Камаловский представил ко дню рождения Салимжанова пьесу Салимзянова

Театр показал, как «преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества»

Фаннур Мухаметзянов и Алмаз Сабирзянов. Фото: Артем Дергунов

Ко дню рождения татарского режиссера Марселя Салимжанова его ученик Фарид Бикчантаев поставил в Универсальном зале театра Камала пьесу главного режиссера глазовского театра «Парафраз» Дамира Салимзянова — двоюродного племянника своего наставника. Это постановка «Преступник со справкой», основанная на рассказе Роберта Шекли о земной колонии, где нет школ, тюрем и преступников. Подробнее — в материале «Реального времени».

Далеко-далеко в галактике

В 1954 году Роберт Шекли написал рассказ «Ордер на убийство», в 1965-м его опубликовал журнал «Иностранная литература». В 1983-м в Ленинградском театре музыкальной комедии по этому произведению поставили мюзикл.

В 2022-м Дамир Салимзянов написал на его основе пьесу, добавив любовную линию. В своем театре в Глазове он поставил ее в 2023-м под названием «Провинциальные дурачки», где, в частности, на сцену выходят штурмовики и женщины в кокошниках. Режиссер попал в лонг-лист «Золотой маски», затем перенес спектакль в нижегородский театр «Комедiя» — как «Преступника поневоле». Пьесу также ставили в Мурманске, Новороссийске, Норильске.

Изначально это русская пьеса о том, как на планету Малая Кузема, колонию, которая потеряла связь с Землей 300 лет назад, собирается приехать ревизор, то есть инспектор, чтобы убедиться, что здесь тоже придерживаются установленных обычаев и традиций. У местного председателя остались старые книги, по ним жители начинают спешно строить здания, которые им были не нужны — полицию, почту, молельный дом и тюрьму. А еще, значит, им нужен свой полицейский и преступник. Потому что на Земле преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества. С решением последнего вопроса больше всего проблем.

Алмаз Гараев, Алмаз Сабирзянов, Алия Файзиева. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лицензия на убийство

В переводе Ильтаза Мухаматгалиева пьеса получила название «К.Ү.Р.КӘ» (это и шишка, и индюк, и «Кеше үтерергә рөхсәт кәгазе», «Разрешение на убийство человека»), а герои получили татарские имена. Как и в первоисточнике, появляется плакат «Чуждым элементам доступ в пределы города запрещен!», хотя никаких элементов на планете с одной деревней и лесами нет. Просто так надо.

Если в оригинале царила атмосфера русской деревни, то у Бикчантаева скорее атмосфера чеховская — благодаря костюмам и общему радужному настрою, царящему в космическом, но в целом вполне провинциальном городишке. Другая ассоциация — добродушные жевуны из книг Волкова. Сергей Скоморохов вытягивает пространство сцены так, что на нее можно смотреть и по длине, и по ширине, выстраивает три павильона, закрывающиеся в стратегические моменты ширмы. Своеобразный оммаж японской архитектуре Камаловского театра. Безвоздушность прочего пространства подчеркивается стеклами, на которых проявляются сцены геноцида и картина «Над городом» Шагала, а также зеркальными поверхностями. И, конечно, постоянно появляющимися у Бикчантаева в постановках искусственными растениями.

Молодые актеры в роли торговцев на базаре. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Итак, председатель Васил Васимович (Алмаз Сабирзянов) предлагает стать преступником рыбаку Талгату Чуртанову (Фаннур Мухаметзянов). У других, мол, есть дела. Вот дочь председателя Нафиса (Ляйсан Габдрахманова/Алия Файзиева) пишет письма, потому что они должны быть на почте. Маляр Ляис (Алмаз Гараев) стал полицейским, его жена Римма (Гузель Шакирова) делает ему бляху. Плотник Вали (Эльвир Салимов) строит здания.

Талгат изучает преступное дело по книгам (читает, в частности, историю Раскольникова). В справке, выданной председателем, ему полагается укрываться от закона в темных закоулках, околачиваться в местах, пользующихся дурной славой, и нарушать закон.

Талгат ходит делиться бедами к поварихе Танзиле (Эльза Муратхузина), хотя вкуснее готовят у сестер Исмаевых (Азалия Гайсина, Азалия Гиниятуллина, Залия Зайнутдинова). Новая испорченная натура Талгата повариху увлекает.

Между тем бойфренд Нафисы Дамир (Фирзар Галимов/Ринат Низамов) пытается связаться с земной империей, чтобы улететь с планеты. В итоге в колонию под музыку «Нирваны» прибывает Инспектор (Илюса Камалиева/Чулпан Назипова) и Советник (Самат Хабиров/Ильгиз Гиниятуллин), чье настроение меняется от «немедленно зачистить» до «сюда можно приезжать в отпуск». Или, вообще, провести мобилизацию всего молодого населения. А это примерно две трети города.

Фаннур Мухаметзянов и Эльза Муратхузина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что украсть, кого убить

В первом акте герой мучается от невозможности что-либо украсть, а во втором — от непонимания, кого же убить. Два с половиной часа этой философской комедии пролетают достаточно стремительно. Во многом потому, что главных героев играют актеры с комическим, добродушным настроем. Кажется, убери некоторые моменты — получится сказка. В этом плане отметим Алмаза Гараева, который, прочитав в одной из книг, что полицейский «затянул старую песню», все реплики напевает на мотив «Сибелә чәчем».

Фаннур Мухаметзянов и Эльза Муратхузина успешно вживаются в образ «простых людей из народа». При этом у постановки возрастной ценз «12+», так что любые намеки здесь идут в целомудренном виде.

С другой стороны, когда прилетает корабль с проверкой в плащах, драматург (вслед за Шекли) включает режим добродушия. Нет, он никого не хочет убивать в этой истории, пусть и вкладывает в руки героя орудие. Спасительного юмора становится меньше, Мухаметзянов вытягивает все соки из сострадательной функции.

Силы Земли без определенной мотивации меряют шагами сцену, меняя настроения от кровавого до мирного. Единственный, кто в этом страдает, — это часть зрителей, ожидавших более резкой развязки. С другой стороны, ведь есть и большая категория публики, которая хочет, чтобы все в фильмах и спектаклях заканчивалось хорошо. А также желает доказательств, что у каждого человека есть в этой жизни свое определенное место.