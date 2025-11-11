Как Абрар Каримуллин вернул читателям старинные татарские книги
В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка выдающегося татарского ученого и книговеда-библиографа
Национальная библиотека РТ посвятила первый день фестиваля «Текст» автору четырех монографий по истории татарской книги Абрару Каримуллину. На несколько часов вещи из его кабинета вынесли, чтобы представить на выставке, а работавшие с ним коллеги рассказали, каким был академик в жизни. Подробности — в материале «Реального времени».
Фронтовик и бывший студент
Начитанный парень из Сабинского района Абрар Каримуллин в начале Великой Отечественной войны работал в колхозе, был бухгалтером в больнице. Воевал на Курской дуге, на Украине, в Венгрии, Чехословакии, Румынии, потом — на Дальнем Востоке. Его трижды ранило. В 1947-м он вернулся домой, в 1948-м пошел учиться на истфилфак КГУ.
Позднее пришел в Научную библиотеку Казанского университета библиотекарем-библиографом, где, как он узнал, хранится множество старинных татарских книг. Вскоре Каримуллин занялся их рекаталогизацией, выпустил несколько указателей. Начал устраивать археографические экспедиции, наладил связь с другими странами. Коллекция книг пополнялась.
— За те 10 с лишним лет, которые он проработал у нас, он издал 148 публикаций, — указала на конференции по Каримуллину заведующая отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки РТ Эльмира Амирханова. — С учетом того, что у него более 600 публикаций в целом, можно сказать, что четверть вклада он сделал в первые годы после студенчества.
Как Каримуллин попал в опалу
В 1963 году Каримуллина уволили по той причине, что он описал все литературные сборники и альманахи, включая те, где были хвалебные стихи о Сталине. Как ученый, он, конечно, не мог их не замечать. К счастью, в итоге он нашел прибежище в Институте языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова, где сначала занялся историей татарского театра.
— Абрар абый, прошедший войну фронтовик, нашел силы обрести себя вновь, — отметил Альфат Закирзянов, заведующий отделом литературоведения ИЯЛИ. — В этом ему помогло одно из его качеств — ответственность перед собой, перед коллегами, перед народом.
Диссертация «У истоков татарской книги: от начала возникновения до 60-х годов XIX века» актуальна до сих пор, отметил академик Искандер Гилязов, указав, в частности:
— Современная молодежь не знает много о деятельности Каримуллина, и это печально. Я же принадлежу к поколению, для которого его поколение было нашими учителями.
— Представьте, защитить тогда историю национальной книги! — отметила его ученица Айсылу Радифовна Мансурова. — В советское время историография говорила о том, что до революции татары ничего не издавали, у них был только Коран. Абрар Гибадуллович опровергал это.
В итоге Каримуллин исследовал всю историю татарского печатного слова до 1917 года, указав, что татары были первыми среди тюркских народов, кто занялся наборным книгопечатанием, а по тиражам — на втором месте после русской книги.
Каримуллин и индейцы
Кроме того, Каримуллин интересен занятными теориями о происхождения татарского народа. В частности, он предложил теорию о генетическом родстве индейских языков Америки с тюркскими языками. Занялся книгами об истории татар. В связи с этим Гилязов вспомнил, как ученый рассказывал ему о войне: будучи в Венгрии, он остановился в какой-то деревушке:
— Хозяйка знакомилась с солдатами. И вдруг она услышала непонятное имя «Абрар». Он ответил, что он татарин. Она тут же побелела и начала спрашивать, где его хвост, рога. Возможно, этот эпизод сподвиг его потом на изучение нашего этнонима. Работа спорная, но очень интересная.
В этом году Каримуллину исполнилось бы 100 лет. У Национальной библиотеки РТ есть мемориальная комната-музей, где находится его личная библиотека и архив.
— Для Национальной библиотеки это большая честь и большая ответственность, — отметила директор библиотеки Мадина Тимерзянова, добавив: — Кстати, именно им была подана идея, чтобы у нас появился отдел редких книг и рукописей, который сейчас является одним из центральных фондов.
К приходу на работу в Милли китапханә в 1991 году Каримуллину было 66 лет. Здесь он был не только кабинетным ученым, но и читал лекции для студентов о том, как работать в библиотеке. Каримуллин ушел от нас 18 сентября 2000 года.
На выставке, которая работала всего несколько часов во время фестиваля «Текст», подробности витиеватой биографии были представлены в документах. Здесь можно было увидеть боевые награды Каримуллина и письма однополчан. Тетради с лекциями студенческой поры. Личный дневник, украшенный личным экслибрисом. И полевой дневник, рассказывающий об экспедициях. Письмо Льва Гумилева, где он просит ученого прислать статью «Татары. Самоназвание или прозвище». Диплом лауреата Тукаевской премии и медальон звания «Маркиз оф Туран». Его Каримуллину присвоил Международный парламент Конфедерации рыцарей за гуманизм и справедливость.
Дополняли небольшую выставку книги из коллекции библиотеки. Среди них — религиозно-дидактический труд «Бәдәвам» второй половины XIX века, «Ахырзаман» о конце света 1881 года (с печатью цензурного комитета). Или, например, собрание стихов по суфийской этике.
Кстати, Гилязов вспомнил еще одну историю, связанную с любовью к печатному слову. Однажды его сосед купил мебель, среди которой оказался книжный шкаф, от чего его обладатель возмущался: зачем он мне, я ничего не читаю, мне книги не нужны!
— Как человек откровенно может такое говорить? — недоумевал Гилязов и добавил, что сам он несколько раз ездил в экспедиции, и в каждом деревенском доме видел книги. — Книги Каримуллина — потрясающие исследования. Молодежь, постарайтесь обратиться к этим книгам. Какое уважительное отношение к прошлому, наследию!
