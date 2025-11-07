Эркюль Пуаро расследовал архивное дело в Казани

Фестиваль современного балета #StagePlatforma представил уникальную премьеру — одноактный балет Эльмира Низамова «Пуаро»

Фото: Динар Фатыхов

На сцене ТАГТОиБ им. Джалиля — расследование архивного дела, за которое молодой Эркюль Пуаро взялся по просьбе дочери убитого много лет назад художника. Несколько фигурантов старой истории рассказывают свою версию событий, и гениальный сыщик раскрывает тайну. Происходит это все в танце. Одноактный балет «Пуаро» на музыку Эльмира Низамова — смелый эксперимент хореографа-постановщика, первого солиста Мариинки Александра Сергеева. Балет-детектив — явление уникальное, аналогов в первом приближении не находится. А у команды, собранной Олегом Ивенко, получилось. Премьеру представили на VIII фестивале современного балета #StagePlatforma. Кроме «Пуаро», в программе фестиваля еще один одноактный балет — «Тесла», впервые показанный на #StagePlatforma в 2024 году. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Идеи, которые рождаются спонтанно, — самые верные!»

В Казани вот уже в восьмой раз прошел фестиваль современного балета #StagePlatforma. Задуманный и воплощенный премьером казанской балетной труппы Олегом Ивенко, фестиваль продолжает развиваться. Внутри него за последние годы выросли три ярких одноактных балета, каждый из которых стал событием.

«Личности Миллигана» языком танца в 2023 году рассказали зрителю историю душевного расстройства. Премьера прошлого года — балет «Тесла» — доказал, что на балетной сцене можно показать все, включая электричество как физическое явление. В программу #StagePlatforma нынешнего года «Тесла» тоже включен — яркий, зрелищный, метафоричный, он вызывает огромный интерес публики. Особенно с учетом того, что в регулярном репертуаре театра его нет, и фестивальные показы — единственная возможность его увидеть.

В программу #StagePlatforma нынешнего года «Тесла» тоже включен — яркий, зрелищный, метафоричный, он вызывает огромный интерес публики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году творческий коллектив фестиваля продолжает уверенное крещендо: они представили «Пуаро» — единственный в своем роде балетный детектив. Музыку написал Эльмир Низамов, хореографом-постановщиком выступил первый солист Мариинского театра Александр Сергеев, который в последние годы развивает карьеру балетмейстера. Художник-постановщик и художник по костюмам — Леонид Алексеев, который часто работает в тандеме с Сергеевым. А идея перенести столь неожиданный жанр на балетную сцену родилась у бессменного художественного руководителя и демиурга фестиваля, Олега Ивенко.

— Вначале была идея сделать балет про художника — Микеланджело, Пикассо... Но в одном из театров есть «Роден», и его было бы сложно переплюнуть. И все равно у зрителя возникали бы какие-то ассоциации. Поэтому возникла идея сделать детектив. Было несколько вариантов, но вспомнив фильм Кеннета Брана и старый сериал, я подумал: «Почему бы не Пуаро?». Александру Сергееву идея понравилась, и он согласился с тем, чтобы сделать первый в мире балетный детектив. Все решилось спонтанно, быстро, а идеи, которые так рождаются — как правило, самые верные! — рассказывает Олег Ивенко, как возник «Пуаро».

Идея перенести столь неожиданный жанр на балетную сцену родилась у бессменного художественного руководителя фестиваля, Олега Ивенко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Другой балет-детектив я, наверное, не смогу назвать»

Либретто Александр Сергеев подготовил, вдохновляясь романом Агаты Кристи «Пять поросят» и написанной на его основе пьесы «Назад к убийству». Но в балете представлена собственная, оригинальная версия, создатели подчеркивают, что такого Пуаро публика еще не видела: молодого, цветущего, расследующего одно из своих первых дел. Таким его образ воплощает в танце Олег Ивенко.

