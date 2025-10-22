Эррол Маск в Казани — о тайнах гравитации, студенческом комфорте и научных прорывах

Предприниматель рассуждал о развитии искусственного интеллекта и настоящих открытиях

Фото: Елизавета Пуншева

Сегодня отец Илона Маска — инженер-механик и пилот Эррол Маск в рамках своего визита в Татарстан провел встречу с ИТ-сектором республики. Встреча стала не просто лекцией, а диалогом о фундаментальных вызовах, стоящих перед человечеством. Разговор затронул природу великих открытий, ограничения современной науки и среду, в которой рождаются технологии будущего. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Двигатель прогресса: случайность или система?

На встрече в казанском ИТ-парке Эррол Маск в первую очередь вновь выразил восхищение Казанью. Для него уровень развития города оказался сюрпризом.

— Инфраструктура здесь производит неизгладимое впечатление. Это город, в котором чувствуется пульс будущего, но при этом сохранена уникальная историческая душа, — сказал он, добавив, что обязательно посоветует посетить город своим сыновьям.

Затем разговор перешел к науке. Маск с самого начала обозначил свой взгляд на движущие силы технологических прорывов. По его мнению, история науки доказывает, что крупнейшие открытия часто рождаются не в результате планомерной работы институтов, а благодаря стечению обстоятельств и любопытству одиночек.

— Мы часто представляем себе прорывы в науке как результат работы больших коллективов в ведущих университетах, но это не так. Практически все великие открытия были сделаны случайно, людьми, которые думали нестандартно, — заключил он.

На встрече в ИТ-парке Эррол Маск в первую очередь вновь выразил восхищение Казанью. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

В качестве примера Маск привел расщепление атома, которое совершил не коллектив ученых, а отставной исследователь в сарае на территории университета. Еще один ключевой пример — открытие электромагнетизма Майклом Фарадеем, который начинал как помощник в лаборатории и заметил движение стрелки прибора во время уборки.

— Прорывы приходят не по плану. Они рождаются из любопытства, упрямства и готовности замечать неожиданное, — уверен предприниматель.

«ИИ — это не прорыв»

Главной темой, которая не дает ему покоя, по признанию Эррола Маска, стала природа гравитации. Он указал на парадокс: мы ежедневно наблюдаем ее действие, но не понимаем ее сути.

— Почему мы до сих пор не знаем, как работает гравитация? Мы видим в фантастических фильмах машины, которые парят в воздухе без пропеллеров, и принимаем эту идею. Наше сознание уже готово к тому, что однажды мы сможем передвигаться не по дорогам, а по воздуху, свободно останавливаясь и меняя направление. Но единственный способ достичь этого — понять природу гравитации, — отметил он.

По его словам, именно эти вопросы являются настоящими вызовами для науки, но вместо этого большинство озабочено развитием искусственного интеллекта:

— Сегодня все говорят об искусственном интеллекте, но ИИ — это не прорыв. Это эволюция вычислений, просто более сложный инструмент. Создать робота, похожего на человека, — это амбициозно, но зачем заменять человека его сложной копией? Настоящие вызовы, которые должны заставлять нас лежать без сна, глядя в потолок, лежат в другой плоскости.

Главной темой, которая, по признанию Эррола Маска, не дает ему покоя, стала природа гравитации. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Маск уверен: будущее — за изучением гравитации. Это позволит человечеству исследовать Солнечную систему, четвертое измерение и путешествовать к другим звездным системам «за секунды, а не за тысячелетия».

— И это не безумие. Ровно 100 лет назад, в 1920-е годы, величайшие умы, такие как Макс Планк, серьезно размышляли о путешествиях во времени. По какой-то причине эти исследования были заброшены. Но нам пора вернуться к ним. Нам нужно перестать принимать существующие рамки как данность и начать поощрять самое смелое, нестандартное мышление, — вдохновлял он.

Экосистема, голод и будущее прорывов

Говоря о развитии технологий, Эррол Маск высоко оценил созданную в Казани и Иннополисе инфраструктуру для стартапов:

— У нынешнего поколения в тысячу раз больше возможностей, чем было у меня. И это прекрасно, потому что такая поддержка освобождает их умы для решения сложнейших задач в науке и технике.

Говоря о развитии технологий, Эррол Маск высоко оценил созданную в Казани и Иннополисе инфраструктуру для стартапов. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Однако он сразу же обозначил потенциальную проблему изобилия. Вспомнив истории Билла Гейтса и Стива Джобса, которые создавали будущее в гаражах, Маск задался вопросом: «Не теряем ли мы ту самую среду, которая взращивает гениев?» По его мнению, наряду с современной инфраструктурой, для прорывов необходимы личная решимость и «интеллектуальный голод».

— Главный вопрос: где искать эти прорывы? Опыт подсказывает, что они редко рождаются в системе, где ученые зависят от грантов и боятся рисковать. Если вы хотите, чтобы что-то было действительно сделано, поручите это частным предприятиям и отдельным новаторам. Тем, кто заинтересован в результате, а не в сохранении финансирования. Именно там, на кухне, в гараже или в маленькой лаборатории, следующий Фарадей или Гудьир сможет изменить мир, случайно открыв то, о чем мы даже не смеем мечтать, — резюмировал Маск.