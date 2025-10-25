Гид по улице Миславского: великие гимназисты, предки голландцев и торговцы сукном

Такой вид был от Богородицкого монастыря раньше. . Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Прогуливаясь в конце улицы Миславского в Казани, можно лицезреть внушительный ансамбль Богородицкого монастыря. Вместе с историческим зданием духовного училища он задавал тон всему этому району города, где при желании можно разглядеть дошедшие до нас элементы старой Казани конца XVIII века. Подробнее — в материале «Реального времени».

Здание первой мужской гимназии (Карла Маркса, 10)

Сначала гимназия, основанная в 1758 году и возглавляемая московским писателем Веревкиным, находилась на углу улиц Карла Маркса и Жуковского в деревянном, а потом каменном здании, построенном по проекту Василия Кафтырева. Позднее, в 1788—1798 годах, она закрылась. Вновь учебное заведение открыли по инициативе посетившего Казань императора Павла I, и гимназия переехала в здание, где сейчас находится Казанский университет. Тогда при ней появилась Азиатская типография, в которой в наших краях впервые напечатали Коран.

В 1807 году гимназисты обосновались в доме помещика Христофора Львовича Молоствова, отставной гвардии прапорщика и библиофила. Его дом построили по проекту архитектора Филиппа Емельянова — это будущее левое крыло гимназии. А в 1811-м переделали. Здание нарисовал преподаватель черчения и рисования В.А. Смирнов. Указывается, что стройка шла под надзором городского архитектора Я.М. Шелковникова. Тогда появился новый корпус в три этажа. В 1815-м в гимназии произошел пожар, и на пять лет учащиеся покинули ее, но потом вернулись.

Среди обучавшихся в гимназии были поэт Державин, писатель Аксаков, математик Лобачевский, химики Бутлеров и Арбузов, художник Шишкин, брат Ильича Дмитрий Ульянов.

Закрылась гимназия после революции, в 1922-м здесь открылся авиационный институт, а здание переделали под новый вуз: в 1939—1941 годах Ахмед Бикчентаев и Виктор Дубровин снесли у него церковный ярус и надстроили левое крыло.

А ныне это здание КАИ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Казанское духовное училище (Миславского, 15)

По документам это дом, где в сентябре — ноябре 1941 года располагался штаб 334-й Витебской ордена Суворова стрелковой дивизии в период ее формирования. Благодаря этому факту он и входит в реестр объектов культурного назначения.

Между тем здание, конечно, старше. На улицу Миславского смотрит часть, возведенная по проекту Василия Кафтырева еще в 1770-е, строили ее для Федора Федоровича Геркена. Родоначальник его рода, нидерландский шкипер заехал в Россию вместе с Петром I, проявив себя в битве при Гангуте, он стал офицером и дворянином.

В Казанской губернии их следы проявляются, когда Федор Геркен женился на помещице Екатерине Есиповой из села Юматово (ныне — Верхнеуслонский район). Его отец Петр участвовал во взятии Парижа, после ушел в отставку и обосновался в родном селе.

Епархия. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В 1831-м Екатерина Петровна Геркен продала владения Казанской епархии, и в двух домах (да, их было два!) начало работать Духовное училище. Здания объединили в 1875-м, и по проекту Петра Романова появилась домовая церковь. В 1892-м добавился пристрой, построенный на деньги владельца меховой фабрики и знаменитых номеров Павла Щетинкина, а церковь освятили во имя Павла Исповедника. Наконец, в 1904-м Федор Малиновский добавил еще один корпус. Все это заметно и сейчас, хотя в стилях от классицизма до национального романтизма.

Вновь епархии вернули здание в 1990-е. Сейчас здесь находится ее управление, при ней работает церковь Воскресения Христова (в советское время здесь было жилье).

Дом Урванцовых. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Урванцовых (Миславского, 12)

Еще один дом, появившийся в 1770-х по проекту Василия Кафтырев. Было бы верным назвать его по имени первой владелицы, коллежской асессорши Гурьяновой. Затем в нем жила некая А.Ф. Павлова. Гораздо позже его купил купец Никифор Степанович Урванцов, домом занимался Фома Петонди.

Урванцов торговал сукном в Гостином дворе, на современных улицах Кремлевской и Тельмана, был женат на купеческой дочке Степаниде Леонтьевне Крупениковой. Его дом серьезно пострадал от пожара 1842 года. Сын, Лев Урванцов, пристроил к нему лестницу, веранду и ретираду, а потом добавил еще и двухэтажную каменную пристройку.

Среди известных Урванцовых могут быть интересны драматург Лев Николаевич Урванцов и киноактер Николай Николаевич Урванцов, также как и брат писавший пьесы.

В XIX веке здесь жил один из ректоров Императорского Казанского университета, декан юридического факультета Евграф Осокин. А в советское время дом был перепланирован и превращен в коммуналку. В 1998 году снесли флигель. Жителей выселили в 2005-м. Отреставрировали его в 2012—2014 годах, вернув барочный облик.

Дом на углу Миславского и Большой Красной. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом железнодорожников (Миславского, 17/14)

Еще один малоэтажный дом, по некоторым данным построенный в 1940 году. Если его убрать на карте, то вы увидите площадь, которая хорошо вписывается в ансамбль Богородицкого монастыря. Здесь, кстати, работает один из старейших антикварных домов Казани, основанный Олегом и Ниной Неверовыми.

Дом Тимофеевой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Тимофеевой (Миславского, 16)

На месте симпатичного домика напротив монастыря стоял другой, построенный в первой половине XIX века, в нем жила мещанка А.М. Тимофеева. В 1852-м его переделали под классицизм и готику. Во дворе можно увидеть следы, которые, как говорят, оставили снаряды, которые запускали во время Гражданской войны из Верхнего Услона. Дом отреставрировали в 2013—2014 годах.