У людей, которые не видели спектакля, возникает закономерный вопрос: как воссоздать детективное расследование на сцене силами балетного искусства? Постановщик признается:

— Не на что было опираться. Потому что другой балет-детектив я, наверное, даже не смогу назвать. Понятно, что это нарративная история, крайне сюжетная. Я попытался сделать так, чтобы история была передана именно пластическим языком, более пластическим, нежели мизансценическим.

Либретто Александр Сергеев подготовил, вдохновляясь романом Агаты Кристи «Пять поросят» и написанной на его основе пьесы «Назад к убийству». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В хореографии спектакля классический балет переплетается с элементами современного танца. Но классическая школа авторов и постановщиков этого спектакля все же остается определяющей. Перед нами не мистерия, не танцевальная фантазия, не контемпорари-шоу. Перед нами — именно балет, сюжетный спектакль, понятный, четкий.

За отравление художника была приговорена к повешению его жена, но дочь несчастной пары до сих пор сомневается в виновности матери. Перед зрителем (то есть перед Эркюлем Пуаро) разворачивается рассказ оставшихся в живых участников истории 16-летней давности. Персонажи — художник Эмиас Крейл, его жена Кэролайн, любовница Эльза Грир, свояченица Анджела Уоррен, ее гувернантка Сесилия Уильямс, травник-любитель Мередит Блейк — вновь и вновь проходят перед нашим взглядом, участвуя в истории, в разных версиях рассказанной четырьмя живыми свидетелями тех событий.

За отравление художника была приговорена к повешению его жена, но дочь несчастной пары до сих пор сомневается в виновности матери. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Силами хореографии удается передать все. И общую ткань семейного конфликта, и страдания отвергнутой жены, и триумф порочной любовницы, и ее магнетический эротизм, и упрямство разозленной девочки, и сожаления гувернантки, и метания художника между семьей и страстью, и даже слепое увлечение доморощенного химика своей лабораторией.

Эркюль делает выводы и раскрывает истинную личность убийцы. Совпадает ли она с официальной версией событий? Была ли виновна повешенная в тюрьме Кэролайн? Этого мы читателю не расскажем, но спектакль раскрывает хитросплетения взаимоотношений между персонажами максимально четко.

Силами хореографии удается передать все. И общую ткань семейного конфликта, и страдания отвергнутой жены, и триумф порочной любовницы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Композитор у рояля

У каждого спектакля, который делают постановщики #StagePlatforma, всегда четкий музыкальный почерк. Музыку для «Пуаро» написал Эльмир Низамов (он же автор музыки и для «Теслы», и для «Личностей Миллигана»). Фирменная лиричность и проникновенность, свойственная этому композитору, присутствует и здесь. Двадцатые годы, эпоха джаза — время событий спектакля — тоже отражены в музыке, но в целом стилистику нельзя ограничить каким-то единым направлением. Здесь и бодрый чарльстон, и романтическая баллада, и «музыкальная пейзажная живопись», и характерные отрывки, описывающие характер каждого из героев и даже род его занятий. Музыка Низамова — изящный, стильный фьюжн, близкий к модерну, «кинематографичный» и четкий.

— Надеюсь, у этого спектакля будет большая судьба. Но какую бы музыку и к какому бы проекту я ни писал, я всегда ставлю перед собой задачу, чтобы ее можно было бы слушать и отдельно. Для меня это очень важно, — признается композитор. — Создавая эту музыку, я опирался на ту эпоху — это модерн, джаз. Все это и сегодня актуально звучит. Но мне всегда трудно говорить о стиле, в котором я пишу музыку. Потому что мы живем в эпоху даже не постмодерна, а метамодерна, когда у тебя все под рукой, и нужно брать то, что в данный момент уместно и сработает. То, что убеждает тебя, хореографа, артистов и главное — зрителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наконец, еще одна новация, одна из самых ярких, — композитор сам играет на рояле во время исполнения балета оба дня фестиваля. Оркестра нет: постановку сопровождает трио музыкантов — пианист, контрабасист и ударник.

