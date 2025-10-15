«Зеленое дерби» было слабым, но показало, в чем запас прочности «Ак Барса»

Хмелевский забил, Бердин выручал, а «барсы» победили в Уфе впервые за три года

«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Салавата Юлаева»: на этот раз в Уфе и со счетом 4:1. Прежнего антуража «зеленого дерби» не ощущалось, но некоторые плюсы от игры найти удалось. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сложности «Салавата Юлаева»

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» находится в ранге аутсайдера чемпионата. Уфимцы сократили бюджет клуба и потеряли всех своих лидеров. В том числе лучшего бомбардира прошлой «регулярки» КХЛ Джошуа Ливо, который ушел в «Трактор». Итогом таких изменений стало падение команды на последнюю строчку общей турнирной таблицы. С начала сезона «Салават» одержал всего три победы, набрав восемь очков.

В связи с этим немного упала ценность «зеленого дерби». «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встречались в сентябре в Казани и матч завершился легкой победой хозяев. При этом «барсы» на тот момент находились в кризисе, а в прессе вовсю обсуждали отставку тренерского штаба Анвара Гатиятулина. Но к середине октября казанская команда успела разогнаться и подошла ко второй очной битве с «юлаевцами» с серией из четырех побед подряд. Шансов у «Салавата» было немного, что сильно уменьшало привлекательность дерби.

К тому же в Уфе испытывали проблемы с составом. Мало того, что в целом нынешний набор игроков далек от сильнейших в лиге, так еще и пару лидеров команды получили травмы. Главной сложностью был вылет из ротации форварда Данила Алалыкина, лучший бомбардир «юлаевцев» пропускал игру с «Ак Барсом».

Единственной интригой оставалось появление экс-лидера «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского. Американский нападающий в конце сентября по обмену попал в «Ак Барс» и во вторник ему предстояло впервые выйти на лед в Уфе в форме другой команды. За казанцев новичок еще не забивал, его «сухая» серия слишком затянулась, поэтому все ждали от него голов именно против «Салавата».

Гол Хмелевского

Хмелевский в итоге, действительно, размочил свой лицевой счет в «Ак Барсе» именно в Уфе. Но произошло это уже при счете 3:1 во втором периоде. Нападающий поставил точку в трехходовке, которую ему организовали Митчелл Миллер и Григорий Денисенко при розыгрыше большинства.

Американский хоккеист после заброшенной шайбы победно вскинул руки вверх и отпраздновал со своими партнерами по «Ак Барсу». Такое поведение Хмелевского не понравилось местным болельщикам, которые заслуженно освистали экс-лидера «Салавата». Сам нападающий оказался не готов к такому приему на арене в Уфе и даже обиделся.

— Конечно, эмоции положительные. Я играл три сезона за Уфу, здесь меня встречают замечательные фанаты. Обидно, что меня освистали после гола, но я понимаю их чувства. Хорошо, что удалось забить сразу. Я знаком с их вратарями, они классные, могли бы остановить мой бросок. В хоккее бывает всякое, и мне немного повезло, — сказал Хмелевский в эфире телеканала ТНВ.

Игра на контратаках

Другим героем встречи стал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин. Уроженец Уфы подтащил команду в начале матча и с середины третьего периода. Голкипер действовал уверенно, не давая хозяевам реализовать их моменты. В самом старте поединка Бердин отразил три подряд броска нападающих «Салавата» и, фактически, начал победный спурт команды.

На 2-й минуте игры после сейва вратаря шайбу на своей половине площадки подхватил Брэндон Биро и побежал в контратаку. Легионер «барсов» отпасовал на Илью Сафонова, который точным броском в «девятку» открыл счет — 1:0. Еще одну контратаку гости организовали в середине периода. Кирилл Семенов получил длинную диагональ от Миллера и подкидкой отдал на Дмитрия Яшкина, подрезавшего шайбу в ворота — 2:0.

Стоит заметить, что «Салават» владел инициативой с самых первых секунд матча. Такая активность хозяев сыграла против них самих. По сути подопечные Виктора Козлова лишь облегчили задачу казанцев, которым оставалось только выбегать в контратаки. Ставка Анвара Гатиятулина сработала на «отлично». Но свою шайбу «юлаевцы» забили — спустя 40 секунд Григорий Панин броском издали сократил отставание в счете до минимума — 2:1. Впрочем, в конце периода Степан Фальковский восстановил разницу — 3:1.

Запас прочности «Ак Барса»

«Ак Барс» впервые с сентября 2022 года победил в Уфе. Казанцы не могли выиграть у «Салавата Юлаева» на выезде целых восемь матчей подряд. Жаль только, что серия оборвалась во многом из-за чрезмерной слабости уфимцев. Прежнего антуража «зеленого дерби» не ощущалось.

Но плюсы от матча все же были. Игра показала, в чем именно кроется запас «Ак Барса» для улучшения результатов в турнирной таблице. Во-первых, казанцы наладили действия при реализации большинства. С приходом Константина Шафранова «барсы» забросили уже три шайбы с розыгрыша «лишнего» в двух играх.

Во-вторых, начал забивать Хмелевский. Команда пока легко обходится и без голов новичка, но долго это продолжаться не может. Американцу пора приходить в себя и быть готовым взвалить бремя лидерства в будущие сложные времена. В-третьих, до сих пор пребывает в каком-то странном состоянии Александр Барабанов. В уфимском матче прошлогодний лидер казанцев запомнился лишь глупейшим пятиминутным удалением за колющий удар соперника. С ЦСКА нападающий забил только вторую шайбу в сезоне. Ждут от него гораздо больше результативных действий.

Гатиятулин реагирует на подобные вещи с оптимизмом. Тренер «Ак Барса» вновь повторил, что команда потихоньку начинает приходить в себя и выполнять ранее задуманные установки.

— Мы ведем ежедневную работу над всеми компонентами, в том числе над меньшинством. Разбираем соперника, тренируем свои действия. Сегодня удалось реализовать свой план. Нам не хватало стабильности, в сентябрьских играх приходилось искать сочетания, потому что каждому новому игроку для адаптации в команде необходимо от 10 до 20 матчей. Кто-то добавился к нам прямо перед сезоном, кто-то уже по ходу. Как раз где-то к десятому матчу появилась стабильность. И благодаря этому появился баланс в звеньях, — сказал Гатиятулин.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — Сафонов (Биро, Бердин, 02:02);

0:2 — Яшкин (Семенов, Миллер, 13:00);

1:2 — Панин (Берлёв, Кузнецов, 13:38);

1:3 — Фальковский (Князев, Алистров, 19:04);

1:4 — Хмелевский (Денисенко, Миллер, 34:43, 5х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 октября в Новосибирске с «Сибирью», в 15:30 по московскому времени. Пока же у команды Гатиятулина продолжается серия из пяти побед подряд. Казанцы уже поднялись на 4-е место в Восточной конференции и отстают от лидирующего «Металлурга» всего на пять очков.