Как Абрар Каримуллин вернул читателям старинные татарские книги

В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка выдающегося татарского ученого и книговеда-библиографа

Абрар Каримуллин в год получения звания «Маркиз оф Туран». Фото: предоставлено пресс-службой НБРТ

Национальная библиотека РТ посвятила первый день фестиваля «Текст» автору четырех монографий по истории татарской книги Абрару Каримуллину. На несколько часов вещи из его кабинета вынесли, чтобы представить на выставке, а работавшие с ним коллеги рассказали, каким был академик в жизни. Подробности — в материале «Реального времени».

Фронтовик и бывший студент

Начитанный парень из Сабинского района Абрар Каримуллин в начале Великой Отечественной войны работал в колхозе, был бухгалтером в больнице. Воевал на Курской дуге, на Украине, в Венгрии, Чехословакии, Румынии, потом — на Дальнем Востоке. Его трижды ранило. В 1947-м он вернулся домой, в 1948-м пошел учиться на истфилфак КГУ.

Позднее пришел в Научную библиотеку Казанского университета библиотекарем-библиографом, где, как он узнал, хранится множество старинных татарских книг. Вскоре Каримуллин занялся их рекаталогизацией, выпустил несколько указателей. Начал устраивать археографические экспедиции, наладил связь с другими странами. Коллекция книг пополнялась.

— За те 10 с лишним лет, которые он проработал у нас, он издал 148 публикаций, — указала на конференции по Каримуллину заведующая отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки РТ Эльмира Амирханова. — С учетом того, что у него более 600 публикаций в целом, можно сказать, что четверть вклада он сделал в первые годы после студенчества.

Полевой дневник ученого. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как Каримуллин попал в опалу

В 1963 году Каримуллина уволили по той причине, что он описал все литературные сборники и альманахи, включая те, где были хвалебные стихи о Сталине. Как ученый, он, конечно, не мог их не замечать. К счастью, в итоге он нашел прибежище в Институте языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова, где сначала занялся историей татарского театра.

— Абрар абый, прошедший войну фронтовик, нашел силы обрести себя вновь, — отметил Альфат Закирзянов, заведующий отделом литературоведения ИЯЛИ. — В этом ему помогло одно из его качеств — ответственность перед собой, перед коллегами, перед народом.

Диссертация «У истоков татарской книги: от начала возникновения до 60-х годов XIX века» актуальна до сих пор, отметил академик Искандер Гилязов, указав, в частности:

— Современная молодежь не знает много о деятельности Каримуллина, и это печально. Я же принадлежу к поколению, для которого его поколение было нашими учителями.

— Представьте, защитить тогда историю национальной книги! — отметила его ученица Айсылу Радифовна Мансурова. — В советское время историография говорила о том, что до революции татары ничего не издавали, у них был только Коран. Абрар Гибадуллович опровергал это.

В итоге Каримуллин исследовал всю историю татарского печатного слова до 1917 года, указав, что татары были первыми среди тюркских народов, кто занялся наборным книгопечатанием, а по тиражам — на втором месте после русской книги.

Рукописи из архива библиотеки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Каримуллин и индейцы

Кроме того, Каримуллин интересен занятными теориями о происхождения татарского народа. В частности, он предложил теорию о генетическом родстве индейских языков Америки с тюркскими языками. Занялся книгами об истории татар. В связи с этим Гилязов вспомнил, как ученый рассказывал ему о войне: будучи в Венгрии, он остановился в какой-то деревушке:

— Хозяйка знакомилась с солдатами. И вдруг она услышала непонятное имя «Абрар». Он ответил, что он татарин. Она тут же побелела и начала спрашивать, где его хвост, рога. Возможно, этот эпизод сподвиг его потом на изучение нашего этнонима. Работа спорная, но очень интересная.

В этом году Каримуллину исполнилось бы 100 лет. У Национальной библиотеки РТ есть мемориальная комната-музей, где находится его личная библиотека и архив.

— Для Национальной библиотеки это большая честь и большая ответственность, — отметила директор библиотеки Мадина Тимерзянова, добавив: — Кстати, именно им была подана идея, чтобы у нас появился отдел редких книг и рукописей, который сейчас является одним из центральных фондов.

Каримуллин — фронтовик. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

К приходу на работу в Милли китапханә в 1991 году Каримуллину было 66 лет. Здесь он был не только кабинетным ученым, но и читал лекции для студентов о том, как работать в библиотеке. Каримуллин ушел от нас 18 сентября 2000 года.

На выставке, которая работала всего несколько часов во время фестиваля «Текст», подробности витиеватой биографии были представлены в документах. Здесь можно было увидеть боевые награды Каримуллина и письма однополчан. Тетради с лекциями студенческой поры. Личный дневник, украшенный личным экслибрисом. И полевой дневник, рассказывающий об экспедициях. Письмо Льва Гумилева, где он просит ученого прислать статью «Татары. Самоназвание или прозвище». Диплом лауреата Тукаевской премии и медальон звания «Маркиз оф Туран». Его Каримуллину присвоил Международный парламент Конфедерации рыцарей за гуманизм и справедливость.

Дополняли небольшую выставку книги из коллекции библиотеки. Среди них — религиозно-дидактический труд «Бәдәвам» второй половины XIX века, «Ахырзаман» о конце света 1881 года (с печатью цензурного комитета). Или, например, собрание стихов по суфийской этике.

Кстати, Гилязов вспомнил еще одну историю, связанную с любовью к печатному слову. Однажды его сосед купил мебель, среди которой оказался книжный шкаф, от чего его обладатель возмущался: зачем он мне, я ничего не читаю, мне книги не нужны!

— Как человек откровенно может такое говорить? — недоумевал Гилязов и добавил, что сам он несколько раз ездил в экспедиции, и в каждом деревенском доме видел книги. — Книги Каримуллина — потрясающие исследования. Молодежь, постарайтесь обратиться к этим книгам. Какое уважительное отношение к прошлому, наследию!