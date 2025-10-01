Татарстан хочет локализовать до 50% компонентов аккумуляторных систем
Новое производство запустили сегодня в индустриальном парке «Лаишево»
Производство завода литий-ионных аккумуляторных батарей «Батареон» торжественно открыли сегодня в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис». Доля замещенной им продукции к 2027 году должна достигнуть 20%, к 2030-му — 50%. Сейчас татарстанский товар востребован по всей России, а также в странах СНГ, таких как Казахстан, Кыргызстан, Беларусь. Подробнее — в материале «Реального времени».
Годовая выручка завода составит 2,2 млрд рублей
Сегодня в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» прошел торжественный запуск производства завода литий-ионных аккумуляторных батарей «Батареон». Подобных производств в России всего два, заверили журналистов позже.
— Трудно переоценить значение данного проекта для российской промышленности. Литий-ионные аккумуляторы — базовый элемент современной экономики. Транспорт, телекоммуникации, промышленная автоматизация и многое другое опирается на надежные системы хранения энергии. Локализация производства источников питания обеспечивает снижение внешних рисков, укрепление устойчивости поставок, формирование собственных компетенций, — подчеркнул на церемонии раис Татарстана Рустам Минниханов.
Инвестиции в предприятие составили 1,5 млрд рублей. Годовая выручка ожидается на уровне 2,2 млрд рублей, сумма отчисляемых налогов — 300 млн рублей. Проектная мощность должна составить порядка 700 тыс. изделий с масштабированием к 2030 году до 6,5 млн единиц.
Татарстанские аккумуляторы нужны в Казахстане и Беларуси
Полный цикл производства аккумуляторов занимает от 15 до 20 дней, рассказал руководитель НИО компании «Нэтер» Рамиль Мингазов, отвечая на вопрос «Реального времени». Ежедневно со станков сходят детали для 1 тыс. единиц.
— Промышленные процессы можно сопоставить с бытовыми. Например, миксеры, где мы замешиваем смесь [для аккумулятора], очень напоминают те, которые используют для изготовления теста. Тоже есть сырье, рецептура, режимы, благодаря которым изделие получается качественным, — утверждает он.
«Батареон» производит аккумуляторы пакетного типа. «Сферы их применения обширны: погрузчики, поломойки, беспилотные аппараты, промышленные компьютеры, переносимые устройства, газоанализаторы…» — заверил Рамиль Мингазов. Продукция востребована по всей России, а также в странах СНГ: Казахстане, Кыргызстане, Беларуси.
— До сих пор мы импортировали элементы питания и осуществляли сбор, комплектовали платами управления, которые сами разрабатывали, то есть сделали полноценный продукт. Но элемент питания импортировался. <...> [Сейчас] мы пошли в вертикальную интеграцию и этот элемент питания производим здесь, — объяснил учредитель, операционный директор «Батареона» Сергей Абралава.
Завод использует оборудование, произведенное в Китае. Соответствующих отечественных специализированных станков на рынке пока нет, посетовал эксперт. Сырье используется и российское, и зарубежное — из дружественных стран. Компания ставит цель к 2027 году увеличить долю отечественного сырья более чем до 50%.
— Оборудование мы привезли из Китая, технологию адаптировали под себя за счет наших инженерных компетенций. В сборке могут использоваться как наши, так и импортные компоненты, — рассказал Абралава.
Завод решит проблему маятниковой миграции
Как рассказал Абралава, сам выросший в Казани, завод было решено разместить именно на татарстанской площадке благодаря научному потенциалу республики. К 2027 году «Батареон» планирует импортозаместить 20% продукции, к 2030-му — до 50%.
По словам министра труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмиры Зариповой, открытие завода поможет в борьбе с маятниковой миграцией.
— Сейчас она имеет место. Целые семьи едут в Казань на работу, хотя живут здесь, в новых современных жилищных комплексах, — заявила она.
Сейчас в «Батареоне» работают порядка 200 сотрудников. Ожидается, что к концу года штат превысит 330 человек. Всего завод планирует создать 384 новых рабочих места.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».