Чистопольский картофель под «душем»: Хуснуллин-младший строит крупнейшую оросительную систему

Агрофирма сына вице-премьера РФ взялась за проект ценой почти в 5 млрд рублей для орошения 6 тысяч га полей

«Выращивать картофель без постоянного полива не имеет смысла. Если лето окажется засушливым, с горячими ветрами-суховеями, то посаженные клубни «высохнут», как и случилось в 2024–м. На этот раз у нас ожидается высокий урожай картошки», — с надеждой рассказывают в исполкоме Чистополя. Имея 2 тысяч га картофельных полей под регулярным орошением, агрофирма «Чистопольская» замахнулась на создание мелиорации еще на 6 тысяч га. Интерес может быть связан с контрактными обязательствами с ретейлом. «Сейчас производители чипсов и фри в договоры закладывают механизм, требующий 100%-го выращивания продукции под мелиорацией. «Это страховка, чтобы не остаться без качественного сырья», — отметил в разговоре с «Реальным временем» глава Картофельного союза РФ Алексей Красильников.

Капельный полив для плантации в 6 тысяч га

Агрофирма «Чистополье», принадлежащая сыну заместителя председателя правительства РФ Альберту Хуснуллину, нашла золотую жилу в картофеле и все больше вкладывает деньги в мелиорацию земель, предназначенных для его возделывания. В этом году агроинвестор не побоялся рисков и размахнулся на строительство объемной оросительной сети для 6 тысяч га пахотных угодий в Чистопольском районе Татарстана.

Общие затраты «шеститысячника» оцениваются в 4,9 млрд рублей, но их разделили на два этапа до конца 2027 года, рассказали собеседники «Реального времени». Инициативу Хуснуллина-младшего одобрили на федеральном и республиканском уровнях. Если идея полностью осуществится, то агрофирма получит самую большую в стране оросительную систему.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

— Часть пахотных земель в нашем районе обрабатывается ХК «Чистополье», — рассказал «Реальному времени» руководитель районного управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Ромадановский. — С момента захода в Чистополь она стала активно заниматься внедрением систем мелиорации. Инвестор не скрывал, что собирается заниматься выращиванием картофеля и овощей на больших площадях. Поэтому эта тема постоянно находится на повестке дня у руководства. Мы двумя руками за.

Главный ожидаемый результат — увеличение урожая картофеля. Причем по двум сортам — столового и технического, которыми засеяны местные поля. «Орошение однозначно приведет к увеличению валового сбора. Без него выращивать картофель не имеет смысла», — твердо уверен Александр Ромадановский.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Если лето окажется засушливым, с горячими ветрами-суховеями, то посаженные клубни высохнут, урожая практически не будет,— рассуждает он. — Мы это видели не раз. На частных приусадебных участках, когда стоит засуха, картофель — мелкий, его почти нет. А вот на орошаемых полях погода не играет роли. Там урожайность составляет 350-400 центнеров с гектара, независимо от того, сухое лето или нет, — поделился он в разговоре с «Реальным временем».

Сети в полях: сначала попробовали на малом

Оказалось, до запуска большой программы по мелиорации агрофирма обкатала технологии орошения на пилотных участках в 2 тысячи га. Они расположены возле населенного пункта Фиков-Колок и Галактионово Чистопольского района. По словам главы сельхозуправления, картофель под поливом выращивается не первый год. Урожайность составляет 432 центнера с гектара. Это самый большой показатель в республике.

Всего в этом году Чистополь планирует собрать около 90 тысяч тонн, что больше, чем в предыдущие засушливые годы. Впрочем, речь идет не столько об увеличении урожая, сколько о гарантиях того, что картофель будет на столе, подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кто оплачивает прокладку сетей водоснабжения в полях? Картофель — это не деликатесные креветки, поэтому без господдержки не обошлось, пояснили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. Как правило, системы орошения в регионах финансируются из трех источников: федеральные и региональные средства, а также частные инвестиции. Два года назад «Чистополье» вложила более 1 млрд рублей из собственных средств в прокладку трубопроводов. Еще 308 млн рублей выделили из бюджета РФ и РТ.

— Поддержка оказывалась в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — уточнили в пресс-службе министерства.

В рамках нацпроекта федеральный бюджет выделил 249,9 млн рублей, бюджет республики — 58,6 млн рублей.

