Татарстан хочет локализовать до 50% компонентов аккумуляторных систем

Новое производство запустили сегодня в индустриальном парке «Лаишево»

Фото: Артем Дергунов

Производство завода литий-ионных аккумуляторных батарей «Батареон» торжественно открыли сегодня в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис». Доля замещенной им продукции к 2027 году должна достигнуть 20%, к 2030-му — 50%. Сейчас татарстанский товар востребован по всей России, а также в странах СНГ, таких как Казахстан, Кыргызстан, Беларусь. Подробнее — в материале «Реального времени».



Годовая выручка завода составит 2,2 млрд рублей

Сегодня в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» прошел торжественный запуск производства завода литий-ионных аккумуляторных батарей «Батареон». Подобных производств в России всего два, заверили журналистов позже.

— Трудно переоценить значение данного проекта для российской промышленности. Литий-ионные аккумуляторы — базовый элемент современной экономики. Транспорт, телекоммуникации, промышленная автоматизация и многое другое опирается на надежные системы хранения энергии. Локализация производства источников питания обеспечивает снижение внешних рисков, укрепление устойчивости поставок, формирование собственных компетенций, — подчеркнул на церемонии раис Татарстана Рустам Минниханов.

Инвестиции в предприятие составили 1,5 млрд рублей. Годовая выручка ожидается на уровне 2,2 млрд рублей, сумма отчисляемых налогов — 300 млн рублей. Проектная мощность должна составить порядка 700 тыс. изделий с масштабированием к 2030 году до 6,5 млн единиц.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстанские аккумуляторы нужны в Казахстане и Беларуси

Полный цикл производства аккумуляторов занимает от 15 до 20 дней, рассказал руководитель НИО компании «Нэтер» Рамиль Мингазов, отвечая на вопрос «Реального времени». Ежедневно со станков сходят детали для 1 тыс. единиц.



— Промышленные процессы можно сопоставить с бытовыми. Например, миксеры, где мы замешиваем смесь [для аккумулятора], очень напоминают те, которые используют для изготовления теста. Тоже есть сырье, рецептура, режимы, благодаря которым изделие получается качественным, — утверждает он.



«Батареон» производит аккумуляторы пакетного типа. «Сферы их применения обширны: погрузчики, поломойки, беспилотные аппараты, промышленные компьютеры, переносимые устройства, газоанализаторы…» — заверил Рамиль Мингазов. Продукция востребована по всей России, а также в странах СНГ: Казахстане, Кыргызстане, Беларуси.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— До сих пор мы импортировали элементы питания и осуществляли сбор, комплектовали платами управления, которые сами разрабатывали, то есть сделали полноценный продукт. Но элемент питания импортировался. <...> [Сейчас] мы пошли в вертикальную интеграцию и этот элемент питания производим здесь, — объяснил учредитель, операционный директор «Батареона» Сергей Абралава.

Завод использует оборудование, произведенное в Китае. Соответствующих отечественных специализированных станков на рынке пока нет, посетовал эксперт. Сырье используется и российское, и зарубежное — из дружественных стран. Компания ставит цель к 2027 году увеличить долю отечественного сырья более чем до 50%.

— Оборудование мы привезли из Китая, технологию адаптировали под себя за счет наших инженерных компетенций. В сборке могут использоваться как наши, так и импортные компоненты, — рассказал Абралава.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Завод решит проблему маятниковой миграции

Как рассказал Абралава, сам выросший в Казани, завод было решено разместить именно на татарстанской площадке благодаря научному потенциалу республики. К 2027 году «Батареон» планирует импортозаместить 20% продукции, к 2030-му — до 50%.

По словам министра труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмиры Зариповой, открытие завода поможет в борьбе с маятниковой миграцией.

— Сейчас она имеет место. Целые семьи едут в Казань на работу, хотя живут здесь, в новых современных жилищных комплексах, — заявила она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас в «Батареоне» работают порядка 200 сотрудников. Ожидается, что к концу года штат превысит 330 человек. Всего завод планирует создать 384 новых рабочих места.

1 / 28 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов