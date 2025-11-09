Кошмар арахнофоба, атлас древнеримских дорог, лекарство от рака

Интересные новости науки за неделю с 3 по 9 ноября

Фото: Реальное время

Российские ученые научили Т-лимфоциты атаковать раковую опухоль. Исследователи из России, Норвегии и Италии доказали, что изучение иностранных языков делает людей умнее. Австралийские и бельгийские геологи рассчитали, что континенты возникли около 3,5 млрд лет назад, а Луна — результат столкновения Земли с другой планетой. В европейской пещере нашли самую большую в мире паутину. Международная группа историков составила атлас, на котором 299 тысяч километров дорог Древнего Рима.

В России прошли доклинические испытания иммуноинженерного препарата против рака груди

Сеченовский Университет и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) успешно прошли доклиническую фазу исследований первого в России иммуноинженерного препарата против рака молочной железы. Он направлен на лечение форм рака, устойчивых к стандартной терапии.

В основе препарата — TCR-T-терапия, которая действует на клетки с молекулами-мишенями. Этот подход «учит» собственный иммунитет пациента распознавать и убивать опухолевые клетки. Причем задействованы в таком «опознании» не только наружные, поверхностные маркеры, но и внутриклеточные. Перепрограммирование иммунных клеток пациента — Т-лимфоцитов — направлено на то, чтобы они атаковали клетки опухоли, но не трогали здоровую ткань.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Доклинические исследования были начаты в 2024 году, и вот, наконец, завершились со впечатляющим результатом. Созданные клетки эффективно уничтожают опухолевые клетки, вплоть до полного регресса опухоли у мышей.

Впереди — клиническая фаза. В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета новый препарат будут применять в ближайшие годы в рамках госпитального исключения. В дальнейшей перспективе — клеточные препараты против других опухолевых мишеней, известных к настоящему моменту. Ожидается, что препараты будут применяться для лечения большинства эпителиальных форм рака.

Знание языков улучшает работу мозга

Ученые из России, Норвегии и Италии исследовали, как влияет знание второго языка на работу человеческого мозга. Объектом изучения стала когнитивная эффективность — способность оптимально использовать умственные ресурсы при обучении или решении задач. Когнитивная эффективность включает разные процессы — внимание, память, речь, быстрое переключение. Выяснилось, что все эти процессы идут лучше и быстрее, если человек — билингв (владеет двумя языками).

Эксперимент проводился с участием 45 билингвов — русскоязычных участников, которые изучают английский. Им предложили серию заданий в виде компьютерной игры. Сложность делили на три уровня. А результат оценивали по точности, скорости выполнения задачи и соотношению между скоростью и точностью.

Участники, которые лучше владели английским языком в качестве второго разговорного, справились со сложными заданиями быстрее и точнее. А вот простые задачи все решали примерно одинаково быстро.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые из Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ объясняют, что когнитивная эффективность — это способность делать много, а усилий на это тратить меньше. Эксперимент показал, что билингвы сохраняют высокую производительность, даже выполняя сложные задачи, причем чем сложнее задача, тем сильнее влияет на эффективность знание двух языков.

Таким образом, изучение языков нужно не только для того, чтобы в туристических поездках не испытывать проблем с поиском нужного ресторана. Это еще и важная когнитивная тренировка, которую можно практиковать в течение всей жизни.

Континенты на Земле сформировались 3,5 млрд лет назад

Ученые рассчитали, когда начался активный рост континентов, а еще доказали, что Луна действительно возникла при столкновении Земли с другой планетой. Это основная версия рождения нашего естественного спутника: по ней, около 4,5 млрд лет назад юная Земля столкнулась с крупной планетой примерно с Марс (ее назвали Тейя). В космос выбросило много обломков, часть из них осталась на орбите и со временем, соединившись друг с другом, они образовали Луну.

Если все было именно так, то в геологии Луны должно содержаться много вещества из земной мантии, причем исходного ее состояния, не переработанного за 4,5 миллиарда лет дальнейшей геологической истории. В этом исходном состоянии мантия Земли содержала много рубидия. Потом он поднялся на поверхность и «переехал» в земную кору.

