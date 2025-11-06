Игорь Алутин: «Наша цель — упростить поиск выгодных финансовых продуктов до уровня онлайн-шопинга»

Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу — о том, как сделать финансовые продукты доступными каждому

Фото: Мосбиржа

Сегодня в России стремительно растет интерес населения к фондовому рынку и стало больше инвесторов без профессионального финансового образования. По данным Центробанка, число физлиц с брокерскими счетами в стране почти приблизилось к 36 млн человек. По инициативе регулятора, чтобы упростить доступ граждан к банковским продуктам и сделать выбор финансовых инструментов прозрачным, Мосбиржа запустила финансовый маркетплейс «Финуслуги». Как платформа меняет привычки россиян и почему будущее за «финансами в один клик», в эксклюзивном интервью digital-экономисту Равилю Ахтямову специально для «Реального времени» рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.

Повысить доступ россиян к финансовым продуктам

— Игорь, вы курируете проект маркетплейса «Финуслуги», какова его фундаментальная цель на рынке?

— Основная цель — повысить доступ россиян к финансовым продуктам. Мы видим, что в крупных городах есть большое количество банков, страховых и других финансовых организаций, а значит, и выбор не ограничивается несколькими предложениями. Противоположная ситуация — в отдаленных частях нашей страны, что, безусловно, влияет на качество сохранения и приумножения благосостояния наших граждан. Поэтому мы стремимся предоставлять людям из любых регионов простой и безопасный способ открывать наиболее выгодные вклады, оформлять кредиты, страховать имущество и инвестировать.

Финансовое благополучие наших клиентов является важнейшим аспектом, поэтому каждый продукт на платформе имеет доскональное описание, а автопролонгация вкладов производится по самой выгодной ставке, представленной на витрине.

Кроме того, особая цель всей группы «Московская биржа» — развивать финансовую грамотность населения, чтобы люди могли правильно формировать свои финансовые цели и подбирать необходимые для их достижения инструменты. Поэтому клиентам маркетплейса доступен сервис оценки финансового здоровья, который рассчитывается из уровня диверсификации их накоплений и долговой нагрузки. Также работает Школа Московской биржи, где опубликованы в том числе бесплатные курсы от проверенных экспертов.

Еще мы запустили финансового ИИ-помощника FinGPT, который способен генерировать аналитику по запросу. К примеру, если вы хотите поехать в отпуск, FinGPT поможет подобрать инструменты, способные накопить на него быстрее. Таким образом, маркетплейс — это инструмент для людей, цель которого — сделать потребление финансовых услуг не только простым, но и осознанным.

— Какие ключевые метрики вы используете, чтобы измерить успех платформы? Это количество подключенных партнеров, объем выпущенных продуктов, клиентская конверсия или что-то другое?

— Ключевые метрики — это количество пользователей, которые не просто однажды пришли на маркетплейс, а становятся его постоянными клиентами. Мы также оцениваем объем средств, который проходит через платформу, и разнообразие финансовых продуктов, доступных на витрине. То есть наша задача — обеспечить как можно больший охват инструментов финансового рынка в одном месте, поэтому для нас важно количество партнеров — банков, брокеров, управляющих и страховых компаний, и их доля рынка.

«Большое количество граждан привыкло идти в офис банка»

— С какими самыми большими сложностями сталкивается маркетплейс при подключении новых партнеров? Это техническая интеграция, нормативное регулирование или что-то иное?

— По некоторым продуктам это техническая интеграция, потому что не все банки и компании на рынке имеют современный технологический стек. Однако мы смогли создать очень простые способы подключения к маркетплейсу, и теперь даже небольшие игроки могут подключаться к нашей системе, не интернируясь в нее.

Безусловно, регулирование тоже играет важную роль, потому что мы часто создаем принципиально новые продукты, которых нет на рынке, такие как народные облигации или ОПИФы под управлением авторов финансовых блогов в «Телеграме». Это заставляет нас подстраиваться и искать правильные способы применения текущего регулирования, однако сложностей мы не испытываем благодаря гибкости Банка России, который содействует развитию рынка.

Если говорить не про партнеров, а про пользователей, то здесь наш вызов — формирование нового паттерна поведения. Потому что большое количество наших граждан привыкло идти в офис банка, чтобы, к примеру, открыть вклад. Для них это морально легче и есть ощущение надежности. Чтобы переломить эти привычки, наша команда ежедневно производит колоссальную работу — от формирования доверия к маркетплейсу до создания наиболее простых клиентских путей, чтобы выбор наиболее выгодного вклада или страховки, к примеру, стал для людей таким же обыденным, как покупка продуктов на товарных маркетплейсах.

— Какие новые категории финансовых продуктов или типы партнеров появятся на платформе в ближайшей перспективе?

— Сейчас мы активно расширяем линейку уже доступных на маркетплейсе продуктов. Среди них есть, как я говорил выше, уникальные на рынке. Например, народные облигации регионов России, которые выступают достойной альтернативой вкладам (в том числе в вопросе надежности), порой превосходящей их и по доходности, и по гибкости.

