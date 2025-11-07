Казань увидит триумфаторов «Акватики» в Сингапуре

Ноябрьское плавание нон-стоп: начали юниоры, продолжат профи, завершат ветераны

В Казани стартует чемпионат России по плаванию. Фото: Артем Дергунов

На этой неделе, 7 ноября, в Казани во Дворце водных видов спорта стартует чемпионат России по плаванию на короткой воде. Этот турнир будет проходить сразу после международных соревнований на Кубок раиса Татарстана по прыжкам в воду и соревнованиям юниоров на «Мэд Вейв». «Реальное время» предвкушает старты лучших пловцов страны.

Если не пустят в Люблин, можно плыть в Казани на «все деньги»

10-летний юбилей с момента проведения в Казани «Акватики» 2015 года удивительным образом превысит количество соревнований пловцов. Мы уже наблюдали чемпионат России в 50-метровом бассейне, ставший отбором на чемпионат мира в Сингапуре, после чего был летний Кубок России, а сейчас еще и национальный чемпионат по плаванию на 25 метров. Напомним, в 2015 году Казань впервые принимала и профессиональных спортсменов, и участников ветеранских стартов, так называемых, Мастерс. В этом году плавательных Мастерс в Казани будет два. Один состоялся в столице республики — это были старты под эгидой чемпионата России. Другой — предстоит в конце месяца, и это Кубок России среди ветеранов, намеченный на 27—29 ноября.

Поскольку сейчас спортсмены находятся в неведении насчет того, станет ли казанский чемпионат отбором на чемпионат Европы в Польше из-за нежелания поляков пускать россиян в страну, можно ожидать что, в бассейне Дворца водных видов спорта Казани будут показаны лучшие секунды, поскольку участникам стартов просто нет резона держать пик формы на потом. Если в Люблин нас не пустят и чемпионат Европы с 7 по 9 декабря пройдет без россиян, то у них останутся только старты на традиционном Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. Но там больше фестиваль плавания, нежели реальная борьба за места на пьедестале. Поэтому лидерам сборной страны, той же Евгении Чикуновой, Клименту Колесникову и Ко, есть смысл плыть в Казани «на все деньги».

Евгения Чикунова — главная звезда казанского чемпионата. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чем грозит недопуск россиян до чемпионата Европы

В этом году россияне уже не участвовали в первом чемпионате Европы среди молодежи (возраст участников до 23 лет) в Польше, со ссылкой на то, что не успели отобрать сборную. Минус три плавательных этапа Кубка мира, где бы они ни проходили, в США или в Канаде, не дождались наших спортсменов в качестве участников. Если посмотреть по коллегам, то за обочиной сознания российских болельщиков остались сенсационные итоги чемпионата мира по современному пятиборью, где золотую медаль среди женщин выиграла 14-летняя египтянка Фарида Халил. Выглядит, конечно, удивительно, особенно в сравнении с тем, что международная федерация конькобежного спорта, куда фигурное катание входит как одно из подразделений, не допускает до взрослых стартов фигуристок моложе 17 лет. Мы об этом вспомнили в контексте этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Казани с 5 по 10 ноября. То есть в современном спорте 14-летней девочке доверят стрелять и фехтовать, что входит в современное пятиборье, но кататься на коньках во взрослых соревнованиях она может не ранее 17 лет.

Но это вопрос риторический, больше волнует то, что чемпионат мира по современному пятиборью прошел без россиян, поскольку не пустили хозяева-литовцы. Как и чехи не пустили нас на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Не будет россиян и на чемпионате Европы по упомянутому фигурному катанию в Англии.



У Чикуновой в Казани уже есть персональные болельщики. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Может на будущее рассмотреть вопрос с Азией?

Ранее предполагалось, что россиянам будет компенсировано неучастие в международных стартах проведением Всемирных игр дружбы, запланированных на декабрь 2025 года в Москве и Екатеринбурге, но сейчас вопрос с их проведением повис в воздухе.

