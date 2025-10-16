«Тропа Ежа» как живая лаборатория для школьного урока биологии

Для учеников Татарской гимназии №2 провели урок биологии на открытом воздухе

Фото: Дмитрий Печенкин

Необычный урок биологии для девятиклассников казанской гимназии №2 организовало Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Школьники в сопровождении экскурсовода прошли «Маршрутом Ежа» и смогли в естественной среде познакомиться с местной флорой и фауной лесопарка. Как грибы помогают расти деревьям, наличие какого лишайника говорит о чистоте окружающей среды, почему на деревьях обитают водоросли — ответы на все эти интересные вопросы ученики получили на уроке под открытым небом. Подробности — в материале «Реального времени».

Где найти «Тропу Ежа»?

«Маршрут Ежа» — это второй маршрут интерактивной экотропы СИБУРа, который появился в лесопарке «Лебяжье» в этом году. Первый маршрут — «Лисы» — открылся здесь же годом ранее. Вся экотропа расположена на территории казанского участка «Волжской тропы» — большого туристического маршрута, который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане.

Маршрут «Ежа» занимает часть пути от улицы Васильченко до озера Глубокого. Его протяженность — 2 километра, ровно столько проходит за день еж. На экотропе можно встретить более 300 различных видов растений. Деревьев также предостаточно: клены, сосны, липы, орешник, ели, дубы. Летом экотропа изобилует и ягодами — здесь растут малина и ирга.

Экотропа помогает понять взаимосвязь человека и природы. И помогает ответить на вопрос: зачем лесу человек, а человеку лес? Именно поэтому на маршруте расположены интерактивные объекты, которые раскрывают эту тему, приглашая к осознанному диалогу с природой.

На маршруте расположены интерактивные объекты, которые раскрывают тему, приглашая к осознанному диалогу с природой. Дмитрий Печенкин

Биологический практикум в лесу

«Тропа Ежа» — это еще и один из инструментов обучения для детей. Посещение этого маршрута — не просто экскурсия, а знакомство с флорой и фауной в естественной среде.

Обучение начинается сразу на входе в лес. Первым делом экскурсовод Нафис Мухаметгалиев обратил внимание ребят на ягель — это лишайник, который является индикатором чистоты воздуха, так как он очень чувствителен к загрязнениям.

— Рядом с этим лесом располагается завод «Казаньоргсинтез». Но, несмотря на наличие промышленного объекта рядом, в лесу много индикаторов, которые указывают нам, что воздух в данной местности остается чистым, — подчеркнул он.

«Тропа Ежа» организована так, что задействованы различные органы чувств человека: зрение, осязание, слух, вкус и обоняние. Каждому чувству посвящена отдельная станция маршрута.

Школьники в сопровождении экскурсовода прошли «Маршрутом Ежа» и смогли в естественной среде познакомиться с местной флорой и фауной лесопарка. Дмитрий Печенкин

Летом, прогуливаясь по лесу, можно наслаждаться пением птиц, запахами цветов и угощаться ягодами. У осени свои бонусы — ребята смогли услышать, как падают листья, вдохнуть запах мокрой травы, сырой земли, прелой листвы и влажной древесины.

Впрочем, птицы тоже еще не покинули лес, на станции «слуха» удалось услышать перезвон синиц. Для школьников стало открытием, что зимой синицы становятся мясоедами. Они охотно склюют и само мясо в любом виде и изделия из него. А самой излюбленной пищей синичек является сало. Теперь школьники знают, чем угощать желтогрудых птичек наступающей зимой.

Открытий за три часа прогулки для школьников было немало. Например, что важной частью лесной экосистемы являются водоросли. Оранжево-красный налет на коре березы, который многие считают болезнью, и есть те самые водоросли, но они не приносят дереву вреда.

Такой формат урока позволил школьникам не только получить теоретические знания, но и увидеть природу своими глазами, что способствует более глубокому пониманию и бережному отношению к окружающему миру.

На станции «слуха» удалось услышать перезвон синиц. Дмитрий Печенкин

— Для воспитания детей это очень полезный формат обучения. Подрастающему поколению полезно знать биологию, тем более знакомиться с природой родного края. Читать по учебникам — это одно, а видеть все вживую — это совсем другое. Сколько полезной информации получили. Здесь все девятиклассники, многие из них планируют сдавать ОГЭ по биологии. Думаю, непосредственно на примерах знания лучше впитаются, запомнятся, нежели они будут их заучивать по книжкам. Ну и пригодится для будущего, если вдруг они решат свои жизни связать с профессиями, связанными с экологией или биологией, — рассказала классный руководитель школьников Эльвира Архипова.

«Это что-то новое и интересное»

Одна из станций-чувств экотропы — осязание, или «Босоногая тропа». На ней можно пройтись по камням, натуральному лесному дереву босиком. В силу погодных условий школьники не решились опробовать. Но с удовольствием испытали станцию «Смени угол обзора», где можно прилечь на деревянную поверхность и отдохнуть, устремив взгляд в небо и к кронам деревьев.

Открытий за три часа прогулки для школьников было немало. Дмитрий Печенкин

Завершилась прогулка на станции «Площадка тихого отдыха», где можно просто посидеть и помедитировать. Для школьников здесь была запланирована интеллектуальная игра. Тут уже процесс обучения биологии вышел за рамки природы лесопарка «Лебяжье». Дети узнали, что до обнаружения нефти в качестве топлива использовали жир кита, в основном для осветительных ламп. И то, что в начале ХХ века бобры в России были на грани исчезновения из-за того, что шубы из натурального меха бобра ценились у представителей знати из-за водонепроницаемых качеств.

Прогулка по экотропе стала для школьников отличной образовательной площадкой для живого изучения биологии в природных условиях, а чистый воздух и взаимодействие с природой взбодрили и подняли настроение.

— Мне сегодняшняя экскурсия очень понравилась. Это было что-то новое, интересное. Я никогда так вот не ходила по лесу, разглядывая растения и деревья, тем более в сопровождении экскурсовода. Очень много нового узнала об окружающей нас природе, — поделилась впечатлениями ученица 9 «Б» класса Малика Биктимирова.

— Мне очень понравилось наше сегодняшнее взаимодействие с природой. Это очень вдохновляющее что-то. Ты прикасаешься к природе и, можно сказать, разговариваешь на одном с ней языке. По-другому увидели на первый взгляд такие обычные вещи, как муравейник или дерево. Все очень интересно и познавательно, — рассказала Амалия Саляхова, ученица 9 «А» класса.

Прогулка по экотропе стала для школьников отличной образовательной площадкой для живого изучения биологии в природных условиях. Дмитрий Печенкин

Малика Сафина готовится к сдаче экзамена по биологии.

— Я хочу стать психологом. И считаю, что у природы тоже есть своя психология, которую очень важно нам изучать, потому что нужно уметь держать баланс между человеком и природой. Я буду сдавать экзамен по биологии. На этой экскурсии я узнала много чего нового, уверена, мне эта информация обязательно понадобится. Ну и наполнилась энергией и перезагрузилась. Было здорово, — отметила она.