— Это идея Саши Сергеева. В процессе работы я ему отсылал фортепианные эскизы с объяснениями: вот здесь будет танец Пуаро, а эта сцена будет таким образом музыкально решена. Конечно, при этом я держал в голове оркестр. И вдруг в какой-то из вечеров Саша мне взволнованно звонит: «Я все придумал! Это будет только фортепиано». А я всегда люблю что-то новое, необычное. Идея мне очень понравилась, но в процессе работы все-таки я понял, что одного фортепиано будет мало. В итоге мы немного расширили состав. Других мыслей о том, кто же будет играть на фортепиано, не было — мы как-то сразу решили, что я это делаю. Поэтому для меня это тоже премьера, я впервые играю на сцене оперного театра, тем более, балет. Очень волнительно, но живая музыка — это всегда какой-то особенный коннект между артистами и зрителем! — рассказал перед премьерой Эльмир Низамов.

В музыке — характерные отрывки, описывающие характер каждого из героев и даже род его занятий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И получилось убедительно. Порой было ощущение, что зритель находится в кинотеатре тех самых времен, смотрит немой фильм в сопровождении умелого тапера. Эффект погружения, которого так добивались создатели спектакля, удался в немалой степени благодаря музыке.

Иллюзия театра и магия ар-деко

Еще одна особенность спектакля — его визуальная наполненность. Эпоха формирования и доминирования ар-деко — время рождения многих великих брендов, от Dior до Lanvin, время элегантных нарядов и графичных женских стрижек, время, когда одежде, наконец, стало позволено отражать не только приличия эпохи, но и характер индивидуальности. Эта эпоха отражена в декорациях и костюмах как бы приглушенно, без ярких красок, зато графично и с богатой игрой света. Художник-постановщик Леонид Алексеев объясняет:

— У нас с Александром Сергеевым есть общая черта — мы серьезно подходим к визуальному ряду. Наше любимое свойство — сдержанность, мы стараемся не «пересолить», сделать изящно. Это, кстати, относится и к эпохе, которую мы описываем. Хотелось не буквально цитировать большие стили, но немного поиграть с ними.

Художник признается, что была проведена большая исследовательская работа — ведь Агата Кристи и сама была большой любительницей и ценительницей красивой одежды. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Художник признается, что была проведена серьезная исследовательская работа — ведь Агата Кристи и сама была большой любительницей и ценительницей красивой одежды. Да и на страницах ее книг нарядам героев уделяется огромное внимание. В первую очередь, конечно, Пуаро с его педантичным следованием стилю — он и в балете отражен безупречно элегантным.

— Театр — это иллюзия. А иллюзия — это когда мы ведем зрителя, и в какой-то момент у него теряется ощущение того, что он сидит в темном зале и смотрит на сцену, — озвучивает цель создателей спектакля Леонид Алексеев.

Оба дня партию Пуаро танцевал Олег Ивенко, художественный руководитель фестиваля #StagePlatforma. Правда, здесь исполнителю заглавной роли действительно практически негде развернуться — станцевав «входную» сцену, дальше сыщик в основном слушает чужие истории. Благо в «Тесле», который на фестивале показывается первым актом, заглавная партия куда обширнее, и танцует ее оба дня тоже Ивенко.

Характерные роли казанской приме удаются на славу — вот и в «Пуаро» в ее порочность и магнетическую притягательность безоговорочно веришь. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первый день фестиваля, 5 ноября, в обоих спектаклях блистала Кристина Андреева-Захарова: в «Тесле» она воплощала явление электричества, а в «Пуаро» — красавицу-натурщицу, любовницу художника. Характерные роли казанской приме удаются на славу — вот и в «Пуаро» в ее порочность и магнетическую притягательность безоговорочно веришь. В остальных ролях и на второй день на фестивале работали тоже в основном артисты казанской труппы: Антон Полодюк, Вагнер Карвальо, Александра Елагина, Каролина Заборне, Дина Набиуллина, Анастасия Власова, Нина Семина.

