда заявила о себе как потенциальный гегемон российского регби. В постковидный 2022 год казанцы набрали одинаковое количество очков с «Нарвской Заставой» из Питера, но Федерация регби России отдала комплект медалей регбистам из Северной столицы — со ссылкой на преимущество питерцев по дополнительным показателям.

Завоевав ранее потенциальную бронзу, в 2023 году казанцы заменили ее на реальное серебро, отставая только от Пензы. А в 2024-м уже обошли и эту команду, впервые став чемпионами России. Более того, в текущем чемпионате «стрелки» успешно начали, выиграв первый тур и набрав 20 очков. В первом мини-финале казанцы обошли пензенский «Локомотив», который представлялся главным соперником по сезону. Третье место в том мини-туре завоевало московское «Динамо». И вот с ним-то казанцы встретились в финале второго тура и уступили, хотя вели по ходу матча. Пенза финишировала второй, и на зимний перерыв команды ушли со следующим количеством очков: «Стрела-Ак Барс» — 38, «Динамо» — 36, «Локомотив» — 34 очка.

Наставник команды Рамиль Юсупов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Профессионалы делали ставку на «Динамо»

Два первых тура проходили осенью 2024-го, и до возобновления борьбы за медали успело произойти множество событий. Например, лидер «семерки» — «Стрела-Ак барс» успела выиграть все, что только можно в классическом регби: Суперкубок, Кубок России и чемпионат страны, одолев в финале динамовцев. И именно динамовцев казанцы видели в числе главных конкурентов в борьбе за золото в «семерке».

По завершении чемпионата в классическом регби казанцы потеряли Дина Гордона, грузина Гиорги Закашвили, Егора Зыкова, Александра Колева, Ивана Нежданова. 30-летний Нежданов, который провел в Казани пять сезонов, успел стать старожилом «Стрелы», как называлась команда в 2020 году, когда он сюда пришел. В его карьере есть еще четыре года, которые Нежданов отыграл, не будучи игроком Казани.

32-летний Егор Зыков играл в Казани с 2022 года. Причем первым его видом спорта был хоккей в родном Красноярске, откуда в 2007 году он, будучи 14-летним, уехал играть в молодежку новосибирской «Сибири». Оттуда перебрался в мытищинский «Атлант», вернулся в Красноярск, где попал в молодежную команду «Красноярские Рыси», привлекался на несколько игр в красноярский «Сокол», выступавший на уровне ВХЛ. В 2014 году поменял хоккей на регби, попав в дубль «Енисея-СТМ», совмещая в начале занятий спорт с работой охранником в ночном клубе.

Что касается остальных потерь, то южноафриканец с российским паспортом Дин Гордон, как и грузин Гиорги Закашвили, провел в Казани только один завершившийся сезон. А молдаванин Колев залетел в состав, набрав три матча, один из которых явно нельзя назвать полноценным. Вышел, нарушил правила, удалился.

Владислав Созонов (крайний справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трудности пензенского «Локомотива»

В стартовый день соревнований казанцы последовательно переиграли «Липецк» — 24:5, «Ростов» — 40:0, и преодолели сопротивление «Таганьего Рога» — 21:17, вызвав итогом последнего матча некоторое недоумение. Тем временем в других группах сложилась крайне благоприятная для казанцев ситуация. Динамовцы в стартовой игре уступили представителям тяжелой машины, красноярскому «Енисею-СТМ», — 10:19, после чего вышли в четвертьфинале на пензенский «Локомотив». Это просто праздник какой-то: два ближайших конкурента схлестнулись между собой, тем самым теряя очки. В этот раз сильнее было «Динамо», которое по ходу каждого из туров вытаскивало себя из трясины. В первом туре заняло третье место, хотя проиграло в группе команде из Таганрога. Во втором туре победило, уступая в финале казанцам. Вот и сейчас динамовцы, получив в четвертьфинале самого сложного из возможных соперников, преодолели сопротивление Пензы — 17:14.

Пензенцы, кстати, стали одними из главных бенефициаров межсезонья, пригласив в состав упомянутого экс-«стрелка» Зыкова плюс Нджабуло Гумеде, Марселя Мюллера, Андису Нтсилу и Райана Смита. Приход квартета южноафриканцев предварял потерю еще одного — Джереми Джордаана, перешедшего в начале сезона в «Локомотив» из «Стрелы-Ак Барс», но по итогу не впечатлившего тренерский штаб Александра Янюшкина. Необходимо помнить, что российские «Локомотивы» (футбол и пляжный футбол в Москве, хоккей в Ярославле, баскетбол в Краснодаре, волейбол в Новосибирске и Калининграде) финансируются из одного котла — ОАО «РЖД». Его руководитель Олег Белозеров с недавней поры стал президентом объединенной Федерации гимнастики России.

