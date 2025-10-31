Последний шанс «Спартака», «сухой паек» Даку и бразильская система «Локомотива»

Что ждать от 14-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Матчи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стартуют уже в пятницу игрой в Москве между ЦСКА и «Пари НН». Потихоньку российский футбол входит в свой зимний сезон, когда командам приходится справляться не только с соперниками, но и с погодными условиями. Впрочем, интриг хватает и без этого. Что ждать от 14-го тура — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Динамо»: «сухой паек» Даку



В Казани на этой неделе ожидается матч двух амбициозных середняков РПЛ. В гости к «Рубину», от которого в этом сезоне ждут борьбы за топ-5, приедет один из фаворитов турнира — московское «Динамо». Правда, в отношении «бело-голубых», кажется, уже пора перестать употреблять фразу «фаворит чемпионата». Подопечные Валерия Карпина не оправдывают ожиданий и идут даже ниже своего предстоящего соперника.

Именно поэтому игру с интересом ждут на федеральном уровне — а вдруг матч станет последним для одного из тренеров. Работа Рашида Рахимова и Валерия Карпина вызывает вопросы у болельщиков и экспертов. Однако есть большие сомнения, что клубы решатся уволить рулевых. У каждого из них есть железные оправдания. «Рубин», несмотря на результаты, не опускается ниже своего уровня, а «Динамо» нужно время, чтобы новый тренерский штаб смог наработать тактику и командную схему.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тяжелее ситуация у Рахимова. У казанцев в последнее время участились случаи травм ведущих игроков. Так, уже несколько игр пропустил основной центр обороны Игор Вуячич, не смог сыграть с «Краснодаром» Угочукву Иву, а на днях тяжелое повреждение получил осенний новичок Антон Швец. Мало того, еще и перестал забивать лучший бомбардир команды Мирлинд Даку, четыре тура остающийся на «сухом пайке».

«Зенит» — «Локомотив»: бразильская система против вице-чемпиона

Вторая и четвертая команда чемпионата сойдутся в очном противостоянии в Санкт-Петербурге. Команда хозяев набрала приличный ход. «Зенит» не проигрывает ни в одном турнире с начала августа. На этом отрезке подопечные Сергея Семака выиграли семь из восьми матчей в РПЛ и Кубке страны. Хотя совсем недавно казалось, что вице-чемпионы турнира проваливают сезон. Однако ближе к экватору чемпионата питерцы приблизились к лидирующей группе. От первого места «Зенит» отстает лишь на три очка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» идет в турнирной таблице вторым с отставанием от «Краснодара» в два балла. «Железнодорожники» остаются единственной командой без поражений со старта чемпионата. В активе москвичей семь побед и шесть ничьих. В последнем туре «Локомотив» оступился в гостях с «Акроном» (1:1), но с тольяттинцами очки терял и «Зенит».

В целом подопечные Михаила Галактионова не теряются в матчах с грандами. Наоборот, его команда проводит их ярко и результативно. Совсем недавно «Локомотив» разнес «Динамо» (5:3) и разгромил ЦСКА (3:0). Некоторые эксперты уже сравнивают их со сборной Бразилии, якобы играют по их системе «забьют сколько захотят». При этом календарь у «железнодорожников» впереди запредельный. После матча с «Зенитом» команду ожидает игра с «Оренбургом», затем с «Краснодаром» и «Спартаком».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотиву» в Санкт-Петербурге не сможет помочь основной защитник Сесар Монтес из-за дисквалификации. У «Зенита» будет отсутствовать травмированный Дуглас Сантос. Впрочем, на бумаге матч выглядит сочно, и на деле должно получиться не хуже.

«Краснодар» — «Спартак»: последний шанс москвичей зацепиться за лидерами

В прошлом сезоне «Спартак» и «Краснодар» обменялись крупными гостевыми победами в очных поединках. Причем обе игры закончились с одинаковым счетом 0:3. В нынешнем чемпионате такой результат будет выглядеть фантастическим. «Спартак» далек от идеала и с трудом набирает очки, а вокруг главного тренера Деяна Станковича давно витают слухи об отставке. «Краснодар» же, наоборот, играет солидно и заслуженно лидирует в чемпионате.

