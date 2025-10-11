Новости общества

Общество

Посмертная жизнь Элен Бессет

00:00, 11.10.2025 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»

«Двадцать минут тишины» — первый и пока единственный переведенный на русский язык роман французской писательницы Элен Бессет

Посмертная жизнь Элен Бессет
В коллаже использована фотография Элен Бессет с сайта Radio France. Фото: Реальное время

Элен Бессет — учительница, жена пастора, официантка, уборщица и писательница. Ее романы высоко оценили видные французские писатели второй половины XX века — Раймон Кено, Маргерит Дюрас и Натали Саррот. Книги Бессет дважды попадали в шорт-листы Гонкуровской премии. Однако она умерла в 2000 году в полном забвении и нищете. Ее начали читать лишь после смерти, когда сыновья передали архивы Бессет исследователям. А в этом году ее впервые перевели на русский язык. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, кем была Элен Бессет, почему ее не поняли современники и что из себя представляет роман «Двадцать минут тишины».

Рождение

Элен Бессет родилась 31 августа 1918 года в пригороде Парижа в семье таксиста и продавщицы парфюмерии. Девочка хорошо училась и взахлеб зачитывалась книгами Луи-Фердинанда Селина, Колетт, Поля Валери и Шарля Пеги. Одновременно с этим и сама писала стихи, пьесы, романы, а также вела дневник, который в 1935 году прочитала ее мать. Прочитанное женщину растревожило, и она повела дочь к врачу, который посоветовал Элен перестать писать. Это было первое, едва заметное подавление ее творчества и предвестник многочисленных испытаний, с которыми Элен предстояло столкнуться на пути к читателям.

После школы Элен хотела продолжить учебу в университете, но мать была против. Она записала ее на экзамен для учительниц, чтобы дочь сразу же пошла зарабатывать деньги, в которых так нуждалась семья. Сдав успешно экзамен, Элен нашла работу, но не в школе, а в детском саду в департаменте Орн. Там она встретила будущего мужа, пастора Рене Брабана, с которым у нее родились двое сыновей — Эрик и Патрик. Младшему сыну было всего несколько недель, когда она в 1946 году вместе с детьми отправилась к мужу в Новую Каледонию, островное государство в Тихом океане. «Меня «вдохновляло» делать добро, как принято говорить, среди пьяниц. Но это вдохновение длилось недолго», — писала Бессет в автобиографии. В конце 1948 года она оставила детей на няню и вынужденно уехала в Сидней. Известно, что причиной поездки в Австралию было лечение. Но есть несколько версий: по одной — она поехала лечиться после выкидыша, по другой — лечить инфекцию после удаления аппендицита.

Скриншот с сайта Википедия

В Сиднее Элен прожила девять месяцев. Она не только проходила лечение, но и работала на косметической фабрике, а еще исследовала город. Бессет пересекала его с востока на запад и с севера на юг, передвигалась пешком, на автомобиле, поезде, трамвае и пароме. Позже все ландшафты Сиднея и его урбанистические особенности Бессет отразила в романе «Голубая дорога» (1960). Кстати, именно этот роман еще при жизни писательницы в 1986 году лег в основу первого исследования ее творчества. Но не в контексте самой писательницы, а как один из источников отражения Сиднея в литературе.

Во время пребывания в Австралии Элен заподозрила мужа в изменах, потом ее тревожные мысли подтвердились. Младшего сына она оставила с отцом, а вместе со старшим вернулась в 1949 году во Францию, где подала на развод.

После возвращения на родину Бессет очень много писала — пять книг за четыре года. Еще в Новой Каледонии она познакомилась с французским пастором и этнологом Морисом Ленаром, который читал ее заметки в местной газете. Элен передала ему свои рукописи, тот, в свою очередь, показал их писателю и тоже этнологу Мишелю Лейрису. От Лейриса они попали к Раймону Кено. Так прошел знаменательный для Элен Бессет 1952 год, когда знаменитый французский писатель принял ее в издательстве Gallimard. Можно предположить, что создатель и разрушитель форм, чувствительный к языку Кено был очарован романами Бессет, которые к тому же неплохо перекликались с созданными им мирами. Кстати, в тот же день у Бессет была назначена встреча с французским активистом Франсисом Жансоном, который представлял издательство Seuil — маленькое, независимое и более подходящее к текстам Элен. Но она находилась под впечатлением от самого Кено и его влияния в литературном мире, поэтому сразу же подписала контракт с Gallimard.