Нынешней осенью должен был решаться вопрос о предоставлении Казани права на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года. Если не дадут, то в этом контексте возникает вопрос: может, пойти по стопам Федерации шахмат России, которая перешла в Азиатскую конфедерацию и не имеет никаких проблем с участием в международных стартах. Благо в Азии сильные шахматы, собственно, как и плавание, где доминируют Китай, Южная Корея и Япония. Не надо забывать, что в современном спорте есть еще многочисленные старты юниоров, молодежи, куда россиян стабильно не будут пускать в половину стран нынешней Европы. Будет логично поднять этот вопрос на конференции Федерации водных видов спорта России, которая состоится 10 ноября в Казани в здании театра имени Камала.

В объединенной Федерации водных видов спорта с этого сезона запустили Евразийскую лигу по водному поло, с участием казахстанских команд, рассчитывая в будущем на Иран, Китай и Узбекистан. На Европу, увы, надежды нет.



На старте. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстан может проверить силы своей молодежи

После «Акватики» в Сингапуре татарстанские пловцы немного ушли из зоны внимания болельщиков. Можно вспомнить, что казаночка Софья Дьякова на юниорском первенстве мира в румынском Отопени стала четвертой на дистанции 800 метров вольным стилем и была пятой на 400 метров. А медалисткой этих стартов стала челнинка Ралина Гилязова, завоевавшая личную бронзу на дистанции 50 метров брассом и по итогам комбинированной эстафеты 4 по 100 метров, в которой она выступала на предварительном заплыве. Анастасия Чернышова выиграла два золота на Играх стран СНГ.

Помимо того, Гилязова завоевала серебро на полтиннике брассом по итогам юниорского первенства России в Обнинске Калужской области. Там же Анастасия Колпакова выиграла золото (200 м вольным стилем), серебро (400 м вольным стилем). Серебро было и у Карины Акимовой (200 м комплексом), и еще одним мультимедалистом этих стартов стал Камиль Газизов (серебро на 400 м вольным стилем и бронза на 200 м вольным стилем).

Вопрос: почему Газизов, представляющий казанскую спортшколу «Дельта», сейчас на чемпионате России будет заявлен как член второго состава сборной Москвы? Он сейчас лидер мужского татарстанского плавания вольным стилем, где наблюдается просто очевидный провал. И это в эстафете на 200 метров вольным стилем, которую татарстанцы долгое время считали практически своей за счет усилий лидера Александра Красных и приехавшего из Питера Вячеслава Андрусенко.



На дистанции баттерфляя. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На чемпионате России ожидаются представители Молдавии и Сербии

Спасибо Питеру, конечно, за Андрея Минакова, который сейчас является флагманом мужского состава, но как нам сейчас противостоять Северной столице, если на 100-метровой дистанции шестой номер Питера Иван Пекин плывет быстрее нашего лидера на этой дистанции Реналя Назипова.

Судя по заявочным протоколам, в Казани готовы стартовать представители Донецкой и Луганской народных республик, представители ближнего (Молдавия) и дальнего (Сербия) зарубежья.

Старты в ноябрьской Казани — это какой-то смотр всех лучших водоплавающих страны. Вначале, 1—2 ноября, столица Татарстана стала хозяйкой третьего этапа традиционных всероссийских соревнований среди детей и юниоров «Мэд Вейв Челендж», затем чемпионата страны, а завершился месяц Кубком России среди ветеранов в категории Мастерс. Кстати, и там список участников весьма звездный. Это пловцы сборной СССР Наталья Михайлова, Алексей Марковский и Тимур Подмарев, бывшие члены сборной России Кира Володина, Илья Дружинин и Григорий Фалько. Экс-ватерполист московского «Динамо» Давид Сулакадзе и Кира Кокорина, дочь бывшего ватерполиста сборной СССР Льва Кокорина. Среди потенциальных участников соревнований татарстанцы Равиль Нагаев, ранее выступавший на Олимпиадах за сборную Узбекистана, научный сотрудник института прикладной семиотики Академии наук Татарстана Мадехур Аюпов, исполнительный директор Федерации борьбы на поясах Равиль Ногуманов.

