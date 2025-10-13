Управдомы Казани вышли на тропу войны с самовольным остеклением балконов

В суд вызывают жителей четырех домов на Карбышева, требуя снести козырьки или заплатить неустойку

Казанская управляющая компания «ЖКХ Танкодром» подала в суд на жителей верхних этажей домов по ул. Карбышева, требуя демонтировать самовольно возведенные козырьки балконов и остекление. Конструкции относят к незаконной перепланировке, поэтому судебные решения выносят, как правило, в пользу УК. Впрочем, возможность урегулировать спор и узаконить балконные крыши еще остается, считают эксперты. Подробности — в материале «Реального времени».

Жильцы: раньше просто письма присылали — уберите козырьки

Этой осенью жителей верхних этажей по адресу ул. Карбышева, д. 40 и д. 48 ждал неприятный сюрприз. Сначала они получили претензии от своей УК «ЖКХ Танкодром» по поводу самовольно возведенных козырьков балконов и остекления, а затем и повестки в суд с требованием снести конструкции или в противном случае — заплатить неустойку 500 рублей за каждый день просрочки решения.

Такие же «письма счастья» пришли в соседний дом, на Карбышева, д. 48. Оба девятиэтажных кирпичных дома были построены в 70-х годах прошлого века, и по проекту балконы в них были открытого типа. Жильцы, как и многие казанцы, по старой традиции самостоятельно смонтировали над ними козырьки и остеклили. С тех пор прошло немало лет, в части квартир даже собственники сменились, поэтому всех повергло в шок неожиданное требование управдомов.

— Мы ходили в управляющую компанию к юристу, он сказал, что суд по таким делам пока еще никто не выиграл. Спрашиваю, почему такая ситуация? Раньше нам с 2011 года просто письма присылали, мол, уберите свои козырьки — этим ограничивались. А этой зимой, оказывается, на женщину упала сосулька, она подала в суд, и в прокуратуре УК сильно потрясли. После этого уже УК подала в суд на нас, — рассказала одна из жительниц, Лилия.

— Дома у нас старые, застекленный балкон — это еще и дополнительное утепление квартир, так как после установки узла регулирования отопления температура в квартирах еле держится на нижних границах нормы. В квартирах проживают старики, дети, для которых здоровье очень важно. В прошлом году возле нашего дома был инцидент: упала сосулька на человека. Я лично счищаю снег с козырька зимой, но, видать, не все это делают. Чтобы себя обезопасить от проблем, УК решила заставить нас убрать козырьки с балконов как «установленные незаконно», а по сути убрать все остекление, согласно Постановлению от 2003 года, — добавила еще одна жительница, Гульнара.

УК: либо демонтаж, либо согласовываете с органами МСУ

В своем уведомлении к жильцам управдомы указали, что самовольный надстрой в виде козырька под наклоном может привести к нанесению вреда имуществу или здоровью граждан, обрушению балконной плиты в результате возросшей нагрузки. По их словам, балконный козырек техническим проектом дома не предусмотрен, в перечень общедомового имущества не входит, поэтому его очистка от снега и наледи не является обязанностью управляющей компании.

В УК также напомнили о Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года: «Согласно п. 4.2, 4.9 Правил №170, не допускается самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства».

От жителей потребовали в 10-дневный срок предоставить разрешительные документы на перепланировку балконов. В противном случае угрожали судом. Естественно, в указанный срок никто не уложился, и теперь граждан ждет судебное разбирательство.

В обслуживаемый фонд ООО УК «ЖКХ Танкодром» в Казани входят 117 жилых домов общей площадью 431,1 тыс. кв. м. Как сообщил «Реальному времени» юрист организации Александр Мохов, такие же претензии скоро будут направлены к жителям еще двух многоэтажек по той же улице.

— Ко мне приходили жители с Карбышева, 40 вместе с юристом. Мы с ними пообщались и привели два варианта: либо демонтаж, либо вы все это согласовываете с органами МСУ. Надо заказать проект, согласовать его на общем собрании собственников МКД, написать заявление на имя главы администрации района, если он одобрит проект, распоряжение вынесет, то все — у нас никаких претензий не будет, — пояснил он.