В «Тесле» 5 ноября партию Эдисона танцевал постановщик этого спектакля Олег Габышев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По разу отметились в своих постановках оба хореографа: в «Тесле» 5 ноября партию Эдисона танцевал постановщик этого спектакля Олег Габышев, а в «Пуаро» 6 ноября Александр Сергеев сменил Антона Полодюка в партии Эмиаса.

«Дай бог нам больше финансирования на фестиваль»

Итак, новая яркая премьера фестиваля #StagePlatforma состоялась. Отзывы и в зале, и в среде критиков — самые что ни на есть позитивные. Новаторства в «Пуаро» много: и едва ли не первое в мировом балете освоение нового, совершенно не балетного жанра, и оригинальное музыкальное решение, и, в конце концов, личное присутствие композитора за роялем. Есть и зрелищность, и интрига, и стильная картинка, но в то же время каноны классического балета не поломаны никоим образом. Они здесь есть и играют новыми гранями в сопровождении современных подходов.

Как развивается фестиваль? Что думает его создатель и бессменный худрук — Олег Ивенко? Он оптимистичен и бодр. Полон новых идей и энергии. Но признает, что финансирование фестиваля по-прежнему остается узким местом:

— Дай бог нам больше финансирования на фестиваль, чтобы мы могли развиваться и делать еще более масштабные проекты. Мы и без того стараемся сделать постановки с минимальным бюджетом, пытаясь заинтересовать вас настолько, чтобы вы и не подумали: «А, им тут не хватило…». Надо, чтобы сказали «Вау, как круто!». Вы не представляете, как сложно было Олегу Габышеву создавать «Теслу» и «Миллигана». Ведь он должен был удерживаться в определенных рамках. Благодаря уму и нетривиальному мышлению создателей все эти балеты начинали создаваться и обязательно доводиться до зрителя. Мы не бросаем на середине пути свои проекты, каждый год стараемся держать планку и создавать новое, новое и новое. Несмотря ни на что — на политику, на ситуацию в мире… Благодаря «Татнефти» (фестиваль поддерживает Благотворительный фонд ПАО «Татнефть», — прим. ред.), благодаря Театру оперы и балета, благодаря [министру культуры Татарстана] Ираде Хафизяновне [Аюповой], благодаря множеству людей, которые нас поддерживают!

Как развивается фестиваль? Что думает его создатель и бессменный худрук — Олег Ивенко? Он оптимистичен и бодр. Полон новых идей и энергии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фестивальные спектакли прошлых лет, как рассказывает Олег Ивенко, были поданы в качестве номинантов на «Золотую маску» — но не прошли через определенные этапы конкурса. По мнению артиста, ничего страшного в этом нет — команда фестиваля будет работать дальше. Олег Ивенко считает, что такая премия — лишь подтверждение того, что коллектив идет верной дорогой. А задача авторов спектаклей — удивить зрителя, себя, и только уже потом — жюри конкурсов.

— Думаю, рано или поздно мы дойдем до премии. Всему свое время! — улыбается Ивенко.

И еще один вопрос остается у многих: войдут ли когда-либо фестивальные балеты в регулярный репертуар театра? Увидеть их на казанской сцене можно раз в год. Как сложится дальнейшая судьба этих спектаклей? Когда зрителю вновь представится шанс сложить пазл балетного детектива или оценить, как в танце воплощен процесс научного поиска?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Олег Ивенко на этот вопрос дипломатично отвечает, конечно, любой художник мечтал бы, чтобы его работы включили в репертуар, но решать не ему.

— Моя задача — делать хорошо. Мы искренне служим искусству, все фанаты своего дела, работаем ночами, пока не добьемся нужного результата. Свет перед премьерой всю ночь выстраивали, до 9 утра! Рауфаль Сабирович [Мухаметзянов] дает нам возможность проявлять свою фантазию, делать вот такие храбрые вещи на моем фестивале. Но войдут ли они в афишу театра — вопрос не ко мне…