Народные облигации порой называют «гибридным» инструментом, так как они совмещают особенности вкладов и биржевых облигаций. К примеру, если облигации были выпущены сроком на два года, это не значит, что нужно дожидаться их погашения, чтоб не потерять накопленный доход, как это часто бывает со вкладами. Купоны по народным облигациям выплачиваются ежеквартально, а не в конце срока, а рассчитываются за каждый день владения. Кроме того, у народных облигаций нет риска снижения стоимости из-за колебаний на рынке, так как они внебиржевые.

Если придерживаться темы инвестиций, тут мы смотрим в сторону развития цифровых активов и продолжаем над ними работать. Иногда мы задумываемся и о совершенно новых продуктах: это гибридные цифровые права, которые позволили бы совмещать лояльность к продуктам какой-то конкретной компании и их финансирование. Первые шаги в этом направлении мы сделали в рамках народных облигаций регионов, через которые они привлекают деньги населения на конкретные проекты, в том числе на строительство и ремонт больниц, рекультивацию свалок и т. д.

Мы продолжаем активную работу и с искусственным интеллектом и считаем, что будущее в создании сервиса, который строится вокруг одной кнопки. Например, клиент будет обозначать свою финансовую цель, условно, накопить 1 миллион рублей, а мы, обладая информацией о лучших продуктах на рынке, предложим наиболее оптимальный путь к ее достижению.

«Встроенные финансы влияют на то, как мы воспринимаем продукты»

— Вы отвечаете за внедрение искусственного интеллекта на Московской бирже. Можете привести конкретные примеры, где ИИ уже сейчас применяется в продуктах для розничных клиентов? Например, для персонализации предложений на маркетплейсе или управления инвестиционными рисками?

— Если говорить про классическое машинное обучение (ML), то оно используется при сегментации клиентов «Финуслуг», подборе оптимальных персональных предложений и в оценке склонности клиентов к маркетинговым коммуникациям. Кроме того, биржа использует алгоритмы, определяющие недобросовестное поведение участников рынка в реальном времени с передачей индикаторов для оперативной реакции. У нас также есть большое количество задач по встраиванию прогнозных моделей в финансовое планирование.

Мы активно используем генеративные модели, а также большие языковые модели (LLM), работая над возможностью их внедрения в клиентский опыт и во внутренние процессы компании. Если говорить про внутренние процессы, то они помогают экономить время при автоматизации процессов.

Московская биржа также разработала CoPilot‑ассистента для сотрудников MOEX Insight AI, который умеет работать с любым офисным софтом, анализируя содержимое экрана пользователя: от дизайнерских инструментов до почты, календарей и корпоративных порталов. Он сам понимает контекст задачи, при этом управлять им можно и голосом, и с помощью текста.

ИИ-ассистент анализирует сложные таблицы, включая финансовую отчетность, обучен помогать в подготовке писем и документов, разбирается в программном коде, создает и оценивает презентации, анализирует и улучшает UI/UX сайтов и приложений, а также помогает формулировать задачи и оценивать сроки их выполнения.

— О безопасности и этике. Внедрение ИИ и использование больших данных всегда вызывают вопросы этики и безопасности. Как вы обеспечиваете защиту персональных данных клиентов и избегаете ошибок в алгоритмах?

— У нас очень высокие стандарты безопасности, и информационная безопасность лежит в основе нашей стратегии данных и ИИ-стратегии. Более 60% данных нашего хранилища попадает под категорию инсайдерской информации, и доступ к ней могут получить только отдельные сотрудники, и только в рамках необходимости конкретного производственного процесса.

Нашими коллегами из отдела информационной безопасности внедрены стандарты критичности информации, которая регулярно актуализируется профильными сотрудниками. Более того, мы регулярно внедряем проверки качества данных, в первую очередь для процессов, обеспечивающих непрерывность работы компании (Mission Critical) и регулярной отчетности.

— Какой, на ваш взгляд, самый перспективный финтех-тренд в России на ближайшие два-три года, который изменит индустрию, например, open finance?

— Если говорить про открытые финансы, то, как мне кажется, на российском рынке это понятие заменила вертикальная интеграция экосистем, которые активно стремятся к собственным финансовым решениям. То есть маркетплейсы активно встраивают финансовые продукты в свои клиентские пути, развивая собственную экосистему: это «Яндекс Банк», «Wildberries Банк», «OZON Банк», получение лицензий операторов финансовых платформ Avito. Это предвестник того, что встроенные в клиентские пути финансы (англ. embedded finance) будут развиваться дальше.

Этот тренд на самом деле не новый, как и открытый банкинг, но ключевое отличие здесь в том, что именно встроенные финансы влияют на то, как мы воспринимаем продукты. Потому что финтех все чаще воспринимается как способ улучшить потребительское свойство других товаров и услуг, но не как самостоятельный продукт.