РЖД потратились еще и на формирование двух команд по спортивной гимнастике — мужской и женский «Локомотив» — для участия в гимнастической Премьер-лиге. Именно мужской «Локомотив» обыгрывал в третьем туре ГПЛ казанских «Крылатых барсов». Среди новоиспеченных подопечных Белозерова — челнинский батутист Кирилл Козлов, который в минувшие выходные завоевал командное серебро чемпионата мира в Испании. Среди подопечных Белозерова — лучшие российские гимнасты, которые разыгрывали в Казани медали юниорского первенства страны по спортивной гимнастике. Все это дает не только радость от завоевания наград, но и ложится бременем на консолидированный бюджет спортивного общества «Локомотив». И регбийный «вагон» в железнодорожном составе не очень уверенно провел сезон в классическом регби плюс оступился в третьем туре чемпионата по регби-7, уступив в матче за пятое место «Таганьему Рогу».

На тренировке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы блестяще провели только четвертьфинал

По итогу Таганрог запишет третий тур себе в актив, заняв в нем пятое место и косвенно объяснив тот минимальный разрыв, с которым южане уступили казанцам в матче группового этапа. Другое дело, что сами казанцы в какой-то момент действовали необъяснимо. Хотя в начале второго дня мини-турнира показалось, что «стрелки» в такой форме, что готовы к досрочной победе по итогам сезона. Четвертьфинал с «ВВА-Подмосковье» прошел на одном дыхании — 31:0, в то время как остальные счастливчики буквально «вымучивали» свои победы.

В полуфинале нам предстояла схватка с «Динамо». «Бело-голубые» по окончании сезона в классическом регби потеряли южноафриканца с российским паспортом Арноута Малербе, россиян Максима Егорова и Алишана Умарова, а также молодого регбиста Захара Морозова, который погиб в автокатастрофе вместе с коллегой, игравшим за ЦСКА.

О новичках пока ничего не слышно, впрочем, финал сезона по регби-7 они так и так должны были завершать составом, которым начинали чемпионат. И поначалу казанцы переламывали сопротивление соперников, правда, не доводя атаки до логического завершения. То у Омари Гриняева зафиксируют игру вперед, то у Максима Шевцова. Наконец, точный пас Германа Давыдова был зафиксирован Гриняевым, набравшим такую скорость, что остановился он только в зачетке соперника — 7:0. И играть-то в первом тайме оставалось меньше минуты.

Максим Шевцов (в центре, третий справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Передача Шевцова в руки кого-то из динамовцев привела к тому, что они сравняли счет. В оставшиеся до перерыва секунды занесли еще одну попытку, воспользовавшись правилом регби «играть до мертвого мяча», то есть уже после окончания игрового времени. В начале второго тайма сразу занесли еще одну попытку с реализацией, превратив счет в 21:7. В игровом протоколе эти попытки найдут необъяснимое отображение, если не смотреть сам матч, только изучая цифры. 7-я минута: 7:7. 7-я минута: 7:14. 8-я минута: 7:21.



Далее команды устроили нечто подобное розыгрышам мяча в баскетболе, забивая практически каждую попытку. С одной лишь разницей, что динамовцы свою реализовали, а казанцы один раз промахнулись, уступив в итоге со счетом 26:28.

Более того, в матче за третье место они повторили сценарий полуфинала. Занесли попытку с реализацией, после чего получили три в ответ — 7:21. Там хватило времени, чтобы ответить, воли, чтобы собрать ее в кулак, и мастерства, чтобы совершить камбэк — 35:21. Кстати, соперником в поединке за третье место был красноярский «Енисей-СТМ», который в межсезонье потерял южноафриканца Карела дю Пре.

Теперь нельзя отпускать динамовцев в отрыв. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ожидании камбэка Казани

Что касается динамовцев, то они стали победителями третьего тура, обыграв в дополнительное время питерскую «Заставу-7». В итоге теперь у «Динамо» 56 очков, а казанцы вынуждены сзади рассматривать их клубные бело-голубые цвета, находясь на втором месте (54 очка). Для победы в чемпионате «Стреле-Ак Барс» достаточно победить в четвертом туре, в остальных случаях необходимо будет финишировать выше «Динамо». В борьбе за бронзу чемпионата схлестнутся Пенза (48 очков) и питерская «Застава-7» (44 очка), причем питерцы в третьем туре отыграли 8 очков отставания от конкурентов.

Если уж проводить параллели с гимнастикой, то нельзя не упомянуть «грандиознейший, легендарнейший камбэк в исполнении «Крылатых барсов». Так ведущий трансляции охарактеризовал перелом в гимнастическом противостоянии казанцев и «Локомотива» со счета 9:24 после половины пройденных снарядов на итоговый счет 25:24. И завершим эту тему комментарием бывшего гимнаста, а ныне декана Института спорта Поволжского университета спорта Роберта Бикмухаметова, охарактеризовавшего наставника «семерки» «Стрелы-Ак Барса» Рамиля Юсупова: «Что важно, помимо спортивной инфраструктуры и финансирования? Это наличие неравнодушных людей. Мы с Юсуповым познакомились, когда он пришел с предложением открыть отделение регби. Но на тот момент у нас не было практически ничего, кроме энтузиазма, чтобы решить эту проблему. Но после нескольких встреч стало вырисовываться то, что есть и база, есть и тренеры — он сам готов был приступить к работе, есть желающие поступать на учебу. Так инициатива снизу нашла поддержку в верхах, и со временем наш музей пополнился экспонатами в виде двух регбийных дынь, одну из которых презентовал магистрант Герман Давыдов, а другую — молодой преподаватель и тренер Юсупов».