А значит, по следам рубидия в древнейших образцах мантии можно проследить, как формировались материки. Эти следы — изотоп стронция-87, в который переходит рубидий во время радиоактивного распада. По соотношению образовавшегося стронция-87 и «нормального» стронция-86 (количество которого неизменно в геологии Земли с самого ее возникновения) можно понять, когда появились первые континенты на планете. Ученые из Австралии и Бельгии этим и занялись.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Но сначала попытались доказать, что в лунном веществе есть много остатков архаичной Земли. За реперную точку взяли соотношение двух изотопов стронция в лунном минерале анортозите. Его образцы в 1972 году привезли на Землю американские астронавты. Их сравнили с самыми древними найденными образцами земной мантии — на западе Австралии удалось найти анортозиты, которые сформировались в мантии 3,73 миллиарда лет назад. Оказалось, что соотношения изотопов в этих образцах весьма близки друг к другу. Следовательно, гипотеза о том, что Луну «выбило» в космос при столкновении Земли и Тейи, получила дополнительный сильный аргумент.

А по дальнейшему переходу рубидия в стронций-87 в австралийских образцах и в породах из Гренландии геологи рассчитали, что масштабный рост континентов на нашей планете начался 3,5 миллиарда лет назад.

В глубокой пещере нашли самый страшный кошмар арахнофоба

В очень глубокой Серной пещере на границе Греции и Албании ученые изучают уникальную экосистему, которая сложилась за много тысяч лет. Эта экосистема существует не за счет солнечного света, а благодаря хемосинтезу. И именно здесь была найдена самая огромная паутина на планете. Многослойная, плотная, густая, покрывающая каменные стены. Площадь ее — около 106 квадратных метров. Причем этот кошмар арахнофоба еще и густонаселен, ведь на паутине живет больше 100 000 пауков!!!

Самое интересное — эти милые членистоногие принадлежат к двум разным видам. 69 000 из них — обычные домовые пауки, остальные 42 000 — небольшие влаголюбивые паучки. В живой природе такое мирное соседство обнаружено впервые — обычно пауки действуют менее лояльно к другим видам. Более того, домовый паук в нормальной жизни вообще не настроен селиться даже рядом с собственными сородичами. А если такое происходит, то начинается кровожадный паучий каннибализм до последнего выжившего. Но в Серной пещере воцарился отдельно взятый коммунизм в огромной «коммунальной паутине».

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые провели генетический анализ и обнаружили, что у местных пауков уже произошла частичная эволюция под такие условия жизни, а значит, живут они здесь в изоляции уже много-много тысяч лет.

Изучение экосистемы пещеры продолжается. А мы можем лишь сказать: эх, не в той локации Питер Джексон снимал сцену с паучихой Шелоб и Фродо…

Историки составили атлас древнеримской дорожной сети — на нем 299 тысяч километров дорог

От Древнего Рима нам остались не только Колизей и другие величественные руины. Свою огромную империю римляне оснастили гигантской дорожной сетью. И эти римские дороги используются в некоторых местах и поныне! Без дорог империя развалилась бы за считанные годы, ведь оперативная доставка продуктов, товаров и, самое главное, войск была залогом существования большого государства.

Римские дороги — исторический феномен, который дотошно изучают исследователи по всему миру. Историки из 10 стран на этой неделе представили новейший атлас римских дорог. Он называется Itiner-e и представляет собой цифровую базу данных. В нем содержится информация аж о 299 тысячах километров дорог, которые примерно в 150 году нашей эры проходили через всю Европу, по Западной Азии и северу Африки, на территории 40 современных стран. Дороги эти прорезались сквозь все препятствия, проходили по болотам, горам, пустыням и лесам.

скриншот сайта nature.com

Новое исследование использовало и исторические источники, и археологию, и анализ топографических карт (старых и новых), и аэрофотосъемку, и снимки со спутников. 104 тысячи километров дорог были основными (они описаны в источниках или же на них были найдены милевые каменные столбы — миллиарии) — аналоги современных межрегиональных шоссе. Остальные 196 тысяч километров — второстепенные древнеримские пути, выполнявшие функции современных сельских дорог или даже грунтовок.

Прошлый картографический рекорд зафиксирован в «Цифровом атласе римской и средневековой цивилизации», там было картировано 189 тысяч километров римских дорог.