Правда, по словам Александра Мохова, за реализацию второго варианта — согласование переустройства балконов с органами МСУ — пока никто не брался: «Во-первых, это слишком долгая история, во-вторых, не факт, что согласуют в администрации. Сам проект, я думаю, тоже немалых денег стоит. Я считаю, что дешевле будет снести». Юрист УК также подтвердил, что поводом больше не откладывать решение вопроса с балконными козырьками в долгий ящик послужил сход наледи на человека прошедшей зимой:

— По улице Карбышева очень большой трафик. В том году на девочку упала льдышка, и прокуратура нам в устном порядке сказала принять меры в отношении четырех домов. Сейчас два дома на Карбышева — 40 и 48, а потом два дома напротив — 13 и 15. Ладно бы у них козырьки были с большим уклоном, снег бы там не задерживался. А тут снег собирается, люди его не чистят, приходит весна или потепление, и все — наледь падает на людей.

«Несправедливо: одним можно застекленный балкон, а кому-то — нет»

Все четыре вышеназванные девятиэтажки по Карбышева примерно одного типа постройки и возраста, в каждой порядка 250 квартир. Самовольно смонтированные козырьки над балконами есть у подавляющего большинства жильцов верхних этажей, а остекление — практически у всех.

— С 80—90-х годов начали застеклять балконы на всех этажах еще до Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170 и до приема наших домов под управление ООО УК «ЖКХ Танкодром» в апреле 2011 года. Так и жили до сегодняшнего дня. Но сейчас жизнь девятиэтажников, в частности нашего дома 40, превратилась в нервотрепку, расстройство и разочарование, — отметила Гульнара. — Чтобы наши балконы зимой не несли угрозы жизни прохожим, мы готовы перепланировать наши козырьки, учитывая нормы по снегозадержанию. Обратились в УК, в администрацию Советского района. Но понимания и решения проблемы в пользу жителей пока нет. Нам предлагают демонтировать козырьки (балконы), а потом можно будет думать о том, как узаконить. Но это же не логично!

Жительница дома по ул. Карбышева, д. 40 задается вопросом: почему нельзя было начать диалог до претензий и исков? «Откуда мы можем принести документы о законности перепланировки балконов в течение 10 дней, если такой практики нет в городе в помине, от слова «совсем»? Есть примеры правильных козырьков в городе, которые не задерживают снег, например по улице Гвардейской, тоже в Советском районе. Такие же можно установить и на наших балконах, и они не будут нести угрозы прохожим и автотранспорту. Проблема есть, и решать ее надо, но не таким убийственным образом, лишая нас самих права на безопасную и сберегающую здоровье жизнь. А главное, несправедливо: одним можно иметь застекленный балкон, а кому-то — нет. Думаю, что власти должны проработать работающий механизм перепланировки и узаконивания балконов и предложить его жителям. Надеемся на диалог!» — подчеркнула она.

«Суды смотрят на ситуации по-разному»

Это далеко не первый случай судебных тяжб, поводом для которых послужила реконструкция балконов. Ежегодно суды Казани, как и многих российских городов, рассматривают по несколько десятков таких исков. Показателен пример казанца Фархада Кузяхметова, который весной этого года дошел до Конституционного суда России, отстаивая свое право на балконный козырек и остекление. Но мужчина проиграл спор соседке, сумевшей доказать, что сооружение уменьшило размер общего имущества в доме, а именно фасада.

Между тем, эксперты считают, что у жителей четырех многоквартирных домов по Карбышева все же есть вариант урегулировать спор с управдомами.

— Суды смотрят на ситуацию по-разному, в том числе по-разному трактуют правила по эксплуатации жилищного фонда, на которые ссылается УК. Для жителей в этих спорах главное соблюсти два принципа: получить согласие всех собственников жилья и доказать, что реконструкция балконов не несет угрозу жизни и здоровью граждан. Можно даже встречный иск подать о сохранении в реконструированном виде, — отметил казанский адвокат Павел Тубальцев.

— Так как эта территория принадлежит гражданину, он несет прямую ответственность за последствия переустройства. Не важно, откуда взялась эта перепланировка: сами вы ее сделали или купили квартиру в таком виде. Что делать? Есть вариант: сделать скос не в сторону улицы, а на самом верхнем этаже сделать арку над балконом, чтобы снег сползал, не скапливаясь, на отмостку дома вдоль стен. В том доме, где я живу, так и сделали, и это согласовано с городскими властями как допустимая реконструкция. Видит Бог, там ничего не падает, — привел пример председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела.

Специалисты приводят перечень документов, которые необходимо подать в органы местного самоуправления, чтобы узаконить самовольную перепланировку:

заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройства и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного Кодекса РФ;

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