От лидирующих краснодарцев «Спартак» отстает уже на семь очков. Поражение в очной встрече может лишить «красно-белых» шансов на борьбу за чемпионство. Поэтому эксперты предполагают, что гости будут до последнего цепляться в матче с «Краснодаром». Тем более в предыдущем туре «Рубин» показал, как можно играть с чемпионами на их поле. Казанцы были максимально близки к тому, чтобы отнять баллы у «быков».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Само противостояние «Краснодара» и «Спартака» всегда было запоминающимся. Команды всегда бились до победы, не случайно в 32 очных матчах было зафиксировано всего две ничьих. Примечательно, что «красно-белые» превосходят «быков» по количеству побед друг над другом — 20 против 10. Но в последних десяти матчах сохраняется равенство — команды победили каждая по пять раз.

ЦСКА — «Пари НН»: непобедимые в Москве армейцы

Тур открывает матч в Москве между ЦСКА и «Пари НН». Команды располагаются на диаметрально противоположных сторонах турнирной таблицы. Армейцы под руководством Фабио Челестини идут в лидерах чемпионата, отставая от «Краснодара» на два балла. ЦСКА сильнее играет дома. В домашних поединках команда не проигрывала с конца ноября 2024 года. За это время в РПЛ и Кубке России «красно-синие» довели беспроигрышную серию до 20 матчей подряд. Хотя в чемпионате армейцы слегка забуксовали, забив всего раз в двух турах с «Локомотивом» (0:3) и «Крыльями Советов» (1:0).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Пари НН» в предыдущем матче Премьер-лиги прервал свою серию поражений, сыграв вничью с «Балтикой» (0:0). Но это, во-первых, было дома, а во-вторых, ничья не спасла от падения команды на последнее место в турнирной таблице. У амбициозного белорусского тренера Алексея Шпилевского пока ничего не получается в России. Прежние чемпионства в Казахстане и на Кипре в РПЛ ему не помогают.

Короткой строкой

У «Балтики» Андрея Талалаева настали непростые времена. От калининградцев теперь все ждут сюрпризов, а их соперники готовятся гораздо тщательнее прежнего. В очередном туре команду ожидает непростое противостояние с «Ахматом». Грозненцы под руководством Станислава Черчесова не побеждают целый месяц и будут особенно мотивированы. Талалаеву же предстоит справляться сразу без четырех игроков основного состава — из-за перебора желтых карточек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После ухода Карпина из «Ростова» у Артема Дзюбы не осталось мотива выкладываться на 150% в играх против ростовчан. «Акрону» от этого не легче. С «Зенитом» и «Локомотивом» тольяттинцам удалось сыграть вничью. Правда, сам Дзюба не может отличиться в чемпионате уже пять матчей подряд. В Ростове-на-Дону в «Акроне» от него будут ждать голов.

В Махачкале всем соперникам приходится нелегко. Местное «Динамо» в текущем сезоне проиграло дома лишь чемпиону «Краснодару», а с остальными добывало очки. Хотя в последний раз в чемпионате дагестанцы побеждали еще в августе. В 14-м туре к ним в гости приедут не менее проблемные «Крылья Советов», лишь раз победившие в последних десяти играх.

Расписание матчей 14-го тура РПЛ:

Пятница, 31 октября

19.00 — ЦСКА –:— «Пари НН»;

Суббота, 1 ноября

17.45 — «Рубин» –:— «Динамо»;

17.45 — «Динамо» Махачкала –:— «Крылья Советов»;

20.15 — «Зенит» –:— «Локомотив»;

20.15 — «Ростов» –:— «Акрон»;

Воскресенье, 2 ноября

12.00 — «Оренбург» –:— «Сочи»;

17.15 — «Балтика» –:— «Ахмат»;

19.30 — «Краснодар» –:— «Спартак».