На фоне всеобщего роста цен казанское такси дешевеет и рискует сойти с дистанции

На рынке сложилась парадоксальная ситуация: на фоне роста цен на бензин и автомобили падают спрос на услуги извоза, заработки водителей и таксопарков

По данным «Реального времени», услуги такси в Казани за год — с сентября 2024 года по сентябрь 2025-го подорожали почти на 11%, но при этом их стоимость снизилась на 5,11% по сравнению с июнем 2025-го, когда повсеместно, включая Казань, был отмечен 10-процентный ее рост по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Этот парадокс, наблюдающийся на фоне обещанного экспертами дальнейшего роста цен на поездки, роста стоимости бензина и комплектующих для ремонта автомобилей, вызывает опасения у владельцев таксопарков и таксистов. О причинах, по которым на фоне всеобщего подорожания этот вид услуг начал дешеветь, противоречиях и сомнительных перспективах рынка такси — в материале «Реального времени».

Осенний ценопад

Согласно выборкам «Реального времени», составленным на основании данных о поездках в рамках договора с сервисом «Яндекс Такси», средняя стоимость 1 километра в Казани в сентябре 2025 года составила 59,59 рубля, тогда как в сентябре 2024 года она составляла 53,79 рубля, а в среднем цена 1 км за минувший год выросла на 10,76%.

Однако в июне 2025 года, когда сервис «Яндекс Такси» официально объявил о 10-процентном подорожании услуг по сравнению с июнем 2024-го, средняя стоимость 1 км поездки в Казани, по данным издания, составляла 62,79 рубля. То есть за три последних месяца она снизилась на 5,11%.

Рассчитанная на основании данных «Реального времени» средняя стоимость 1 минуты поездки в сентябре 2025 года составила 32,28 рубля, средняя стоимость 1 минуты поездки в июне 2025 года — 33,16 рубля. Снижение цены минуты поездки за три последних месяца составило 2,65%.

При этом, по данным «Реального времени», в периоды пикового утреннего, дневного и вечернего спроса на такси цена 1 км поездки в сентябре 2024 года поднималась до 110—120 рублей, тогда как в сентябре 2025 года она достигала 140—240 рублей.

Сервис «Яндекс Такси» приводил другие данные о цене минуты в июне 2025 года и сообщал о том, что за период с июля 2024 года по июнь 2025 года средняя стоимость минуты поездки в Казани выросла на 10% — с 22 до 24 рублей. Разница в цифрах объяснима: выборка «Реального времени» основана на сравнительно небольшом массиве данных и поездках с ограниченной географией. Но она подтверждает общую тенденцию.

Рост цен на топливо агрегатором не учитывается

В «Яндекс Такси» «Реальному времени» сообщили со ссылкой на официальные данные, что цену поездки сервис формирует математически, рассчитывая ее несколько раз в минуту в приложении — разница между спросом и предложением влияет на цену: чем больше заказов и меньше свободных такси, тем больше коэффициент. В целом цена поездки является результатом комбинации: стоимости подачи, суммы за километры и минуты по выбранному тарифу, дополнительных опций, если есть, надбавки при повышенном спросе. Главным образом на перемену цены конкретной поездки влияет текущее соотношение спроса и предложения в данном районе.

— Алгоритмы динамического ценообразования в сервисе реагируют на резкие изменения спроса (праздники, массовые события, начало учебного года и т. п.) и количество свободных водителей на линии без заказа, — указали в «Яндекс Такси». — Рост цен на топливо не учитывается — это не автоматическая причина немедленного роста цен на такси.

На вопрос, связаны ли колебания тарифа с ростом цен на бензин, нам ответили, что только частично и подорожание горючего не является здесь единственным или основным фактором. И указали:

расходы на бензин влияют на издержки водителей и таксопарков, поэтому удорожание топлива повышает переменные расходы поездки и дает основание для повышения в долгосрочной перспективе;

основной детерминант цен на конечный чек — соотношение спроса и предложения услуг.

«Люди не хотят работать за копейки»

Директор таксопарка «Блэк авто» Айрат Гатин подтвердил, что осенью 2025 года цены на такси «рухнули»:

— Я оцениваю ситуацию по заработку водителей. Высший сегмент стал меньше пользоваться спросом. Очень много машин класса Комфорт + простаивает, они уже не вытягивают нормальный уровень заработка. И отток туристов тоже дает о себе знать: летом благодаря им на такси был повышенный спрос. Ну, и сказывается общая ситуация на рынке — заказов меньше. Только экономсегмент еще пользуется спросом, но заработки водителей там сейчас значительно меньше, чем летом.

Гатин допускает, что такси может вообще сойти с дистанции, потому что доходы водителей падают, а стоимость бензина и стоимость эксплуатации машины тоже растут. После того, как заработает в полную силу закон о локализации такси, ситуация еще усугубится.

— Уже сегодня люди не хотят работать за копейки, — говорит он. — Это ведь тяжелый труд, чаще всего по 12 часов за рулем. Водитель такси, чтобы оставаться на плаву, должен сегодня зарабатывать 8—12 тысяч рублей за смену, а если он будет получать, как сейчас 5 тысяч, то только покроет аренду и бензин.

По мнению Айрата Гатина, сейчас угроза банкротства нависла и над всеми таксопарками, работающими на кредитных авто. Он полагает, что компании, закредитованность которых достигла 80% или превысила эту цифру, разорятся, как только половина парка у них «встанет» из-за отсутствия спроса или водителей.

Он также отметил, что цены на рынке такси диктует Яндекс, и эти цены не всегда адекватны, с точки зрения водителя.