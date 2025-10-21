Час икс для дачников наступит 1 марта: чем грозят собственникам участков придорожные полосы

Желающим построить дом поближе к дороге стоит поторопиться

Фото: Реальное время

Придорожная полоса шириной 50 и длиной около 800 метров «съела» часть территории СНТ «КОМЗ-2» в пригороде Казани. В редакцию «Реального времени» обратились садоводы, которые об этом узнали недавно — когда столкнулись с трудностями при регистрации недавно построенных домов. Владельцы участков переживают, что могут их лишиться. Опасения подогреваются слухами о строительстве новой дороги, для которой якобы и «зарезервировали» широкую придорожную полосу. Она, в свою очередь, налагает серьезные ограничения в соответствии с утвержденным 25 сентября российским правительством новым Положением о придорожных полосах автомобильных дорог. О слухах, требованиях к владельцам земельных участков в границах приграничных полос и ограничениях, которые вступят в силу 1 марта 2026 года, — в материале «Реального времени».



«Садоводам не разъяснили»

В «Реальное время» обратились садоводы из СНТ «КОМЗ-2», расположенного рядом с поселком Березовка, после того как некоторые владельцы столкнулись с проблемой регистрации вновь построенных домов на своих участках. Сложности были связаны с тем, что часть участков в СНТ оказалась в границах установленной приказом республиканского Минтранса 50-метровой придорожной полосы автодороги Киндери — санаторий «Крутушка». В итоге дома хоть и не сразу, но были зарегистрированы, а вопросы у садоводов остались.

— Ранее никто из нас с ограничениями, связанными с придорожной полосой, не сталкивался, — говорит дачница Венера Гибадуллина. — И то, что сейчас на коротком отрезке дороги в Кульсеитово вдоль нашего СНТ появилась ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий), вызывает опасения, что дома на участках, попавших в зону ограничений, могут снести. Тем более что садоводам не сообщили о том, что установили зону ограничений, и не разъяснили, для чего внесены такие изменения.

Часть участков в СНТ оказалась в границах 50-метровой придорожной полосы автодороги Киндери — санаторий «Крутушка». Инна Серова / realnoevremya.ru

По словам Гибадуллиной, слухи о расширении дороги на Крутушку через сады КОМЗа идут не первый год и очень беспокоят садоводов. Она подчеркнула: большинство членов СНТ — пенсионеры со скромным достатком, многие из них за последние годы заменили старые щитовые домики на новые дома, поставили теплицы. Однако сейчас, обеспокоенные слухами, садоводы не торопятся вкладывать средства даже в ремонт и реконструкцию своих строений. Они очень боятся лишиться своих дач: купить участок, построить дом в новом месте им будет не по карману и не по силам. А ведь для многих стариков дача жизненно необходима: мало кто хочет проводить лето в стенах городской квартиры.

— Для пенсионеров расположение нашего СНТ очень удобно, особенно для тех, кто живет в Дербышках, — пояснила собеседница. — Можно доехать и автобусом, и электричкой. А в форс-мажорной ситуации — и пешком дойти хотя бы до остановки городского транспорта.

Кроме того, в СНТ строят жилые дома молодые семьи. Ирина Хамидуллина из Дербышек рассказала «Реальному времени», что их семья приобрела участок в СНТ и намерена строить дом, потому что в двухкомнатной хрущевке с двумя детьми тесно, а купить новую квартиру им не по карману.

В СНТ строят жилые дома молодые семьи. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Мы вкладываем в этот дом материнский капитал, взяли посильный кредит и хотим построить дом площадью около 100 квадратных метров, где и детям места будет вдоволь, и воздух свежий будет, и двор свой зеленый. И детсад есть рядом — в Березовке, и в школу детей отсюда автобус возит. И, главное, такой дом в СНТ мы потянем. А вот ипотека на 25—30 лет под чудовищный процент нам точно не подходит, потому что максимум, что мы с мужем осилим, — крошечную студию в многоэтажке на окраине Казани. Убивать на нее полжизни просто смысла нет! Но нам хочется быть уверенными, что наш дом не снесут из-за какой-нибудь дороги или строительства «человейника», — объяснила она.

Хамидуллина тоже опасается, что придорожная полоса, в которую попадает часть присмотренного ею участка, как минимум вызовет сложности с регистрацией дома, а как максимум — грозит сносом дома в будущем. Второй дом ее семья не построит.

Дорожный тупик

— Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования регионального значения Киндери — санаторий «Крутушка» установлена приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 24.05.2021 №195 в соответствии с действующим законодательством по земельно-имущественным отношениям и автомобильным дорогам, — сообщили «Реальному времени» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ведомстве не пояснили, почему придорожная полоса дороги, соединяющей Киндери с Крутушкой, установлена там, где сама эта дорога отсутствует, так как автомобильное движение на Крутушку в этом направлении в принципе невозможно: моста через реку Киндерку нет, и, проехав мимо Березовки в Кульсеитово и далее, на Крутушку в конце пути придется любоваться с противоположного берега. Также в республиканском Миндортрансе не подтвердили и не опровергли слухи о возможном строительстве новой дороги на Крутушку в этом направлении.