Падение

В течение двух десятилетий у Элен Бессет вышло 13 романов и одна пьеса. Ее роман «Лили плачет» (1953) получил высокие отзывы критиков и премию Каза. Через год вышел роман maternA (1954), следом — «Двадцать минут тишины» (1955). Обе книги попали в шорт-листы Гонкуровской премии, среди членов жюри которой был Кено. Но несмотря на его поддержку, а также восторженные отзывы со стороны Натали Саррот и Маргерит Дюрас, книги Бессет полностью провалились в продажах. Стартовые тиражи ее романов не превышали пятисот экземпляров, которые продавались плохо, поэтому допечаток не было.

скриншот с сайта IMEC Archives

Издательство сделало ставку на роман «Маленькие Лекок» (1956). Элен создала три версии этой книги, одна из них была написана «на доступном французском». Это был более простой язык и более простая форма, а не та экспериментальная литература, которой отличалась вся проза Бессет. Вообще, современники говорили об Элен как о достаточно жесткой натуре, которая не готова поступиться принципами ради денег и писать «облегченные» тексты. Но в тот момент она в одиночку содержала сына Эрика, и денег, мягко говоря, не хватало. Поэтому Бессет подвинула свою гордыню и сделала ставку на коммерческий успех более простого текста, чтобы добиться желаемой известности у читателей. И это сработало. Продажи действительно начали расти, и у Бессет на горизонте замаячила любовь широкой аудитории.

Но вдруг объявилась дальняя знакомая Бессет и почти однофамилица героини романа (на французском их фамилии отличались всего на одну букву). Она обвинила Элен в том, что писательница якобы отразила в романе ее жизнь в очень неприглядном свете. Лекок наняла жесткого адвоката, который во время судебного процесса поливал Бессет грязью и намекал, что она добилась публикации книги «через постель». Суд и то, что ее публично практически назвали проституткой, было для Бессет невыносимым испытанием, тем более что когда-то она была женой пастора. Настолько невыносимым, что спустя 30 лет Элен с горечью писала об этом в автобиографии:

Я не проститутка, меня никогда не содержали, и я никогда не болела сифилисом или гонореей.
Я пыталась не умереть от голода, и это меня изнурило.

Последствия этого судебного разбирательства оказались еще жестче. Жители небольшого селения, где Элен работала учительницей, внимательно следили за происходящим. И вскоре в администрацию школы посыпались письма, в которых родители обвиняли Бессет в чрезмерной свободе, частых поездках в Париж и любовных связях. В результате ее уволили с полным запретом работы в системе образования, а издательство сняло «Маленьких Лекок» с продаж. Репутация Элен была растоптана. Другие издательства не хотели иметь дело со скандальной писательницей. Бессет пришлось искать более низкие должности — гувернантки, компаньонки, домработницы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем временем продажи других книг Элен Бессет все падали и падали. В итоге Кено сдался, и, по словам самой писательницы, попросил ее больше не писать. После этого Элен жила в нищете, перебивалась низкооплачиваемыми подработками, едва выживала. В 1973 году вышла ее последняя прижизненная книга, после чего Бессет погрузилась в литературное забвение, которое продлилось до ее смерти в 2000 году. Однако все это время она продолжала писать. Исследователи предполагают, что в общей сложности Бессет написала около пятидесяти произведений.

Возрождение

Силами поэта Клода Ройе-Журну, знакомого с творчеством Бессет, и студента-филолога Жульена Дуссино, который впоследствии стал ее биографом, писательница вышла из молчания. В 2006 году издательство Laurelli выпустило семь книг Элен Бессет, а с 2017 года Le Nouvel Attila взялось за издание всех произведений писательницы. Ее романы начали заново, а иногда и впервые, читать во Франции, несколько книг перевели на английский язык. В этом году вышла первая книга Элен Бессет на русском языке в переводе Алексея Воинова — «Двадцать минут тишины».