Чистопольский каньон

Имея такой задел, «Чистополье» без промедления взялась расширять границы сетей орошения. В этом году уже завершается первая часть «чистопольского каньона» — на площади 2,9 тысячи га. Здесь построены серьезные гидротехнические сооружения. Во-первых, под землей проложен магистральный трубопровод. Через него будет перекачиваться вода из реки Прость на левом берегу Камы. Проложены распределительные сети. Строительно-монтажные работы завершены досрочно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— При проектировании оросительной системы проектировщики нашли оптимальное решение сложной ситуации. Проблема в том, что перепад высот на данном участке очень большой, более 100 метров, и подача воды сразу в распределительные сети невозможна. Вода через трубопроводы подается в накопители — бассейны суточного регулирования. На этих бассейнах построены подкачивающие насосные станции, и через них вода подается в распределительные сети, т.е. непосредственно к дождевальным машинам, — рассказали «Реальному времени» татарстанские подрядчики.

В будущем году на этих площадях начнут выращивать овощи на открытом грунте и сою. Так, 1,450 тысячи га отводится под картофель, остальное под другие культуры, уточнили в Минсельхозпроде РТ. Под вопросом остается вторая половина проекта — на 3,1 тыс. га. Строительство сетей орошения запланировано на 2026—2027 гг. Ориентировочная стоимость — 2,9 млрд руб. «Проект по строительству распределительной сети направлен на отбор проектов мелиорации в Минсельхоз России», — добавили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Полив под контракты с Rostics и Burger King?

Интерес к сетям орошения может быть связан с контрактными обязательствами с ретейлом. Напомним, в августе этого года ХК «Чистополье» открыла завод по переработке картофеля. Инвестиции составили 1,9 млрд рублей. В окружении руководства «Чистополья» рассказывали о переговорах с сетями фастфуда Rostics и Burger King. «Но необходимо отработать технологию производства соломки, пройти систему сертификации поставщиков у каждой сети», — поделились собеседники «Реального времени».

Ближайший конкурент «Гранд Фрайз» — совместное предприятие агрохолдинга «Мираторг» и сети «Вкусно — и точка» — отставало на полгода. СП ведет строительство завода в Орловской области мощностью 135 тысяч тонн. «Чем раньше выйдем на рынок, тем прочнее будут позиции. Главное требование сетей — быстрая скорость реализации проектов», — настроены на покорение рынка фастфуда в «Чистополье». По этой причине завод был построен за 7 месяцев при стандартном сроке 5 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сейчас производители чипсов и фри «Гранд Фрайз» и «Пепси» закладывают в договоры механизм, требующий 100%-го выращивания продукции под мелиорацией. Это страховка, чтобы не остаться без качественного сырья, — полагает глава Картофельного союза РФ Алексей Красильников. — Существуют и другие механизмы поддержки. Например, переработчик может предоставить аванс сельхозпроизводителю, профинансировав закупку качественного семенного фонда или средств защиты растений.

Реализация подобных проектов имеет свои нюансы. Каковы условия в чистопольском проекте, неизвестно. Тем не менее это очень разумное и перспективное решение, особенно при поддержке на федеральном и региональном уровнях, отметил он.

Полив необходим в условиях потепления климата

На протяжении десятилетий во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к потеплению климата. Это проявляется в аномальных погодных явлениях, связанных как с повышением температуры, так и с изменениями в режиме выпадения осадков. Для гарантированного получения хорошего урожая в глобальном масштабе необходимо внедрение систем мелиорации. Важно понимать, что мелиорация — это не только полив, но и осушение, что позволяет применять элементы двойной мелиорации, обратил внимание на проблему в широком плане глава Картофельного союза.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Например, в Подмосковье в Дениковской пойме ряд хозяйств вынужден использовать именно двойную мелиорацию, сочетая осушение и полив. Кроме того, для эффективного сельскохозяйственного производства необходимо соблюдать севообороты. Поля, оснащенные системами мелиорации, также используются для выращивания зерновых и других технических культур. Поэтому некорректно говорить о том, сколько именно площадей под картофелем находится под мелиорацией.

Возвращаясь к статистике: в России действует государственная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса». Также существует федеральный проект по комплексному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В целом по стране задействовано около 31 тысячи гидротехнических сооружений, включая примерно 500 водохранилищ и прудов, более полутора тысяч насосных станций, около 40 тысяч километров водоподводящих и сбросных каналов, а также около 3 тысяч защитных дамб и других сооружений. Многие из этих объектов имеют комплексное назначение и находятся как в государственной, так и в частной собственности.