Придорожная полоса дороги, соединяющей Киндери с Крутушкой, установлена там, где сама эта дорога отсутствует, так как автомобильное движение на Крутушку в этом направлении в принципе невозможно. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждено Постановлением правительства России от 27.09.2025 №1486 и вступает в силу с 01.03.2026 года, — пояснили в министерстве. — Оно определяет порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении и о прекращении существования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных дорог и порядок получения от владельца автомобильной дороги согласования строительства, реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог.

Не согласуют — не построишь

Новое положение о придорожных полосах автодорог налагает на владельцев земельных участков в их границах с 1 марта 2026 года ряд важных ограничений и обязанностей. В частности, оно их обязывает:

осуществлять деятельность при условии недопущения нанесения вреда автомобильным дорогам и входящим в их состав искусственным дорожным сооружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

получать согласование владельца автодороги на строительство и реконструкцию объектов в границах придорожной полосы.

Несогласованные объекты могут быть снесены. Правда, нельзя будет демонтировать объекты, размещенные в придорожных полосах до вступления в действие положения, то есть до 1 марта 2026 года. Также Положение не будет применяться к отношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов, которые осуществляются на основании разрешения на строительство, выданного до этой даты, или начаты до этой даты без разрешений на строительство (в случае, когда такое разрешение не требуется).

Во всех остальных случаях возможен отказ в согласовании, если, в частности:

у владельца автодороги нет полномочий на предоставление согласования;

объект, планируемый к строительству или реконструкции, не предусмотрен частью 8 статьи 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» (это объекты капитального строительства, объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, объекты дорожного сервиса, линий связи и сооружений связи, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели);

строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;

строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории.

«Это и есть вариант развития»

В пригородах Казани и других крупных татарстанских городов многие СНТ расположены вдоль дорог, и именно в них участки выше всего ценятся за транспортную доступность. Там стараются покупать участки и строить жилые дома по доступным ценам молодые семьи. И именно для собственников этих СНТ ситуация может вскоре пойти по сценарию СНТ «КОМЗ-2».

— Земля — дело очень тонкое, — говорит заслуженный архитектор РФ Вячеслав Нилов. — Иногда нам кажется: ух ты, вот хорошая полоска, давай ее застроим! Однако зачастую это невозможно в связи с планами на перспективу. Боюсь огорчить, что в большинстве случаев вам скажут, почему эти участки нельзя использовать.

Он добавил, что сам он готов участвовать в формировании какой-то жилой структуры на этих придорожных полосах и использовать свой 25-летний опыт руководства проектной организацией «Челны-проект».

Что же касается перспектив собственников СНТ «КОМЗ-2», то Вячеслав Нилов однозначно высказался за его «модернизацию и оживление», а не уничтожение, как и других пригородных садовых товариществ:

— Мое отношение к строительству там жилых домов — крайне положительное! Я воспринимаю его как жизненную альтернативу, как часто говорят, «человейникам» и этим убогим жилым пространствам, которые предлагают строители молодым и многодетным семьям. Эта политика, когда молодым семьям предлагают студии, так называемые «шуваловки», в 18 квадратных метров, с мини-душем и мини-туалетом, я думаю, еще аукнется, и ей сама жизнь оценку даст. Это просто позор! Как в них растить ребенка, как создавать семью? А двух-трехкомнатную квартиру молодая семья себе позволить не может, поскольку сегодня ипотека выглядит скорее как изощренная схема отъема денег у населения. К сожалению, на рынке не образовалось предложение по достойным, комфортным, скромным домам. И если жизнь проросла вот так — в садоводческих обществах — это просто замечательно!

Вячеслав Нилов обрисовал идеальный, с его точки зрения, дом для молодой семьи, который вписывается в схему обновления СНТ и требования к «инфраструктуре»:

площадь дома — от 48 до 84 квадратных метров (аналог идеальной советской двух-трехкомнатной «семейной» квартиры);

количество комнат — не менее трех;

площадь участка — от 7 соток;

обязательное условие — наличие газа (иначе прогоришь на отоплении);

ширина дорог в СНТ, обеспечивающая проезд автомобилей;

отсутствие препятствий для объединения, увеличения земельных участков и строительства.

— Буквально недавно замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев говорил о том, что наши садоводческие товарищества не развиваются, — напомнил Нилов. — А вот это и есть вариант их развития, и, значит, надо всячески помогать и участвовать в этом развитии. Я готов выступить инициатором такого пилотного проекта и образцового строительства двух-трех домов на территории любого СНТ, чтобы на примере показать, как это возможно.

— Приобретая земельный участок, даже такой, на котором уже стоит дом, и планируя этот дом реконструировать или строить новый, надо помнить, что наличие строений на этом участке не гарантирует вам реализацию ваших планов, — говорит руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Чтобы не было вот таких сюрпризов, единственное, что тут можно сделать, — это заказать до покупки ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Только этот документ ответит вам на все вопросы — возможно ли там строительство, конструкция, с кем их придется согласовывать, какое там пятно застройки, не находится ли он в зоне придорожной полосы.