Это вроде как детектив, криминальная история, в которой сын убил отца. Или не убил? Или это была мать? Или они оба? «Это роман, который пишется и читается почти что без света. Поэтому-то никто ничего не может в нем разобрать», — сразу же предупреждает нас писательница. Бессет перечисляет персонажей, элементы внутренней и внешней обстановки, а также действия, которые постоянно мечутся и противоречат друг другу. Потому что факты здесь неважны, важны эффект и атмосфера.

Элен Бессет с сыном Эриком. скриншот с сайта En attendant Nadeau

Убийство произошло на респектабельной вилле. Убит миллионер. Предположительный убийца — пятнадцатилетний сын. Но показания свидетелей — матери, самого сына и горничной Розы Туберозы — все время путаются. Делом занимается комиссар под пристальным взглядом журналиста. Бессет постоянно ставит под сомнение все происходящее, личность убийцы и мотивы персонажей. Периодически она сливается с собственными персонажами и борется вместе с ними, противопоставляя их друг другу («Жертва — жива. Преступник — мертв») и смешивая их голоса. Писательница перескакивает с речи одного персонажа на слова другого, делая это естественно и все больше запутывая читателя. Текст превращается в головоломку, в которой нужно вчитываться в каждое слово.

После этой какофонии Бессет дает голос основным персонажам, откатываясь в начало. И это начало вовсе не реконструкция последних часов жизни жертвы, как бывает обычно. Это три, пять, шесть, одиннадцать лет мальчику, который рассказывает историю своих отношений с отцом, превратившихся в повторяющуюся травму. Постоянные унижения и побои, закрепляющие зло. Он стал убийцей из-за отсутствия любви со стороны родителей и защиты со стороны общества, которое осудило его после убийства, и также готовое его убить. Общество нарекло мальчика преступником и посадило в тюрьму за то, что он искал свободу.

Он — вконец измучившийся ребенок, который еще даже не осознал, сколь велики были его страдания, — что весьма часто случается в юные годы, — они были невыносимы, невыразимы, их никто с ним не обсуждал, однако он нашел средство, чтобы освободиться.
Реальное время / realnoevremya.ru

Чтобы освободить его, Элен Бессет идет дальше простых речей в защиту мальчика. Она устраивает закрытый судебный процесс, обвиняя всю семью и общество целиком. Мать, комиссара, убитого отца с его машиной, детективами, темными делами и револьвером. Бессет постоянно возвращает читателя к одному и тому же вопросу: кто же преступник? И пока все взоры комиссара, журналистов, зевак устремлены на факты — револьвер, показания свидетелей, башмаки, перерезанный провод, отключенное или нет электричество, а также таинственные 20 минут, которые прошли с момента убийства и до вызова врача, то Бессет выворачивает наизнанку человеческую природу, пороки общества и безразличие ребенка, которое общество списывает на бесчувственность и готово только на этом основании заклеймить его преступником.

А теперь, — все так же тихо шепчет мальчик, —
оставьте, я уже устал
неимоверно.
Они меня погубят раньше срока.
Нет, голова уж не болит, просто — усталость.

Элен Бессет создала потрясающий текст, в котором управляет эмоциями персонажей и читателей с помощью ритма. Она играет с пространством, на которое ложится текст: разбивает предложения, переходит на рифму, пишет слова и предложения заглавными буквами. В этих скачущих строчках заключены усталость, страх, тревога и даже молчание. Атмосфера в тексте — это не мрачные описания, где вещи передают настроение, как это часто бывает в детективах. У Бессет атмосферу задает ритмичность и поэтичность текста.

«Двадцать минут молчания» — книга, которая, с одной стороны, легко читается, но с другой — очень требовательна к читателю. Это метапоэма, почти каллиграмма со спиральным повествованием и игрой в поиск убийцы. Конечно, любителям классического текста этот роман может показаться бредом. Но если отключить разум и воспринимать текст через чувства и эмоции, рожденные ритмикой повествования, то из этого может получиться очень любопытный читательский опыт.

Издательство: Издательство книжного магазина «Бабель»
Перевод с французского: Алексей Воинов
Количество страниц: 158
Год: 2025
Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

